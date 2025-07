8 daytime party Budapesten, ha napközben is hatalmasat buliznál júliusban

A daytime partyk azoknak is elhozzák a bulihangulatot, akik nem erősítik az éjjeli baglyok táborát, mégsem szeretnének kimaradni a nyári partykból. Csábító napsütés, lüktető dallamok, finom ital a kézben és hazafele még az éjszakaira se kell várni – mi kell még?

Sabrina Carpenter 100% Openair Boat Party // A38 (2025. július 5.)

Buli egy hajón, ahol csak Sabrina Carpenter slágerei szólnak? Ha te is a pop királynőjeként tiszteled az előadót, július 5-én az A38 hajó tetőteraszán a helyed! 17 és 22 óra között, az egyórás bemelegítést követően órákon át táncolhatsz Sabrina Carpenter legfülbemászóbb dalaira. A felejthetetlen daytime partyn csak és kizárólag a popdíva zenéi szólnak: tűsarkú cipőket és rúzsokat elő, és ne felejts el szólni a barátnőidnek se! A legjobb, hogy másnap reggel még eszpresszóra se lesz szükséged, hogy ki tudj kelni az ágyból.

Bővebben >>

Vogue x Zsiráf Buda (2025. július 5.)

A Millenárisra járók törzshelye, a Zsiráf Buda nappal sem hagy senkit buli nélkül. A tavalyi party nagy sikere után idén ismét megrendezik a Vogue Eventsel közös rendezvényüket, ahol mennyei italokból, funky és retro dallamokból biztosan nem lesz hiány. Jönnek a 2000-es évek előtt született legnagyobb slágerek, sőt a századforduló legtüzesebb dallamai is felcsendülnek új köntösben. Earth, Wind & Fire, Kool & The Gang, Anastacia, Jamiroquai, Kylie Minogue, Robbie Williams és még sorolhatnánk – azaz a tökéletes buli receptje, ami után másnap garantáltan bírni fogod a strapát.

Bővebben >>

Skicc. // art quarter budapest (2025. július 5.)

Ha a szíved lüktető house ritmusokra dobban a legnagyobbat, július 5-én az art quarter budapest a te helyed. Nagytétény kedvenc művészeti központja ezúttal egy felejthetetlen daytime partyval jelentkezik, 17 és 22 óra között a tetőteraszán vár a buli. Három név is a lineupot erősíti: Fury, Daniel Moritz és Ante mind azon lesznek, hogy a barátaiddal együtt úgy kapcsolódhass ki, ahogy még soha. „Gyere korán, maradj végig!” – javasolják a szervezők. Az biztos, hogy a jó hangulat rajtuk nem fog múlni!

Bővebben >>

CALLING THE SUN // Zsiráf Pest (2025. július 12.)

Tavasztól őszig, havonta egyszer a Zsiráf pesti egysége valóságos elektronikus szentéllyé alakul, a belvárosi helyszín hatalmas DJ-pulttal és a legforróbb dropokkal várja a bulira szomjazókat. Júliusban a Calling the Sun napfényes programsorozatának vendége Undercatt, aki egyenesen Olaszországból hozza el az Eiffel térre a legjobb melodic house trackeket. Szinte biztos, hogy Adriatique-kal közös zenéjére, a Horizon-ra is bulizhatsz majd a naplementében, miközben a Zsiráf koktélkülönlegességeit kortyolod. Ha pedig úgy érzed, maradt még energiád áttáncolni az éjszakát, 23:30-tól Justrice, Lucien és Ezra vár az After the Sun eventtel.

Bővebben >>

CORONITA Daytime // Romkert (2025. július 12.)

Hol máshol is gyönyörködhetnénk bulizás közben a lemenő nap és Budapest nevezetességeinek látványában, mint a Romkertben? A Tabán lábánál meghúzódó szórakozóhely már évek óta elhozza a legmenőbb nyári bulikat, július 12-én pedig a Corontián a sor. Az ikonikus bulihely DJ-pultjánál 17 és 22:30 között Purebeat, Steve Judge, Andrewboy, Chriss Jay, Chrstphr, Manic N, Goldsound, Miamisoul és Pølevaya is tiszteletét teszi. Vár a Duna-parti tánctér és a kedvenc italod!

Bővebben >>

SunDance – Daytime Feast // Lido Beach (2025. július 19.)

A SunDance a Lido Beachet is meghódítja: július 19-én délután a Római-partra érkeznek a legütősebb feltörekvő house DJ-k. A Wild Boar Project már jó párszor bizonyította, hogy tudja, mi a tökéletes buli titka: naplemente, zene, a társaságod, és ráadásul még a belépésért sem kell fizetnetek. A fergeteges buli 16 órakor veszi kezdetét, de az, hogy meddig tart, még kérdéses… A tervek szerint 22 óráig, de az is lehet, hogy hajnalig! Ugorj be, éld át a SunDance-életérzést, és maradj, ameddig csak jólesik. A Lido Beach isteni koktél- és pizzakínálata már csak hab a tortán.

Bővebben >>

Marea Daytime // Spíler Buda (2025. július 19.)

Forró ritmusok, nyári szellő és színpompás koktélkavalkád: ez vár rátok, ha július 19-én a Spíler budai egységébe látogattok! A Marea Daytime bulisorozat első eseménye 14 órás kezdettel pörgeti fel a hangulatot a MOM Park impozáns vendéglátóhelyén. A zenei felhozatalt a Pure Lust csapata intézi, akik a DJ-pult mögé elhozzák Daniel Bant és Daniel Santiagot – a nyár legmenőbb trackjeivel. A belépés ingyenes, de foglalás ellenében VIP-asztal mellől is élvezhetitek a nappali bulihangulatot és a Spíler hűsítő italait.

Bővebben >>

KASSA Terrace S1 // KASSA Hajó (szerdától vasárnapig)

A Duna partján horgonyzó bulihajó nyári programkínálata elektronikuszene-fanoknak kötelező! A KASSA szerdától vasárnapig 16 és 22 óra között ingyenes daytime event-ekkel várja a partyhangulatra szomjazókat. És hogy kik hozzák el a legnagyobb dropokat a mólóhoz? A héten még Beyond The Notes, uh! Tribal Seance, Low Contrast // Shelby // TRANEL – az aktuális menetrendet mindig megtaláljátok a Kassa Facebook oldalán!

Bővebben >>

Ha pedig a magasból élveznéd a kedvenc koktélod hűsítő élményét: