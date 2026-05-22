Világsztárokkal és Stranger Things bulival erősít idén nyáron a Dunakanyar kedvenc fesztiválja

Francia sanzonba csomagolt new wave, lüktető holland funk-elektronika és a Stranger Things világát megidéző buli is ámulatba ejt idén nyáron Nagymaroson: jön a VéNégy Fesztivál, a Dunakanyar kedvenc összművészeti fesztiválja!

Bámulatos utcaszínházi produkciók, kézműves alkotói workshopok, közösségi élmények, továbbá 40 zenei program veszi kezdetét július 1. és 4. között Nagymaroson. A VéNégy Fesztivál fellépői közt olyan nevek szerepelnek, mint a Nouvelle Vague, a Kraak & Smaak, a Bagossy Brothers Company, az Elefánt, a Parno Graszt, Dánielfy, az Analog Balaton, a Bohemian Betyars, Kolibri, Lil Frakk vagy az Anima Sound System.

Lesz táncház, valamint egyenesen Angliából érkezik DJ Yoda, hogy AV-show-jával a Stranger Things világába kalauzolja a közönséget – ennél jobb nyári programot elképzelni sem lehetne!

Izgalmas sztárfellépők és kulturális élmények

A fesztivál szingli party-val indít a nulladik napon, majd másnap élő ambient zenei produkciók kíséretében kel életre a HangPart. Lesz vezetett meditáció és hajnalig tartó tánc SIKZTAH-val a csillagos ég alatt. Július 2-án a nagyszínpadon egymást követi Dánielfy és a Parno Graszt, koncertet ad a Bohemian Betyars, a Tygroo, az Aurevoir., Kolibri, az este pedig egy óriási táncházban csúcsosodik ki Berecz Pista vezetésével.

A július 3-i, pénteki line-up-ban olyan neveket találni, mint az Elefánt, az Analog Balaton, Deva, a holland Kraak & Smaak, az Anima Sound System, vagy a népzenét finom elektronikával és erős basszusokkal ötvöző Obadu.

A fesztivál szombati napján a francia Nouvelle Vague elbűvölő bossa nova- és sanzonhangulatot varázsol majd: a formáció az évek során megannyi legendás zenekar dalát feldolgozta finom, akusztikus hangszereléssel, légies női énekhangokra építve.

Koncertjeik egyszerre intimek és energikusak, a minimalista hangszerelés, a finom elektronika, a könnyed ritmusok és az érzéki énekhang együttese pedig igazán különleges atmoszférát teremt.

Az önfeledt szabadság otthona

A hiphop szerelmesei sem maradnak hoppon, hiszen Lil Frakk és FILO is Nagymarosra érkezik. Naplementés bulira hív a Palo Canto, az estét a Bagossy Brothers Company koncertje koronázza meg, majd DJ Yoda AV-szettjével a Stranger Things világába repíti a fesztiválozókat.

Látványos utcaszínházi produkciókból sem lesz hiány: tűzshow-t, UV Led Show-t, légtáncbemutatót, valamint a gólyalábas művészetet a tánccal, akrobatikával, pantomimmel ötvöző Swing-, és Gengszter Show-t is megcsodálhatjuk.

A DDC Kreatív Alkotóműhelyben környezetbarát anyagokból készíthetünk ékszereket, festhetünk vászoncipőt és baseballsapkát, sőt még szárazvirág-fejdíszt is készíthetünk. Napközben társasjátékkuckó, mindenféle sportprogram és meditációval kiegészített reggeli torna várja majd a táborozókat. A VR-sátorban együtt hajózhatunk Marco Polóval, beléphetnünk Anne Frank házába, de az Antarktiszra vagy a Machu Picchura is eljuthatunk – az biztos, hogy egy percig sem fogunk unatkozni!

A VéNégy Fesztivál idén is az önfeledt szabadság otthona lesz július 1. és 4. között Nagymaroson. Váltsátok meg minél előbb a bérleteteket a felejthetetlen összművészeti eseményre – főleg, ha kempingeznétek!

Bővebb információ és jegyvásárlás ide kattintva a VéNégy Fesztivál weboldalán érhető el.

