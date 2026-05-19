Fényjátékkal vár az idén megújult szökőkútrendszer Újbuda szívében

A Feneketlen-tóban található szökőkút idén felújított rendszerrel vág neki a nyári szezonnak, hogy továbbra is megörvendeztesse a parkba látogatókat.

Az új szezon újdonságokat hoz Újbuda szívébe idén májusban, hiszen megújult a Feneketlen-tó szökőkútrendszere. A korszerűsített gépészet modernebb, kisebb, könnyebb és jóval egyszerűbben visszahelyezhető a helyére a téli üzemszünet után, mint a korábbi szerkezet.

A Budapest szívében fekvő mesterséges vízképződmény városi oázisként szolgál a melegedő hétköznapok rohanásában, a békés park zöldellve várja a kikapcsolódni vágyókat. A magasra szökő vízoszlop látványa kétségbevonhatatlanul csodás. Különlegessége viszont a tó ökológiájának stabilizálásában rejlik: csobogása nagy szerepet tölt be a víz frissítésében, levegőztetésében.

Így már minden este egy órán keresztül, 9-től 10-ig a szökőkút fényjátékában is gyönyörködhettek a balzsamos nyárestéken Újbuda szívében.

