Vadonatúj ízekkel robbantotta be az őszt a mexikói konyha budapesti fellegvára

Nem mindennapi ínyencséggel ünnepelte a budapesti TODO Mexikó függetlenségi napját: a belvárosi étterem – a gasztrokalandorok legnagyobb örömére – a Día de la Independencia alkalmából rántotta le a leplet új étlapjáról. (x)

Alig telt el egy év a nyitás óta, és a TODO Mexican Kitchent ma már csak úgy emlegetik Budapesten, mint a mexikói konyha valóságos fellegvárát. A Szervita téri taco-paradicsomban ez idő alatt nem kevesebb, mint 200 ezer tacót szolgáltak fel, most pedig eljött az idő, hogy formabontó újdonságokkal színesítsék a kínálatot.

Keve Márton séf és csapata jóvoltából a régi kedvencek mellett mostantól olyan finomságokat is rendelhettek, mint a sopa de lima, azaz a Yucatán régió híres, fűszeres, zöldségekkel teli húslevese, vagy Mexikó imádott rántott töltött paprikája, a chile relleno. Helyi alapanyagokból, korianderrel és a mexikói konyha játékosságával alaposan megfűszerezve!

Új és régi kedvencek, minden alkalomhoz

Az őszi menüsor TODO for TODOS! részén találjátok meg az étterem vibráló signature fogásait. Chili con carne, mole csirke, tacók végeláthatatlan sora… A jól ismert kedvencek láttán újra és újra elcsábultok majd!

Ha gyors és pénztárcabarát ebéd után néznétek, válogassatok a COMIDA CORRIDA fogásai közül – hiszen a legnagyobb rohanás közepette is jár egy kis kényeztetés, például egy mennyei mexibowl vagy chilaquiles.

Az ANOJITOS menü a mexikói kultúra ikonikus ínyencségeit tartalmazza: különleges tacók, flauták, huarachék, tlayudák, saláták és tenger gyümölcsei elképesztő kínálatából válogathattok harapnivalókat. Antojitos, azaz örömteli étkezés mexikói módra!

Idén ősszel vessétek bele magatokat a mexikói gasztronómia színpompás világába, és kóstoljátok meg a TODO egyedülálló, pikáns csavarral fűszerezett finomságait! Érkezés előtt pedig csemegézzetek az újdonságok között az étterem weboldalán, ide kattintva.

TODO Mexican Kitchen 1052 Budapest, Szervita tér 8. Weboldal | Facebook | Instagram

