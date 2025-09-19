Autentikus finomságokkal élhetjük át az Oktoberfest hangulatát Budapest szívében

Szeptember utolsó és október első napjaiban vár az év legnagyobb sörünnepe, az igazi müncheni fesztiválélményt kínáló Gasztro Sétányon.

Szeptember 26. és október 5. között igazi sörfesztiváli hangulat lengi be a Margitsziget Gasztro Sétányát, hiszen érkezik az Oktoberfest, ahol a város szívében élhetitek át a fesztiválélményt. A sétány dolgozói ebből az alkalomból autentikus bajor népviseletben várják az ide látogatókat, főszerepben pedig a német fesztiválon is csapolt, eredeti Paulaner Oktoberfest sör lesz.

Ezen kívül természetesen a főzde legjobb sörei is kaphatók lesznek és finomságokból sem lesz hiány, hiszen többek között csülkös bablevest, bajor kolbászt és perecet, Wiener Snitzelt és Kaiser smarnit is kóstolhattok.

Az igazi sörkerti hangulat sem marad el, így a jobbnál jobb italok és falatok mellett az ország legnépszerűbb német hagyományőrző zenekara biztosítja a talpalávalót, de a fergeteges DJ-szettek sem maradnak majd el. Mindemellett autentikus dekor, girlandok és söröshordók színesítik majd az őszi pompában tündöklő területet, amik tökéletes fotólehetőségként is szolgálnak.

A kutya- és bringabarát sétány tökéletes úti cél minden korosztálynak, hiszen a különleges helyszín és a színes programkínálat családoknak és baráti társaságoknak egyaránt rengeteg izgalmat ígér.

A részletes programról a Facebook-eseménynél ezen a linken találtok bővebb információt.

Ha ezek után bécsi finomságokra fájna a fogatok:

Kiemelt fotó: freepik / Margaret Island Kft.