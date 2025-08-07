7 pezsgő gasztroparty augusztusban, formabontó ízekkel és őrült jó hangulattal

Megérkeztek az utolsó nyári napsugarak, de szerencsére a főváros éttermei augusztusra is bőven tartogatnak izgalmas gasztrokalandokat! Engedjétek, hogy újhullámos ázsiai vagy mediterrán falatok sodorjanak távoli vidékek partjaira, vagy mártózzatok meg a bottomless brunch lehengerlő élményében – buborékokkal, DJ-szettekkel és mindennel, ami a felhőtlen kikapcsolódáshoz szükséges.

Honey Brunch Club (2025. augusztus 9., 16., 23., 30.)

Zene, buborékok, és minden, ami a nyári reggelekhez kell: augusztusban szombatonként bottomless brunch a Honey-ban! A belvárosi reggeliző jól tudja, hogyan kell mézédessé varázsolni a hétvégét: jó társasággal és délutánba nyúló reggelizéssel. Legyen szó a legfinomabb brunchklasszikusokról, színpompás koktélokról vagy bisztróspecialitásokról, a Sas utcai ékszerdobozban mindenki megtalálja a kedvenc napindítóját. A brunchélményt pedig DJ teszi teljessé, aki – kis megszakítással – egészen este 10-ig garantálja a slágereket. Ennek a klubnak garantáltan a tagja akarsz lenni!

Osztriga vs Ceviche vol. 2 // Tereza (2025. augusztus 13.)

A Tereza újra elhozza tányérjainkra a nyár legizgalmasabb ízpárbaját: augusztus 13-án a tenger két ékkövétől fog illatozni a mexikói étterem terasza. Kiváló séfeiknek hála a prémium kagylók egyedi köntössel, a perui konyha kedvenc halétele pedig izgalmas csavarral okoz majd meglepetéseket még a feketeöves gasztrokalandoroknak is. Selymes, sós és citrusos ízek, latinamerikai hangulat és vibráló ritmusok várnak a Nagymező utcai édenkertben – tengerpart helyett irány a Tereza!

Bao Down // Hachi (2025. augusztus 13.)

Ha formabontó gasztroeseményről van szó, a Hachira mindig számíthattok. A belváros legújabb japán kantinja sorra hozza el a legizgalmasabb koncepciókat: augusztus 13-án a nagysikerű Bao Down-nak fog szólni a visszataps. És hogy miről is lesz szó? Az estre négy vadonatúj bao-kreációval rukkoltak elő, az újhullámos ázsiai gőzölt gombócok pedig garantáltan levesznek majd a lábatokról! Mint mindig, a vibeokért most is DJ fog felelni, na meg persze az étterem laza eleganciája. Kivételesen asztalfoglalásra is van lehetőség, csapjatok le minél előbb a helyetekre!

Délről fúj a szél // Giulia x MAZI (2025. augusztus 14.)

Görög és olasz ízek kéz a kézben, tengerillatban úszó kerthelyiség és valóságos koktélkavalkád: ez a mediterrán életérzés receptje! A Giulia augusztusban a MAZI csapatával fog össze, hogy együtt a legfinomabb déli ízeket varázsolják a tányérotokra. A különleges vacsoraestén megláthatjátok, hogy a parmezán, a feta, a burrata és a tzatziki tökéletesen megfér egymás mellett – hiszen miért is kéne választanotok? Az álomcsapat természetesen a hűsítőről sem feledkezett meg: a bravúros étkeket vadonatúj koktélokkal öblíthetjük le csütörtök este. Élvezzétek ki az utolsó nyári napokat a budai édenkert teraszán – ezúttal egy kis mediterrán zűrzavarral fűszerezve.

Aperitivo // Jamie’s Italian (2025. augusztus 15., 29.)

A Jamie’s Italian-ben teljes fokozatra kapcsol a dolce vita: a Várnegyed gasztrofavoritja augusztusban minden második pénteken teraszos bulival vár, hogy kellőképp beindíthassátok a hétvégi kikapcsolódást! Hűsítő koktélok, isteni falatok és a legforróbb DJ-szettek gondoskodnak róla, hogy belekóstolhassatok a hamisíthatatlan olasz életérzésbe – mindezt Budapest legszebb épületeinek árnyékában. Igazi péntek délután Jamie-módra!

Ferragosto // Paletta (2025. augusztus 23.)

Közeleg a nyár legnagyobb olasz ünnepe, a Ferragosto – ezt pedig mivel mással ünnepelnénk, mint közös főzéssel és vásárral! A jeles nap alkalmából a Paletta gasztroszínházába a Contradacoste biogazdaságot vezető Kinga és Gioacchino látogat el, hogy igazán megadhassuk az ünnep módját. A lehengerlő vendégeken kívül frizzante, aperitívók, sercegő grill és biofinomságoktól roskadozó stand vár az egyedülálló teraszon, ahol este pedig Dani pörgeti a kedvenc olasz slágereit. A nap, amikor csupán egy a dolgotok: dolce far niente!

Hétvégi brunch élő zenével // Felisa Tapas Bar

Mediterrán brunch a Bazilika mellett, élő zenével – mégis ki akarna lemaradni róla? A Felisa tapasozójában tudják, hogyan lesz igazán felejthetetlen a reggel: katalán kenyérkülönlegességgel, olívás finomságokkal, csokoládészószban úszó churros-szal és persze Testarossa-val! Az autentikus spanyol napindítók mellett természetesen izgalmas tojásételek, szendvicsek, sőt még magyaros bundás kenyér is vár a Zrínyi utcában. Augusztusban hétvégente 9-12:45-ig mindezt Amine Naami pezsdítő gitárprodukciójával fűszerezve élvezhetitek.

