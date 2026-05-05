9 nyáreleji gasztrofesztivál Budapesten, ahol zseniális hangulat és ínyencségek sora vár

Az idei nyár elején ismét belekóstolhattok a legvagányabb májusi és júniusi gasztrofesztiválokba Budapesten. Kávé, bor, palacsinta, mentes ínyencségek várnak a terasz- és piknikszezon kezdetén!

The Budapest Coffee and Tea Festival // Vasúttörténeti Park (2026. május 8-10.)

A tea és a kávé szerelmesei talán soha nem fognak egyetérteni abban, hogy melyik ital a jobb, májusban azonban három napra eláshatják a csatabárdot. Május 8. és 10. között italok, designmárkák és inspiráló programok várják a két tábor szerelmeseit a Vasúttörténeti Parkban.

GastroFolt 2026 // Én kis kertem (2026. május 9.)

Idén először az Én kis kertemben vár titeket a GastroFolt szabadtéri piknikfesztivál. Május 9-én a fergeteges hangulat már csak a korlátlan borkóstolás, a laza, zöld környezet és a zenés fellépők miatt is garantált lesz. Érdemes minél előbb lecsapni az elővételben kedvezményesen megváltható jegyekre!

Csak a Mentes Tavaszi Fesztivál // MOM Sport (2026. május 9-10.)

Magyarország legnépszerűbb egészségtudatos fesztiválja május 9. és 10. között várja a speciálisan étkező, tudatos látogatókat a MOM Sportban, ahol csupa glutén-, cukor-, laktózmentes és vegán élelmiszer közül tudtok válogatni, de natúrkozmetikumokat és tisztítószereket is találtok majd a kínálatban.

Budai Palacsinta Piknik // Kőrösy József utca (2026. május 15-17.)

Ezzel az elnevezéssel aligha kell meggyőznünk arról, hogy május 15. és 17. között miért lesz érdemes az ALLEE felé venni az irányt, megadjuk azért a kezdőlöketet: édes és sós, töltött és rakott, amerikai és nagyi-féle, de még rántott és mentes palacsinta is vár rátok a Budai Palacsinta Pikniken.

Belvárosi Bor & Pezsgő Fesztivál // Szabadság tér (2026. május 20-25.)

Hazánk kiemelkedő borászatai és pezsgőpincészetei képviseltetik magukat a Szabadság téren megrendezésre kerülő V. Belvárosi Bor & Pezsgő Fesztiválon, amelyet ebben az évben a pünkösdi hosszú hétvégén, május 20. és 25. között élvezhettek. Ahogyan évek óta, a méltó nyárindításról a nem mindennapi belvárosi környezet, a hazaiak mellett a nagy nemzetközi prosecco, pezsgo, cava, champagne márkák és minőségi, nagy streetfood kínálat is várja a látogatókat. 21-én este pedig nagyszabású és természetesen ingyenes Krisz Rudi koncert vár.

I. Budai Hídfő Sörfesztivál // Petőfi híd, budai hídfő (2026. június 3-7.)

Remélhetőleg szuper új budapesti gasztrofesztivál elindulásának lehettek szemtanúi, ha ellátogattok a Petőfi híd budai hídfőjéhez június 3. és 7. között. A hazai sörfőzdék mellett természetesen food truckok is várnak titeket a Duna-parton – de hogy pontosan kik érkeznek, az egyelőre legyen meglepetés.

Rosalia Borpiknik // Városliget (2026. június 4-7.)

Nem telhet el év a Városliget egyik leghangulatosabb rendezvénye, a Rosalia Borpiknik nélkül. Az ország legüdébb borait a Hősök tere szomszédságában található zöldövezetbe gyűjtő fesztivál ezúttal június 4. és 7. között várja a borok szerelmeseit. A nyár első napjait nemcsak gasztronómiai élvezetekkel, hanem szokás szerint koncertekkel és interaktív programokkal is megfűszerezik. A piknikplédet ne felejtsétek otthon, úgy még idillibb a kikapcsolódás!

Gourmet Fesztivál // Millenáris (2026. június 4-7.)

Június 4. és 7. között rendezik meg az ínyencek kedvenc gasztrofesztiváljának számító Gourmet Fesztivált, ahol a magyar vidéki gasztronómia ízeit és fogásait kóstolhatjátok végig a Millenárison. A pontos programokról és menüről később hull le a lepel – addig is csapjatok le a kedvezményes belépőkre!

Gin Market // Városháza Park (2026. június 12-13.)

Idén új helyszínen, június 12-én és 13-án rendezik meg a Gin Marketet az ital rajongóinak nagy örömére. A Városháza Parkban a tonikkal kevert koktélokon kívül a hazai és nemzetközi rumok, illetve tequilák legjava is felsorakozik, ráadásul nagyszerű kísérőprogramokon is részt vehettek ezen a hétvégén.

