Száznál is több bor korlátlan kóstolója várja a borbarátokat idén októberben Hévízen

Október első szombatján hamisítatlan őszi program várja a nívós borok és gasztronómia szerelmeseit Hévízen, a Bonvital Wellness és Gastro Hotelben, ahol száznál is több bor megkóstolására lesz lehetőség.

A Bonvital Wellness és Gastro Hotel Bor Apetite! elnevezésű sétáló borkóstolóján több mint 15 borászat vonultatja fel száznál is több remek borát a nagyérdemű előtt. A régió október 4-én megrendezésre kerülő legnagyobb szállodai borkóstolóján a Badacsony és a Balaton-felvidék legnevesebb borászataival találkozhatnak az ínyenc érdeklődők.

A 13 és 20 óra között látogatható esemény főszereplője az idén hungarikummá avanzsált jellegzetes szőlőfajta, a kéknyelű, melyet kizárólag ebben a régióban termesztenek.

Az eseményre megváltott belépő birtokosainak nemcsak különleges aromákban, egyedülálló borokban, szórakoztató szakmai beszélgetésekben lesz része, de korlátlanul fogyaszthatnak a résztvevő borászatok által személyesen kínált 100-féle borból, köztük díjnyertes tételekből is.

Ha nem szeretnétek lemaradni az ősz várva várt boros programjáról, jegyet váltani ezen a linken tudtok, a Bonvital Wellness és Gastro Hotel weboldalán pedig ide kattintva elérhetitek a kiállító borászatok listáját.

