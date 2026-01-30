150 éves borospince ad otthont a legjobb céges csapatépítőknek Budapesten

Ha döcögősen indult az évkezdés, ideje bevetni a csodafegyvert: látogassatok el egy szuper, csapatot összekovácsoló borvacsorára a belváros szívébe! A 150 éves borospince szenzációs tematikus kóstolókkal vár, melyek garantáltan új lendülettel töltik fel a csapatot.

Fotó: Domus Vinorum

Az évindító rendezvények ideális alkalmat kínálnak arra, hogy a munkatársak új lendületet kapjanak, miközben tartalmas, közös élményben vesznek részt. A Bazilika szomszédságában található Domus Vinorum egy 150 éves épület hangulatos pincéjében kínál bortematikus programokat, kifejezetten a rendezvényes szektor igényeire szabva.

Az autentikus pincehangulat egyszerre idézi meg a vidéki nyugalmat és a klasszikus borkultúrát, miközben a belvárosi elhelyezkedés praktikus választássá teszi céges események helyszíneként.

Fotó: Domus Vinorum

A Domus Vinorum eseményei nemcsak gasztronómiai kalandot nyújtanak, hanem közösségi élményként is működnek: a vezetett kóstolók, a hazai borvidékeket bemutató borvacsorák és az interaktív csapatépítők aktívan bevonják a résztvevőket, így kiválóan alkalmasak a kollégák összekovácsolására és a partnerkapcsolatok ápolására.

A borház már 10 főtől fogad csoportokat, személyre szabható programjaival pedig jól illeszkedik a különböző vállalati igényekhez, legyen szó kisebb csapatépítésről vagy több tucat fős rendezvényről.

Domus Vinorum
1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 18.
Weboldal | Facebook
E-mail: borhaz@domusvinorum.hu
Telefonszám: +36 30 340 0306

