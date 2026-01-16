Budapesti gasztrobakancslista: 5 hely, amit egyszer ki kell próbálnod 2026-ban

Budapest lépten-nyomon sokcsillagos élményekkel kényezteti az ínyenceket – a bőség zavarában néha már-már lehetetlen eldönteni, hova is éri meg igazán asztalt foglalni. Összegyűjtöttük hát azt az 5 éttermet, ahova legalább egyszer mindenkinek el kell látogatnia: írjátok fel őket a gasztrobakancslistátokra!

Spoon the Boat

Ha gasztrobakancslistáról van szó, a Spoon the Boat biztosan nem hiányozhat a felsorolásból. Itt egy hajó fedélzetén, a Duna felett ringatózva fogyaszthatunk el mennyei à la carte fogásokat, miközben elénk tárul a Citadella, a Budai Vár és a Lánchíd festői panorámája. A Spoon the Boat gasztrokínálata a klasszikus és a modern konyha izgalmas találkozása: elegáns előételek, karakteres húsételek, gondosan megkomponált köretek és könnyedebb fogások közül válogathatunk, az élményt pedig Budapest inspirálta desszertek – Dunakavics vagy 2-es villamos – koronázzák meg. Nincs még egy étterem a városban, ahonnan nézve Budapest ennyire szemkápráztató lenne!

1052 Budapest, Vigadó tér (3-as kikötő) | Weboldal

Séf Asztala

A Parlamenttől csupán egy karnyújtásnyira is vár egy kihagyhatatlan vendéglátóhely – ez a Séf Asztala, mely egyszerre kávézó, deli és pékség, azaz igazi városi találkozóhely. Legyen szó a nap bármely szakáról, a Kossuth tér közvetlen közelében mindig megtaláljuk a számításainkat: a Séf Asztala reggel rösztivel tálalt eggs benedicttel, vaníliás french toasttal, ebédidőben gulyáslevessel, túrós csuszával, street food favoritokkal és sok más finomsággal vesz le bennünket a lábunkról. Nem mehetünk el szó nélkül a pultban sorakozó friss péksütemények, a kávék és a hely barátságos hangulata mellett sem!

1055 Budapest, Kossuth tér 6. | Weboldal

Gundel Étterem

A Városliget ikonikus vendéglője immár több mint 130 éve bástyája a magyar gasztronómiának. Ínycsiklandó fogásai Gundel Károly évszázados receptöröksége mentén, modern köntösben kerülnek az asztalra – nincs ez másképp a Nemzeti 11 (N11) esetében sem, mely igazi bakancslistás gasztroélményt kínál az autentikus finomságok után áhítozóknak. A Gundel Étterem Nemzeti 11 válogatásában kizárólag a magyar konyha legnépszerűbb fogásai kaptak helyet: gazdag gulyásleves, tokaji aszús pástétom, paprikás csirke, somlói galuska, a híres-neves Gundel palacsinta és még további hat specialitás. Nem hiába szokás mondani, hogy a Gundel a leghíresebb magyar étterem!

1146 Budapest, Gundel Károly út 14. | Weboldal

Market 1897

Kívül-belül megújult a Borbíróság, az évtizedes múlttal büszkélkedő étterem és borbár immár új koncepcióval, Market 1897 by Borbíróság néven kínál bakancslistás gasztroélményeket a vásárcsarnok szomszédságában. A Market 1897 nem kevesebbet, mint elegáns bisztróhangulatot, több, mint 50 tételből álló borlapot, és karakteres, vadonatúj ízeket ígér vendégeinek – utóbbit a market-to-table elv mentén, friss, szezonális alapanyagokból, páratlan italokkal kísérve. Nem csoda, hogy újranyitása után nem sokkal már fel is került a Dining Guide Top100 listájára!

1093 Budapest, Csarnok tér 5. | Weboldal

Két Szerecsen Bisztró

Van egy hely Budapesten, ahol nemcsak megelevenedik, de még modern csavart is kap a párizsi bisztrókultúra: ez nem más, mint a Két Szerecsen, mely negyed évszázados története során a fővárosiak imádott törzshelyévé nőtte ki magát. A kortalan kávéházba a nap bármely szakaszában betérhetünk – reggel például egy mennyei tojásételért, délben egy ízletes ebédmenüre, délután egy finom kávéra, este pedig egy rafináltan hagyományos vacsorára. A kellemes bisztróhangulat pedig már csak hab a tortán!

1065 Budapest, Nagymező utca 14. | Weboldal

Az újdonságokért is megéri felkerekedni: