Eldugott templom invitál tavaszi kirándulásra a Börzsöny mesés vidékén

A Dunakanyarnál járva kihagyhatatlan úti cél a Börzsöny nyugati csücskében fekvő Nagybörzsöny, mely telis-tele van műemlékekkel, csodaszép látnivalókkal. Ezúttal a hajdani bányaváros legismertebb templomát mutatjuk be – mindenki tavaszi bakancslistáján ott a helye!

Nem túlzás azt állítani, hogy a nagybörzsönyi Szent István-templom a magyar építeszettörténet egyik gyöngyszeme: ez ugyanis hazánk egyik legszebb, román stílusú, épen maradt temploma, mely az Árpád-korban született.

A település négy temploma közül ez ékeskedik leghosszabb ideje Nagybörzsönyben, és teremt középkori hangulatot a község határában. Bár korábban úgy hitték, a XI. században épült, a történészek később megerősítették, hogy alapköveit a XIII. század második felében tehették le.

A tatárjárás során toronnyal bővült, az 1600-as években kápolnaként funkcionált, hol a protestáns, hol a katolikus egyház birtokát képezte, napjainkban pedig római katolikus hívek járnak ide – a Szent István-templomban rendszeresen nem, de alkalmanként még mindig celebrálnak misét, és sokan választják esküvőjük helyszíneként.

Kívülről kőkerítés veszi körbe, barnásvörös, vakolatlan falai kváderekből készültek. Szentélye keleti tájolású, homlokzatát pedig ikerablakok teszik igazán látványossá: a Szent István-templom gazdag díszítése és korhű jellege rendkívül jól mutatja, milyenek is voltak egykor a falusi templomok hazánkban.

Még több meseszép fotó a különleges templomról:

Szédületes panorámapont vár rátok a főváros közelében: