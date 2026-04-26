Eldugott templom invitál tavaszi kirándulásra a Börzsöny mesés vidékén

A Dunakanyarnál járva kihagyhatatlan úti cél a Börzsöny nyugati csücskében fekvő Nagybörzsöny, mely telis-tele van műemlékekkel, csodaszép látnivalókkal. Ezúttal a hajdani bányaváros legismertebb templomát mutatjuk be – mindenki tavaszi bakancslistáján ott a helye!

Szent István-templom Nagybörzsöny
Fotó: Gyurkovics Marianna

Nem túlzás azt állítani, hogy a nagybörzsönyi Szent István-templom a magyar építeszettörténet egyik gyöngyszeme: ez ugyanis hazánk egyik legszebb, román stílusú, épen maradt temploma, mely az Árpád-korban született.

Szent István-templom Nagybörzsöny
Fotó: Gyurkovics Marianna

A település négy temploma közül ez ékeskedik leghosszabb ideje Nagybörzsönyben, és teremt középkori hangulatot a község határában. Bár korábban úgy hitték, a XI. században épült, a történészek később megerősítették, hogy alapköveit a XIII. század második felében tehették le.

Szent István-templom Nagybörzsöny
Fotó: Gyurkovics Marianna

A tatárjárás során toronnyal bővült, az 1600-as években kápolnaként funkcionált, hol a protestáns, hol a katolikus egyház birtokát képezte, napjainkban pedig római katolikus hívek járnak ide – a Szent István-templomban rendszeresen nem, de alkalmanként még mindig celebrálnak misét, és sokan választják esküvőjük helyszíneként.

Szent István-templom Nagybörzsöny
Fotó: Gyurkovics Marianna

Kívülről kőkerítés veszi körbe, barnásvörös, vakolatlan falai kváderekből készültek. Szentélye keleti tájolású, homlokzatát pedig ikerablakok teszik igazán látványossá: a Szent István-templom gazdag díszítése és korhű jellege rendkívül jól mutatja, milyenek is voltak egykor a falusi templomok hazánkban.

További mesés fotókért és kirándulóhelyekért csatlakozzatok a Magyarország legszebb helyei – a Funzine csoportja Facebook-közösségünköz. A csoportba szívesen várunk minden természetjáró profi és hobbifotóst, aki szívesen megosztaná munkáit a csoporttagokkal, illetve adott esetben olvasóközönségünkkel is.

Még több meseszép fotó a különleges templomról:

Szent István-templom Nagybörzsöny
Fotó: Gyurkovics Marianna
Szent István-templom Nagybörzsöny
Fotó: Gyurkovics Marianna
Szent István-templom Nagybörzsöny
Fotó: Gyurkovics Marianna

Funzine Funzine