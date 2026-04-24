Végeláthatatlan lépcsősor vezet a panorámás emlékműhöz Budapesttől nem messze

Kevesen tudják, de fontos történelmi évfordulót ünneplünk április 24-én. Ebből az alkalomból, látogassátok meg hétvégén az első magyar alkotmányos dokumentum előtt tisztelgő, szédületes panorámapontot!

Április 24-én, idén épp 804 éve, hogy II. András magyar király függőpecsétjével ellátta az Aranybullát, ezzel pedig nemcsak a nemesekkel való nagy múltú viszályra tett pontot, de a nemzet első alkotmányos dokumentumát is megalkotta.

A történelmi esemény előtt tiszteleg a végtelennek tűnő lépcsősor tetején lévő panorámás kilátópont – a helyszín, ahogyan már biztosan kitaláltátok, Székesfehérvár.

Rétfalvi Sándor 1972-ben mészkőből készült alkotásához a fasorokkal szegélyezett, végtelennek tűnő Árpád-lépcsősor vezet, ami cikkcakkos, szabálytalan elrendezésével már-már játékosnak hat.

A dombra ezen kívül egy tükörsima, kanyargós út is vezet, ami nagyszerű választás lehet biciklivel érkezőknek – sajnos azonban az utolsó métereken az aszfaltot felváltja a lépcsősor, így ez a megoldás sem teljesen akadálymentes. A tetőről pazar panoráma nyílik a városra, a Velencei-tóra, a Velencei-hegységre és a Vértesre.

Az emlékmű környezete egyébként 2022-ben, az Aranybulla 800. évfordulója alkalmából teljeskörűen megújult, ami által egy egyszerre modern és zöld megoldás született. Az alkotáson azonban ma is kivehető a belé vésett szöveg: „Méltó szolgálattal szerzett birtokából soha senki meg ne fosztassék.”

A látványosságot a fővárosból autóval legkönnyebben a 7-es főútról tudjátok megközelíteni, a domb aljánál parkolót és pihenőhelyeket is találtok.



