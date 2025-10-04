5 varázslatos zarándokhely Budapesttől egy karnyújtásnyira, ahová elvonulhatunk idén ősszel

Az ősz kiváló évszak, hogy kicsit befelé figyeljünk és ellátogassunk Budapest környékének varázslatos zarándokhelyeire, ahol nemcsak mesés tájakon barangolhatunk, de az erdő csöndjében testileg-lelkileg fel is töltődhetünk.

Szily-kápolna, Biatorbágy

Ősszel kezdetét veszi az igazi kirándulós időszak, melynek kihagyhatatlan állomása a biatorbágyi Szily-kápolna. Az Iharos meredek oldalában megbújó klasszicista körkápolnát Szily József, Pest vármegye alispánja emeltette feltehetően a 19. század elején családi sírhelyként, azonban végül fia került elsőként a sírba, Szily pedig máshol talált végső nyugalomra. Ezt követően a kápolna többször is gazdát cserélt, mára az ajtaja is hiányzik, így remek menedéket nyújthat az eső elől menekülő zarándokoknak. Az erdő közepén álló szent helyet felkeresve mi is átélhetjük a békesség érzését, amit a kicsiny kápolna képvisel.

Fotó: Seres László drónfotó és videó

Etyeki Szeplőtelen Fogantatás-kápolna

Az Etyekhez tartozó Botpusztán, szántóföldekkel és gazdag növényzettel körülvett magaslaton áll büszkén a középkori eredetű Etyeki Szeplőtelen Fogantatás-kápolna, avagy Boti-kápolna, amely kedvelt zarándokhelyszín Etyek térségében. A kápolna tornya a távolból is észrevehető, közelebb érve azonban mintha megszűnne a külvilág. A templomot az évszázadok során többször is felújították, sőt a 18. században a nazarénus rend hozzáépített egy rendházat is, ami a mai napig megtekinthető. A kápolna és környezete nemcsak vallási helyszínként, de történelmi ereklyeként is fennmaradt.

Fotó: Seres László drónfotó és videó

Kálvária domb, Piliscsaba

A piliscsabai Kálvária domb alighanem a környék egyik legszebb vallási helyszíne és zarándokhelye. A város szélén lévő domb lábától indulva végigjárhatjuk Jézus szenvedéstörténetét, amelyet a keresztút stációi jelölnek a domb oldalában. A II. világháború viszontagságai után a Kálvária domb állomásait újjá kellett építeni: a régi festett képek helyett ma már Bognár Béla réz domborműveit csodálhatjuk meg. A dombra felérve egy szépen felújított, kedves kis kápolna fogad, ahonnan páratlan panorámában lehet részünk és nyugodtan megpihenhetünk a természet lágy ölén, mielőtt felfedeznénk Piliscsaba további rejtett kincseit és természeti szépségeit.

Fotó: Seres László drónfotó és videó

Kálvária-kápolna, Márianosztra

A Dunakanyar egyik leglátványosabb kápolnáját a csodálatos Márianosztra rejti, a templom előtt található barokk szoborcsoporttal együtt. A kápolnához egy hársfákkal szegélyezett domboldalon lehet eljutni, ahol Krisztus szenvedésének egyes állomásai közül mára már csak 9 stáció maradt fenn. A dombtetőre felérve megpillanthatjuk a 18. században emelt kápolnát és a szobrokat, melyeken Krisztus és a két lator látható, köztük pedig a Fájdalmas Szűzanya és Szent János apostol áll. A hegy tetejéről letekintve végigpásztázhatjuk Márianosztrát, a Nagy-Gallát és a Kopasz-hegyet is.

Fotó: Peter Leyer – Photo & Video

Szenvedő Krisztus-kápolna, Érd

Budapest nyüzsgő városától alig egy kőhajításnyira áll Érden a sokat megélt Szenvedő Krisztus-kápolna, ahová elzarándokolhatunk, ha szeretnénk eltávolodni kicsit a főváros zajától és elmerülni a gondolatainkban. A Kakukk-hegyen vadrózsák és akácosok között bandukolva a békésen megtett utunk végén egy aprócska, fehérre meszelt templom fogad, amelyet a 18. század közepén báró Péterffy János emeltetett, majd a II. világháború teljesen megsemmisítette. Ezt követően a kápolnát az eredeti mására építették újjá és azóta is várja a zarándokokat és kirándulókat.

Fotó: Seres László drónfotó és videó

Várnak még rátok különleges látnivalók Érden:

7 pompÃ¡s lÃ¡tnivalÃ³ Ãrden, amiÃ©rt megÃ©ri Åsszel Ãºtnak indulni
7 pompÃ¡s lÃ¡tnivalÃ³ Ãrden, amiÃ©rt megÃ©ri Åsszel Ãºtnak indulni

Ãrd vÃ¡rosa szÃ¡mos izgalmas lÃ¡tnivalÃ³t tartogat, BudapesttÅl mindÃ¶ssze egy karnyÃºjtÃ¡snyira. Mutatjuk miket Ã©rdemes felkeresni, ha arra jÃ¡rtok!

Funzine Funzine