5 csillagfényes éjszakai program Budapesten, amit vétek kihagyni a nyár első hónapjában

Éjszaka a főváros kétségkívül más, titokzatosabb arcát mutatja. Júniusban több alkalommal is beleshettek Budapest kulisszái mögé, legyen szó akár Szent Iván-éji pezsgésről vagy különleges esti programokról.

Mozgás Éjszakája // Városliget (2026. június 12.)

Ahogy a nyárba belecsúszva egyre tovább melegszik az idő, annál inkább kitolódik a sportolás időpontja is az esti órákra. Ennek az extrém formáját tapasztalhatjátok meg az év egyik legjobban várt, ingyenes közösségi sporteseményén, a Mozgás Éjszakáján, aminek köszönhetően június 12-én akár hajnalig is sportolhattok a Hősök terén. A budapesti helyszínen kívül még közel 100 további településen mozdul meg az ország, hogy együtt zumbázzon, kerékpározzon, fusson, jógázzon vagy túrázzon – pontos helyszínekért és programokért kövessétek figyelemmel az esemény weboldalát!

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XIV. Kórusok Nyári Éjszakája // több helyszínen (2026. június 13.)

A közös éneklés felhőtlen örömét élhetitek át június 13-án a XIV. Kórusok Nyári Éjszakáján, ahol az ország minden pontjáról és külföldről érkező amatőr kórusok koncertjébe hallgathattok bele a Palotanegyed különböző helyszínein. A változatos műfajú koncerteket egymással párhuzamosan, összesen 9 kültéri és beltéri helyszínen csíphetitek el. Az est fénypontja az Éneklő Utca és a Közös Éneklés lesz, mely során ti is megtapasztalhatjátok a szervezők által sokszor hangsúlyozott tételmondatot, miszerint énekelni bárki tud. A készülésig böngésszétek az esemény honlapját, hiszen hamarosan közzéteszik a fellépők névsorát!

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Szent Iván-éj a Madame Tussauds-ban (2026. június 19.)

Ha még nem volt lehetőségetek eljutni a Madame Tussauds múzeumba, eljött a kihagyhatatlan lehetőség: június 19-én ugyanis közel féláron juthattok hozzá a belépőjegyeitekhez! A rendezvényen egy jeggyel megtekinthetitek kedvenc sztárjaitok viaszmását és a Pop&Roll Art Toilet produkciót, a Szent Iván-éji programsorozaton pedig táncos fellépések, ABBA-slágerekkel tarkított zenés esemény és további szuper meglepetések várnak rátok. A várhatóan hatalmas érdeklődés miatt javasoljuk, hogy minél előbb biztosítsátok be a helyeteket, hiszen csak az előre váltott jegy nyújt garanciát a bejutásra!

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Múzeumok Éjszakája // több helyszínen (2026. június 20.)

Június 20-án ismét megnyílnak a múzeumok kapui, hogy egyetlen éjszakára új megvilágításba helyezzék a múlt és a jelen kincseit. Az idei tematika a gasztronómia és a művészet találkozására épít, hiszen ételeink mesélnek hagyományainkról, közösségeinkről és identitásunkról. Mautner Zsófia nagykövet tovább erősíti a téma hitelességét, hiszen a gasztroblogger jól tudja, hogy a főzés nemcsak technika, hanem kulturális párbeszéd is. Az év egyik legnépszerűbb kulturális fesztiválja számtalan programot kínál a tárlatvezetésektől kezdve a koncerteken és családi programokon át a színházi előadásokig.

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Libabőr // Papp László Sportaréna (2026. június 23.)

Egészen hihetetlen zenei élménynek lehettek szem- és fültanúi, ha június 23-án a Papp László Sportaréna felé veszitek az irányt: a küzdőtér közepén felállított színpadon Szent Iván-éj alkalmából tűz lobban fel, hogy aztán a hazai sztárok legjavával együtt énekelhessétek teli torokból a szövegeket. Hogy mennyire számítanak a hozzájárulásotokra, jól mutatja, hogy az esemény előtt a szervezők elküldik nektek a dalszövegeket, hogy fel tudjatok készülni. A szuperprodukción többek között Péterfy Bori, Für Anikó, Gryllus Dorka, Gubik Petra, Hevér Gábor és Udvaros Dorottya is fellép.

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Megújult szökőkút kínál esti fényjátékot Újbudán: