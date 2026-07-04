5 holdfényben fürdő éjszakai program Budapesten, amit kár lenne kihagyni ezen a nyáron

Ahogy egyre forróbbak a nappalok, annál is inkább javasolt az esti órákra halasztani a kimozdulást. Természetesen Budapesten a késői órákban sem fogtok unatkozni, hiszen a főváros izgalmasabbnál izgalmasabb programokkal tölti meg az idei nyarat. (x)

Candle Lake koncertek a Városligeti-tónál (egész júliusban)

Júliusban különleges esti koncertélmény vár titeket Vajdahunyad várának lábánál: a Candle Lake előadásain több ezer úszó gyertya lepi el a Városligeti-tavat, miközben a tó közepén felépített színpadon élő zene szól, így az este egyszerre látványos, meghitt és felejthetetlen élményt nyújt. A repertoárban olyan különleges esték kaptak helyet, mint az AVICII Symphonic Tribute, a Coldplay-dalok vonósokkal és zongorán, Buka Péter élő zongoraestje, valamint meghitt filmzenei zongoraestek. A jegyek gyorsan fogynak, így érdemes időben biztosítani a helyeteket, ha nem szeretnétek lemaradni!

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Nyáresti séta a Ligetben (2026. július 10., 24.)

Július 10-én és 24-én hangulatos esti andalgásra invitálnak titeket a Városligetbe, ahol a napnyugta előtti órákban fedezhetitek fel az arany ezer árnyalatában pompázó parkot. A séta a Millennium Háza előtti rózsakerttől indul 18:30-kor, majd a Zsolnay-kerámiák megcsodálása után útba ejtitek a Zene Háza formabontó épületét is. A kalandot hol máshol zárnátok, ha nem a Néprajzi Múzeum tetőkertjén, ahonnan lenyűgöző kilátásotok nyílik a fokozatosan elcsendesülő városra. A belépőjegy ára a vezetésen túl tartalmaz egy pohár frissítő alkoholos vagy mentes welcome drinket is!

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Libegők Éjszakája (2026. július 11.)

Lehet, hogy az elfogultság beszél belőlünk, de szerintünk a kivilágított Budapestnél kevés szebb látvány létezik. Ha a megszokott fotópontokon túlmenően egy igazán különleges szemszögből szeretnétek megcsodálni szeretett fővárosunk esti arcát, már most írjátok be a naptárotokba a Libegők Éjszakáját! Idén július 11-én tudtok akár éjjel egyig libegőzni, de az eseményen sorban állás közben sem fogtok unatkozni, hiszen a völgyállomáson élő zenés koncertek szórakoztatnak majd titeket. További részletekért látogassátok meg a BKV weboldalát, ahol idén először online jegyvásárlásra is lehetőségetek nyílik.

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Paskál 10 – Strandok Éjszakája (2026. július 25.)

A Strandok Éjszakája ismét rengeteg izgalmas programmal vár titeket, melyek között mi most az idén tízéves Paskál Gyógy- és Strandfürdő rendezvényét emelnénk ki. Július 25-én a kerek évforduló alkalmából animációs programokkal, szórakoztató játékokkal, gyerekeknek szóló eseményekkel és brazil táncosok bemutatójával telik meg Zugló szeretett fürdője. Itt járva érdemes elvégeztetni a helyszínen elérhető, ingyenes dermatológiai szűrővizsgálatot is, ami nyáron különösen fontos lehet – ezután már csak annyi a teendőtök, hogy élvezzétek a meghosszabbított nyitvatartást és az estébe nyúló fürdőzést!

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Állatkertek Éjszakája // Fővárosi Állat- és Növénykert (2026. augusztus 28.)

A nyár egyik legkedvesebb esti programja az állatok éjszakai életébe enged betekintést. Az évről évre nagy népszerűségnek örvendő Állatkertek Éjszakájának idén augusztus 28-án lehettek részesei országszerte, míg Budapesten természetesen a Fővárosi Állat- és Növénykert imádnivaló lakóit figyelhetitek meg a rendhagyó időpontban. Az esemény azonban jóval túlmutat ezen, hiszen a helyszín munkatásai ebben az évben is megannyi izgalmas programmal és látványos bemutatóval készülnek nektek, melyekről bővebb információt a helyszín weboldalán vagy Facebook-felületén találtok a rendezvényhez közeledve.

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Szabadtéri színházi előadásokból sem lesz hiány: