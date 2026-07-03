Új szemszögből ismerhetik meg Budapestet egy különleges fesztivál résztvevői

2026. július 4-én ismét benépesítik a Dunát a stand up paddle szerelmesei: a XI. Budapest SUP Fesztivál keretében több száz résztvevő evez végig Budapest szívén a Római-parttól a Kopaszi-gátig.

A Kiteline SE 2026-ban immár tizenegyedik alkalommal rendezi meg Magyarország legnagyobb SUP-eseményét, a Budapest SUP Fesztivált. A résztvevők a hagyományoknak megfelelően a Római-partról indulnak, majd a Duna fővárosi szakaszán végigevezve érkeznek meg a Kopaszi-gáthoz.

A szervezők minden érdeklődőt várnak, függetlenül attól, hogy először állnak-e SUP-deszkára vagy rendszeres vízisportolók. Az indulás előtt technikai oktatás segíti a kezdőket, így a túra biztonságosan és magabiztosan teljesíthető.

Családbarát program minden korosztálynak

A Budapest SUP Fesztivál évek óta családbarát eseményként is ismert. A 12 év alatti gyermekek szülővel közösen, egy deszkán vehetnek részt a túrán, míg a 12–16 év közötti fiatalok önállóan evezhetnek megfelelő szülői felügyelet mellett.

Azok, akik nem rendelkeznek saját felszereléssel a helyszínen bérelhetnek SUP-deszkát és kiegészítőket a szervezőktől.

Budapest, ahogy kevesen láthatják

– A Budapest SUP Fesztivál egyik legnagyobb vonzereje, hogy a résztvevők teljesen új szemszögből láthatják a várost. A hidak alatt áthaladva, a Duna közepéről nézve Budapest egészen más arcát mutatja meg, miközben egy különleges közösségi élmény részesei lehetnek az evezők – mondta Duska Várkony, a Kiteline SE tagja és a rendezvény főszervezője.

A rendezvény hangulatát profi fotósok és videósok örökítik meg a vízről, a partról és a levegőből egyaránt, így a résztvevők maradandó emlékekkel térhetnek haza.

A részvételi feltételekkel és a bérelhető felszerelésekkel kapcsolatban a rendezvény weboldalán találhattok információkat.