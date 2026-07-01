Újdonságok Budapesten: 8 újonnan nyílt hely, amit ki kell próbálnod júliusban

Ha gasztronómiáról van szó, a fővárosban sosincs uborkaszezon: mutatjuk azt a nyolc vadonatúj helyet, ahová igazán érdemes lesz ellátogatni júliusban. Még az is lehet, hogy köztük van az új törzshelyed!

Best Bagel Váci

Tovább terjeszkedik a budapesti bagelkultúra egyik úttörője: a Best Bagel a város legforgalmasabb sétálóutcájában nyitotta meg második üzletét. A Váci utca pezsgését prémium alapanyagokból készült kézműves bagelekkel gazdagító egység ráadásul egy európai premierrel is büszkélkedhet, a kontinensen ugyanis itt kóstolható elsőként a kizárólag természetes növényi összetevőkből álló, vegán Rainbow Bagel, ami épp annyira finom, mint amennyire fotogén.

1056 Budapest, Váci utca 73. | Facebook

Sirály Bár

Te is odavagy a Fehér Nyúl sörökért, de a Soroksári úti taproom valahogy mindig kiesett az úti célok közül? A MOMkult tőszomszédságában megnyitott Sirály Bárban a főzde három tételét élvezhetjük csapról, dobozos kedvenceinket pedig akár elvitelre is kérhetjük. A választék a Compact Cocktail csapolt koktéljaival egészül ki, de kombuchát, hamburgert vagy pulled pork szendvicset is fogyaszthatunk, a Gesztenyés kert fáinak lombkoronáiban gyönyörködve.

1124 Budapest, Sirály utca 1/A | Weboldal

Electric Toast

Terézváros szívében talált otthonra Magyarország egyik kedvenc reggeli eledele, a melegszendvics. Az Electric Toastban a Három Tarka Macska kovászos kenyérszeleteire házias, ízletes feltétek kerülnek: a kolbászos rántottástól a négysajtoson át a korianderes-padlizsánosig mindenki talál kedvére valót. A kávét a koppenhágai April pörkölőből szerzik be, a hangulatról pedig a tulaj bakelitgyűjteménye és az otthonos dizájn gondoskodnak.

1061 Budapest, Káldy Gyula utca 1. | Weboldal

BruschetTea

Újlipótvárosban nyílt meg a város első bruschettázója, a BruschetTea, ahol mi magunk állíthatjuk össze olaszos ízvilágú nyitott szendvicsünket. Az alapot a frissen lepirított ciabatta jelenti, amire először krémet választunk, utána pedig annyiféle feltéttel rakjuk meg, amennyi jólesik. Mehet rá krémes burrata, érlelt pármai sonka vagy épp sült kapribogyó is, az édesszájúak pedig kétféle tiramisuval és házi jegesteákkal áldozhatnak a dolce vita oltárán.

1136 Budapest, Hollán Ernő utca 38/A | Instagram

QQRiQ kávézó – pékség – bistro

Igazán hiánypótló hellyel bővült Rákosszentmihály gasztropalettája: a QQRiQ-ban a Külvárosi pék kovászos kenyerei és friss pékárui, kézműves sajtok széles választéka, a Damniczki Manufaktúra cukor- és tejmentes fagyijai, valamint vegán és gluténmentes édességek is várják a betérőket. Hétvégén ízletes brunchfogások emelik a tétet: Eggs Benedict, amerikai palacsinta és sajtos bundáskenyér gondoskodnak róla, hogy mindenki teli hassal távozzon.

1161 Budapest, Rákosi út 44. | Instagram

Andrew’s Food & Music Bar

Új csillag ragyog a Gozsdu Udvar egén: az Andrew’s Food & Music Bar egyszerre étterem és koncerthelyszín, ahol napközben nyugodtan beülhetünk egy kávéra, ebédre vagy italra, estére viszont fokozatosan átveszik a főszerepet a zenei programok. A pinceszinten kialakított 60 fős klubhelyiségben egyelőre tesztüzemben lépnek fel hazai előadók, ősztől viszont már heti rendszerességgel futhatunk bele egy akusztikus, jazz-, swing- vagy épp rockkoncertbe.

1075 Budapest, Dob utca 16. | Facebook

Lilith Budapest

A világ 500 legjobb bárja közé választott Hotsy Totsy csapatának új helye a csábítás, lázadás, és a függetlenség női szimbólumaként is ismert Lilith előtt tiszteleg: a hét signature koktél hét archetipikus női energiát idéz meg, a sötét tónusok dominálta, titokzatos hangulatú belső a név sumér eredetére tett utalás, a rarot kártyák inspirálta koktéllapok pedig az egész élménynek egy extra misztikus jelentésréteget adnak.

1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 7. | Facebook

ZUGY

Forró nyári napokon nincs is jobb egy gombóc kézműves fagyinál! Tudják ezt a Thököly út kedvelt éttermében is: a Szaletlyhez tartozó ZUGY-nál a Fazekas Fagylaltműhely természetes alapanyagokból készült, adalékanyag-mentes csodái segítik az édes felfrissülést, összesen tizennyolc ízben. Különféle toppingok és szórások is rendelkezésünkre állnak, illetve a város egyik legjobb almás rétesét is kikérhetjük magunknak – már a Rómain is!

1146 Budapest, Thököly út 80. | 1031 Budapest, Római part 47. | Facebook

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