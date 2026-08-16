5 pompás pékség a Balatonnál, hogy fejedelmi kenyerekből a nyaralás alatt se legyen hiány

Az új kenyér ünnepéhez közeledve összegyűjtöttük nektek, merre induljatok, ha a magyar tenger környékén jártok és ropogós pékárura vágytok. Akadnak köztük újonnan nyíltak és olyanok is, ahol már jó pár éve lisztesek reggelente a tenyerek, de a lényeg azonos: az alábbi 5 pékség a Balatonnál, szívvel-lélekkel kínálja pazar portékáját.

Hal a vízben

Pár hónapja igazi kis ékszerdoboz született Ábrahámhegyen, mely egyszerre pékség és deli, a környékbeliek nagy örömére. A Hal a vízben háza táján olyan organikus pékremekre lelhettek, mint a 100% rozs- vagy alakor kenyér, a kovászos briós, de balatoni natúr borok, helyi gazdaságok termékei, sőt még mikrozöldek is költöztek az egykori teaház üzletébe. Ugorjatok be hozzájuk elropogtatni egy péksütit, speciality kávét inni vagy az árnyas teraszon fröccsözgetni!

8256 Ábrahámhegy, Patak utca 3. | Facebook

Mesés Pékbisztró

Koós Tamás hosszú évek óta űzi már a gasztronómia, a kovászoskenyér-készítés művészetét, nemrég pedig úgy döntött, saját egységet nyit Balatonbogláron. A Mesés Pékbisztró vadkovászos termékek otthona, de ez még nem minden: grillételeket, házi hamburgereket, nápolyi pizzákat és friss tésztákat is kérhettek, melyeket kézműves szószokkal, fermentált zöldségekkel szolgálnak fel. Minden a lehető legegészségbarátabb módon, minőségi alapanyagokból kerül az asztalra – beleértve a szalonnát is, melyet Tamás maga készít el.

8630 Balatonboglár, Vikár Béla utca 7. | Facebook

Buborék Csopak

A Buborék Csopak egy tető alá hozza mindazt, amire a Balatonnál csak szükségetek lehet, hiszen egyszerre szállás, biciklibolt és pékbisztró, a strandtól csupán 200 méterre. Utóbbi esetében a franciás péksütemények játsszák a főszerepet, és minden egyes croissant, tekercs kézzel készül el, a kenyér pedig pontosan olyan, ahogy az a nagykönyvben meg van írva – tele van buborékkal. Már önmagában emiatt is megéri felfedezni, de a brunchkínálat láttán fogjátok végérvényesen gasztrobakancslistára tűzni!

8229 Csopak, Fürdő utca 37. | Weboldal

Madárlátta Pékség

Van egy hely Keszthelyen, ahol hiszik, hogy az igazán jó kenyér hozzávalója a szenvedély, a türelem, a szaktudás, és persze a kovász, melyet tisztelni kell. Ez nem más, mint a Madárlátta Pékség, ahol csakis magas minőségű, magyar lisztet használnak a sütéshez, a tejtermékeket pedig többek közt az Élő Bolygó gazdaságából szerzik be. A leveles tésztába szezonális gyümölcsöt csempésznek, minden nap feltöltik a pultot szerelmes levéllel, specialty kávéjuk pedig olyan egyedi, hogy ezt a keveréket kizárólag náluk tudjátok megkóstolni. És akkor még nem is beszéltünk a brunchfogásokról, melyeket a péksüteményekből álmodtak meg!

8360 Keszthely, Kossuth Lajos utca 39. | Weboldal

Búzalelke Pékség

A Szent György-hegy alatt, Kisapátiban télen-nyáron kovászos csodák várnak benneteket, hála a Búzalelke Pékségnek. A név szinte mindenkinek ismerősen cseng, nem is csak a Balaton-felvidéken: valóságos fogalommá vált a 12 év alatt, és sokakat csábított a Badacsonytomajtól csupán 10 kilométerre fekvő községbe. Adalékanyaggal ötféle kenyerük közül egy sem találkozott, hosszú érlelést és rengeteg odafigyelést viszont mindegyik kapott. Természetesen szezonális csemegék is sorakoznak a pultban – ha még nem tettétek, idén nyáron mindenképp látogassatok el Beáék híres-neves pékségébe!

8284 Kisapáti, Bem apó utca 11. | Facebook

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