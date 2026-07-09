Újdonságok a Balatonnál: 8 izgalmas hely, ami az idei szezon kedvence lesz

Napestig sorolhatnánk, milyen kincsek lapulnak a Balatonnál: ha azt hittétek, már mindent láttatok, ideje, hogy új tételekkel bővüljön a bakancslistátok! Ezúttal az északi és a déli part legújabb gasztrohelyeit, strandjait szedtük össze nektek. Érdemes lesz egytől egyig felfedezni őket!

Rád is süt, Dörgicse

Talán nem is gondolnátok, milyen izgalmas ízeket és formákat rejthet egy aprócska, dörgicsei süteményesműhely. A Rád is süt két lelkes cukrásznő emlékeinek és merész ötleteinek lenyomata: a rusztikus desszertszalonban búzavirággal megkoronázott torták, rozmaringtól illatozó kekszek, lédús citrusokkal töltött piték és egyéb ínyencségek készülnek, hála a szorgos kezeknek. Ne lepődjetek meg, ha a vidéki idill jegyében két kiskedvenc is a sarkatokban lesz! Jó, ha tudjátok, hogy a dörgicsei bázison minden rendelésre készül, ám rendre kitelepülnek termelői piacokra – például a vászolyira –, ha szemrevételeznétek a finomságokat.

8244 Dörgicse, Fő utca 17. | Weboldal

Mimosa Prosecco Bar, Balatonfüred

Az már biztos, hogy Balatonfüred legpezsgőbb pontját az Anna Grand Hotel közelében találjátok, hiszen júliusban megkezdte a szezont a Mimosa Prosecco Bar, a Proseccoshop jóvoltából. Ezúttal is Itália legkedveltebb habzóbora kapta a főszerepet: több mint 70 különböző proseccóból és a gyöngyöző italból készült koktéllal – köztük a névadó narancsos verzióval – töltik meg a poharakat. A koccintáshoz persze, néhány finom falat is dukál, így pazar reggelik és különleges antipastik koronázzák meg az ízutazást. Ha épp a Szigligeti Szabadtéri Színházba látogattok, a Várudvarban, a teátrum szomszédságában is vár bennetek egy Mimosa Prosecco Bar, késő délutántól! Azt pedig már mondanunk sem kell, hogy Balatonfüreden stílusosan, tágas teraszon ücsörögve élvezhetitek a buborékokat és a dolce vitát.

8230 Balatonfüred, Kisfaludy utca 5. | Facebook



Szántódi Megálló

Azt rebesgetik a bringások, érdemes lesz megszakítani a balatoni biciklitúrát Szántódon, és feltölteni az energiaraktárakat a Megállónál. Édesszájúként még annál is inkább, hiszen a híres-neves Monarchia Rétesház csapata nyújtja a pompás réteseket! A Szántódi Megálló idén tavasszal ízig-vérig családi projektként, nyaralójuk egyik szobájából került kialakításra: a megszokott ízek mellett izgalmas rétesvariációk, sőt még aprósütemények is illatoznak benne. A minőségi desszertek sorát Anjuna fagylaltok is gyarapítják, az őrlőben brazil specialty kávé kapott helyet, a talponállók felett pedig napernyőket helyeztek el, hogy csenhessetek néhány nyugodt percet biciklizés közben.

8622 Szántód, Gyulay Jenő utca 27. | Facebook

Pan’ni Artizán x Kővirág, Köveskál

Budapest után a Balaton-felvidéken is megvetette lábát a Pan’ni, az Artizán imádott reggelizője – ráadásul a Kővirágba költözött be. A nyári vakáció alatt pop-up egységként várják vendégeiket, akik letisztult ízekre, lassú napindításra és mindenekelőtt mennyei villásreggelikre vágynak, Köveskál szívében. Az étlapon jórészt kenyéralapú finomságokat találtok: ott van például a Pan’ni ikonikus kimchis grillszendvicse, hajtott tojása, a vakáció szellemét pedig főképp görögdinnyés saláta, lágy túrógombóc és sárgabarackos french toast idézi meg. Ha épp elhagyjátok a főváros betonrengetegét, és a magyar tenger felé veszitek az irányt, mindenképp látogassatok el hozzájuk – hiszen két ilyen hely találkozásából csak jó dolog sülhet ki a tányéron!

8274 Köveskál, Fő utca 9/a | Facebook

Aranyhíd Strand, Balatonfüred

Új egység színesíti Balatonfüred strandtérképét, mely a hajdani erdészeti üdülő területét vette birtokba, és mintegy nyolcezer négyzetméteren várja a hűsölésre vágyókat. Az Aranyhíd Strand egyszerre nagyjából 250 fő számára biztosít fürdőzési lehetőséget, és kényelmi szolgáltatásokat, melyeket a jegyár részben már magában foglal: napágyakat és -ernyőket, SUP-ot, vízibiciklit és közösségi teret. Hétköznap 5000, míg péntektől vasárnapig 6500 forint a belépési díj, a strand főszezonban 8:30 és 19 óra közt tart nyitva – jó opció az északi parton, ha kisebb, zsúfoltságtól mentes helyen pihennétek.

8230 Balatonfüred, Aranyhíd sétány 6.

Perla Bistro, Balatonfüred

Igazi gyöngyszemmel gazdagodott Balatonfüred, mely közvetlenül a vízparton ígér felejthetetlen gasztroélményeket. A Perla Bistro az Aranyhíd Strand kintről is megközelíthető vendéglátóhelyeként fürdőzőket, arra sétálókat egyaránt szeretettel vár – buggyantott tojásos reggelikkel, ínycsiklandó nápolyi pizzákkal, halételekkel, olasz tésztákkal, és megannyi finomsággal. Az itallap is bőven tartogat izgalmakat: balatoni borok, különleges koktélok, és a hely saját gyöngyöző bora, a Lázár Perla is szerepel rajta. Minden adott a tökéletes napindításhoz, a ráérős ebédhez, kávézgatáshoz, és persze a meghitt vacsorához!

8230 Balatonfüred, Aranyhíd sétány 7. | Weboldal

Szent Benedek Reggeliző, Szentbékkála

Igazi terülj-terülj asztalkám várja a falusi miliőre vágyókat a Káli-medence ékkövénél, Szentbékkálán. Az újdonsült gasztrokedvenc, azaz a Szent Benedek Reggeliző már számos nyaraló, kiránduló szívébe belopta magát – nem csoda, hiszen háborítatlan nyugalomban, árnyas fák alatt kínálja a vidéki vendéglátás legjavát. Barátságos belső udvarában kiadós tojásételeket, ropogós kenyérrel tálalt grillkolbászt, ízes palacsintát, rántott húsos szendvicset és egyéb otthonos étkeket rendelhettek, de ha inkább street foodra vágytok, hamburgert és hot dogot is találtok náluk. A szívélyes kiszolgálás már igazán csak hab a tortán!

8281 Szentbékkála, Zrínyi utca 11. | Facebook

SENZA, Balatonfüred

Jó hírünk van a gluténmentes diétát folytatóknak: Balatonfüreden, a Silver üzletház emeletén mennyei süteményekre és pékárukra bukkanhatnak, melyeket kifejezetten az ő igényeik szerint készítettek el. A SENZA háza táján minden eshetőségre felkészültek, hiszen akár a strandra vinnétek magatokkal eleséget, beülnétek harapni valamit, vagy akár feltöltenétek a nyaraló fagyasztóját, finomságok hada közül csemegézhettek. A kompromisszummentes élvezetekről vadkovászos bagel, pihe-puha kakaós csiga és megannyi habos sütemény gondoskodik, a kínálatot ráadásul még vegán és tejmentes péksütemények is színesítik. A koffeinbevitelt specialty kávéval pipálhatjátok ki!

8230 Balatonfüred, Arácsi út 16. (Silver üzletház) | Facebook

Megújul a vízpart Balatonkenesén

Modern, egyedülálló pihenősziget van születőben Balatonkenesén, mely a tervek szerint felnőtt hintákkal, hálós pihenővel és nyugágyakkal gondoskodik majd a gondtalan kikapcsolódásról. A látványtervek alapján olyan füves terület kerül kialakításra egy egykori vendéglátóegység helyén, mely a vízparthoz csatlakozik, így páratlan panorámával is megajándékozza az arra járókat. A munkálatok előrehaladtáról a település Facebook-oldalán tájékozódhattok!

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Pazar gasztroélményekkel vár a déli part: