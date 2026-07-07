8 kihagyhatatlan kiállítás a Balatonnál, ami kultúrát csempész a nyárba

Bár a Balaton elsősorban a hatalmas csobbanások helyszíne, érdemes kulturális szemmel is felfedezni a környéket, hiszen remek kiállításokra bukkanhattok, amiket kár lenne kihagyni a magyar tengernél idén nyáron.

Weiler Péter: Végtelen nyugalom // KUNSZT!, Veszprém (2026. június 13-tól)

„A Balaton olyan, mint a palacsinta: nem lehet betelni vele” – ez az örök érvényű és kikezdhetetlen igazság inspirálta Weiler Péter festő legfrissebb kiállítását, aki most ráadásul egy teljesen új médiummal, méghozzá tűzzománc alkotásokkal folytatja balatoni témájú sorozatát. Ha titeket is megfogott a téma, látogassatok el a Veszprémben található KUNSZT! galériába, ahol első alkalommal mutatkoznak be a közönség előtt a kollekció darabjai.

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44. Magyar Sajtófotó Kiállítás // Balatonföldvár (2026. június 23-tól)

Ha a könnyedebb témák helyett rögtön az elmúlt év közéleti eseményeit idéznétek fel, csak annyi a dolgotok, hogy egy kellemes nyárestén a balatonföldvári kikötőnél andalogva felfedezzétek a 44. Magyar Sajtófotó Kiállítás díjazott anyagait. Érdemes minél előbbre tervezni a látogatásotokat, hiszen vándorkiállítás lévén a szabadtéri paravánok bizonyára csak pár hétig lesznek láthatóak, bár a pontos zárónapot eddig még nem közölték a szervezők.

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Egry nyomában, Udvardi fényében, borral a pohárban // Badacsonytomaj (2026. július 9., 14., 16., 21., 23.)

Exkluzív tárlatvezetésre hívnak titeket júliusban a Badacsony két ikonikus festőjének műhelyébe. A túra során Egry József és Udvardi Erzsébet munkásságába nyerhettek betekintést: művészetük a Balaton fényeit, színeit és különleges hangulatát örökíti meg. A művészeti élményt egy hangulatos séta élménydús idegenvezetéssel és egy háromtételes badacsonyi borkóstoló teszi teljessé.

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Makkos Ildikó – Arta Impulzus // Villa Gyetvai, Balatonfüred (2026. július 10. – augusztus 6.)

Makkos Ildikó Arta Impulzus című legújabb kiállítása július 10-én nyílik meg a balatonfüredi Villa Gyetvai központjában. Az Arta Impulzus olyan alkotásokat mutat be, amelyek a látható világon túlmutató benyomásokból, belső sugallatokból és szimbólumokból építkeznek, így biztosan elgondolkodtató kulturális élményekkel távoztok majd a helyszínről. Az ingyenesen bejárható tárlat augusztus 6-ig látogatható a borászat nyitvatartási idejében.

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Füred Art Week // Balatonfüred Kongresszusi Központ (2026. július 24-26.)

Július végén több mint 20 elismert, neves galéria és aukciósház mutatja be klasszikus és kortárs műtárgyait a balatonfüredi Kongresszusi Központban. Ennek megfelelően többek között az acb Galéria, a Kolibri Art Studio, az Ar2day Gallery, a Neves Kor-Társ Galéria és a Zsolnai Fine Arts kiállított darabjaiból is tudtok szemezgetni. A festmények mellett szobrokat, bútorokat, szőnyegeket és ékszereket is láthattok, míg szombaton egy lebilincselő tárlatvezetésen és egy kerekasztal-beszélgetésen is részt vehettek.

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NUBU Retrospektív kiállítás és pop-up store // Balatonfüred (2026. augusztus 30-ig)

A művészet és a divat közötti párbeszéd jelenik meg a NUBU retrospektív kiállításán, ahol a márka legmeghatározóbb kollekcióit tekinthetitek meg az azokat inspiráló művészek alkotásaival együtt. Ennek megfelelően a tárlaton olyan művészek munkái szerepelnek, mint Botos Péter, Maurer Dóra, Soltész Ágnes vagy Szabó Menyhért. A kiállítás egy pop-up store-ral lesz teljes, ahol a jövő nyári kollekció darabjait is megleshetitek. Az eseményt ebben az esetben is teljesen díjmentesen látogathatjátok, azonban a belépés előzetes regisztrációhoz kötött, melyhez a linket a Facebook-eseménynél találjátok.

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Vasarely – Az op-art atyja // CODE Veszprém (2026. december 31-ig)

A szédítő optikai illúziók világába invitál Veszprém digitális élményközpontja, a CODE: Victor Vasarely születésének 120. évfordulója alkalmából immerzív kiállítást nyitottak, ahol a legendás művész alkotásai valósággal körbevesznek titeket. A tárlaton ennek megfelelően ti is a tér alakítóivá válhattok, főleg, ha kipróbáljátok az interaktív, Vasarely ihlette játékot. Az élményterek végigjárása nagyjából fél órát tesz ki, így nem annyira megterhelő a szemnek. A különleges kiállítást akár vezetéssel is megismerhetitek!

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Balatoni Retro // Balatoni Múzeum, Keszthely (2027. április 30-ig)

A régi nyarak Balatonja elevenedik meg a Balatoni Múzeum legújabb kiállításán. A nosztalgiában bővelkedő tárlaton választ kaphattok arra, milyen volt a magyar tenger 40-60 évvel ezelőtt, kiknek volt elérhető a balatoni kiruccanás, és milyen hobbik számítottak különösen népszerűnek a tó partján. Az időszakos gyűjteményt egészen jövő tavaszig tekinthetitek meg a keszthelyi helyszínen. Ez a kiállítás biztosan előhívja majd a legkedvesebb családi emlékeket!

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A kulturális kikapcsolódás után irány Fonyód és környéke: