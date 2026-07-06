Fergeteges programdömpinggel robban be a nyár a sokszínű Hévízen

Hévíz idén nyáron is bebizonyítja, hogy sokkal több mint egy klasszikus fürdőváros: egy igazi élményközpont, ahol a nappali feltöltődést ritmusos esti programok váltják fel. (x)

Csobbanjatok a természet ölelésében

Indítsátok a napot a világ legnagyobb biológiailag is aktív természetes termáltavánál! Merüljetek el a tavirózsák között, élvezzétek a Véderdő hűs árnyékát, és hagyjátok, hogy a mindennapi rohanás pillanatok alatt eltűnjön.

Ha a pihenést egy kis aktív kikapcsolódással dobnátok fel, sétáljátok végig a hangulatos Tavirózsa tanösvényt, vagy pattanjatok e-bike-ra, és fedezzétek fel a környéket egy vezetett túrán egészen a közeli Rezi vár romjaiig.

Kóstoljatok bele Hévíz ízeibe

A délután szóljon a helyi finomságokról és a város különleges hangulatáról. A Hévízi Termelői Piacon kézműves sajtok, mézek és házi készítésű ínyencségek várnak, míg a városnézéshez a Dottó kisvonat kínál kényelmes megoldást.

Utazzatok vele az egregyi borospincékhez, ahol zalai specialitások és kiváló borok mellett élvezhetitek a naplementét. Ha pedig a kulturális programokat sem hagynátok ki, szerda esténként orgonakoncert tölti meg zenével a Szentlélek-templomot.

Nyári esték, amikért érdemes maradni

Naplemente után Hévíz teljesen új arcát mutatja. A Kölcsey utcai rendezvénytér és a belváros megtelik élettel, a szabadtéri színpadokon pedig egész nyáron egymást váltják a koncertek. A „Zenés nyári esték a tónál” és a „Jazz a tónál” programsorozatok a swingtől az ír népzenéig számos műfajt felvonultatnak.

Ha július közepén jártok erre, ne hagyjátok ki a „Miénk lett a tér!” fesztivált sem! Július 16. és 19. között négy napon át koncertek, táncelőadások és filmes programok pezsdítik fel a várost. Színpadra lép többek között a Hooligans jubileumi turnéjával, a Wolf Kati Band, emellett világzenei produkciók és a Duna Művészegyüttes előadásai is gondoskodnak a felejthetetlen nyári hangulatról.

Legyen szó egy spontán hétvégi kiruccanásról vagy egy hosszabb nyaralásról, Hévíz nappal a feltöltődésről, este pedig a pezsgő nyári élményekről szól.

A programokról bővebb információt ide kattintva, a város turisztikai weboldalán találtok.

Zseniális éttermek várnak benneteket a környéken:

Kiemelt kép: Hévízi Tófürdő