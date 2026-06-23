Napsütötte ízutazás: 14 szenzációs étterem a Balaton északi partján 2026 nyarára

A Balaton északi partján ínyenc ízekből és kulináris élményekből idén nyáron sincs hiány. Mint mindig, ezúttal is a legjobbak közül szemezgettünk nektek: íme, több mint egy tucat bisztró, étterem, cukrászda és egyéb kihagyhatatlan gasztrohely, mely a lankák és hullámok ölelésében vár benneteket.

Borbarátok, Badacsonytomaj

A Borbarátok generációkon átívelő története a dédnagyapa által gondozott ősi, badacsonyi birtokon vette kezdetét. Az elmúlt közel 100 évben a család vendégszeretete mit sem változott: szemet- és ízlelőbimbókat gyönyörködtető ételek, remek borok és emlékezetes pillanatok várják itt a vendégeket.

8258 Badacsonytomaj, Római út 88. | Weboldal

Muskátli Vendéglő és Cukrászda, Badacsonytomaj

Majd’ negyven éve elevenednek meg házias ízek és az otthon melege Badacsonytomaj szívében, hála a Szita család vendéglőjének. A Muskátlinál ráadásul nemcsak frissen főzött magyaros ételek, hanem saját készítésű, ínycsiklandó sütemények is terítékre kerülnek – szívvel-lélekkel, hangulatos környezetben.

8258 Badacsonytomaj, Balaton utca 2. | Weboldal

Félúton Bisztró, Badacsonytomaj

Badacsony szívében, a szőlőültetvények ölelésében mennyei ízek várnak benneteket, egy emlékekkel teli, mégis megújult gasztroszigeten. A Félúton Bisztró vendégei idén nyáron olyan finomságok közül csemegézhetnek, mint a magyartarka-hátszín vagy a vörösboros kakaspörkölt – badacsonyi nedűkkel kísérve.

8258 Badacsonytomaj, Kisfaludy Sándor utca 5. | Weboldal

Vitéz Kürtős, Tihany

Hatodik szezonját ünnepli a Vitéz Kürtős tihanyi üzlete, mely idén is szeretettel vár minden édesszájút a Pisky sétányon, az apátsági kilátótól a Visszhang felé sétálva. A frissen sült kürtőskalácshoz náluk ráadásul mesebeli, balatoni panoráma is jár! Kínálatukban három igazán különleges, faszénparázson sült édesség közül lehet válogatni: a hagyományos kürtőskalács mellett találtok Kürtős Fondüt, mely nem más, mint szeletelt kürtőskalács csokival, baracklekvárral vagy pisztáciakrémmel megbolondítva.

Mind közül a legnagyobb szenzáció az egyedülálló Kürtősbon, hiszen ezt a különféle krémekkel töltött kürtőstésztát csak és kizárólag a Vitéz Kürtősnél kóstolhatjátok meg. A Vitéz Kürtősnél idén is kedveskednek a vendégeknek tematikus napokkal: minden hónap első hétvégéjén vegán, utolsó hétvégéjén pedig glutén- és tejmentes alapanyagból készítik a finomságokat, hogy mindenki osztozhasson a kürtőskalács örömén. A Vitéz Kürtős üzlete nyáron minden nap 10-től 19 óráig várja szeretettel a látogatókat.

8237 Tihany, Halász köz 9., Pisky sétány | Weboldal

Casa Christa, Balatonszőlős

Balatonszőlős felett, a Kis-Gella dombon egy olyan toszkán édenkert terül el, mely kihagyhatatlan megálló az északi parton járó ínyenceknek. A Casa Christa birtok mind a 60 ezer négyzetméterén megidézi a dolce vita szellemét, mely az étteremben magyar elemeket ötvözve elevenedik meg – a pompás fogások ráadásul helyi termelőkkel együttműködve kerülnek terítékre. A számos díjjal – többek közt négy alkalommal is elnyert Michelin Bib Gourmand minősítéssel, kétsapkás Gault&Millau-értékeléssel, 2023-ban a Dining Guide Az Év Szerethető Étterme-díjjal – kitüntetett konyha idén nyáron megannyi különlegességet álmodott az étlapra, ételeik mellé pedig remek balatoni borokat is ajánlanak.

Egyebek közt tengeri sügér, padlizsános strozzapreti, hideg gyümölcsleves, tárkonyos joghurtparfé és még egy újragondolt császármorzsa is a szezonális kínálat részét képezi! A vitorlavászonnal fedett teraszról csodás panoráma nyílik a magyar tengerre, Tihanyra, a környező dombokra és az éttermet körülölelő kétezer mandulafára – minden adott hozzá, hogy belekóstoljatok a mediterrán miliő és az ízek páratlan harmóniájába.

8233 Balatonszőlős, Izabella út 1. | Weboldal

Sissi Fagyizó, Balatonakarattya

A Sissi Fagyizó hatalmas kínálattal, 48-féle kézműves fagylalttal várja vendégeit a Balaton kapujában, Balatonakarattyán. Különleges finomságaik közt számos díjnyertes alkotást is találtok: a Sissi Fagyizó a Balaton fagyija 2022-es fő-, 2023-as és 2026-os különdíját, valamint számos országos és nemzetközi verseny aranyérmét is elnyerte az évek során. Nem csoda, hogy ilyen nagy népszerűségnek örvend, és a helyiek mellett a fürdőzők, az üdülők és a kerékpárosok is oda vannak érte!

Ne tévesszen meg benneteket a hosszú sor, mely a szezonban, legfőképp hétvégente a Sissi Fagyizó előtt kanyarog: a kiszolgálás egyszerre 4-6 helyen is folyik, így tényleg gyorsan kézhez kapjátok majd kedvenc nyári desszerteteket. Sőt, egyéb finomságokat is kérhettek, ha útba ejtitek Balatonakarattya legédesebb pontját – a fagyin kívül kávét és limonádét is készítenek nektek. Miután kiválasztottátok jól megérdemelt hűsítőtöket, árnyas fák alatt, az ingyenes parkolónál pihenhettek meg, ahol rengeteg ülőhely, padok, asztalok, kulacstöltési lehetőség, a kerékpárosoknak pedig még levegőkompresszor is rendelkezésükre áll.

8172 Balatonakarattya, Napfényes parkoló | Weboldal

Jóbarátok Halsütöde, Balatonalmádi

A Jóbarátok Halsütöde közel 50 éves múlttal, egész évben várja vendégeit. A kínálatban frissen sült halakat, halászlét és még szezonon kívüli hétvégi ajánlatokat is találtok – az élményt csodás panoráma és télikert teszi teljessé, családias hangulattal és barátságos kiszolgálással fűszerezve.

8220 Balatonalmádi, Lóczy tér 1. | Facebook

Balaton Étterem, Balatonfüred

A Balaton Étterem tágas terasszal, történelmi múlttal és csodás kilátással várja vendégeit Füreden. Míg itallapján főként a régió kiemelkedő borai szerepelnek, konyhája a hagyományos ízeket ötvözi a modern trendekkel: a halászlé, a magyaros ételek, az olasz pizza, a burgerek, a desszertek mind nagy kedvencek!

8230 Balatonfüred, Kisfaludy utca 5. | Weboldal

Taverna Étterem & Vendégház, Balatonfüred

A Taverna Étterem & Vendégház olyan ékszerdoboz a Balaton partján, mely nélkül nem lenne teljes a füredi látogatás. Finomságaikat a legkiválóbb alapanyagokból készítik, borlapjukon pedig jórészt a Balaton-felvidék pincészetei szerepelnek. Reggeli, öt vendégszoba és idén nyáron már olasz pizza is várja a vendégeket!

8230 Balatonfüred, Kisfaludy utca 6. | Weboldal

Fogas Csárda, Tihany

Ízletes ételek, balatoni borok és a Belső-tóra néző, panorámás terasz: ez vár azokra, akik ellátogatnak a tihanyi Fogas Csárdába. A hangulatos éttermet rusztikusan, kézzel faragott bútorokkal, helyi szőttesekkel és cserépedényekkel rendezték be – olyan egyedülálló környezetet varázsolva ezzel, mely párját ritkítja a Balatonnál. A Fogas Csárdához két terasz is tartozik, hogy a legnagyobb kényelemben fogyaszthassátok el kedvenc magyaros vagy akár nemzetközi fogásotokat a Balaton közelében.

8237 Tihany, Kossuth Lajos utca 9. | Weboldal

Öböl Piknik, Balatonfüred

Akár családi ebédről, laza fröccsözésről, balatoni bringázásról, vagy baráti vacsoráról van szó, az Öböl Piknik tökéletes választás a nyár folyamán. A Csopak és Balatonfüred közt fekvő, kutyabarát gasztrohelyen minden adott hozzá, hogy lelassuljatok – gyönyörű környezetben, napvitorlák alatt falatozhattok. Az étlapon a legnagyobb kedvencek kaptak helyet: marhapörkölt, fish and chips, tojásos nokedli, mákos guba, csak hogy néhányat említsünk. És akkor még nem is beszéltünk a szuper rendezvényeikről!

8230 Balatonfüred, Kerekedi utca 1. | Weboldal

Zala Bistro, Kehidakustány

A tóra néző Zala Bistróban a naplemente nyugalma és a prémium ízek harmóniája különleges élményt teremt a Zala Springs Health & Golf Resort területén. Az elegáns környezetben kifinomult fogások és gondosan válogatott borok várják a vendégeket, ahol minden este egy kicsit ünnepivé válik. Legyen szó romantikus vacsoráról, baráti találkozóról vagy csendes kikapcsolódásról, itt a rohanó hétköznapokat a természet közelsége és a panoráma nyugalma váltja fel.

A konyhában kiemelt figyelmet kapnak a helyi alapanyagok, így környékbeli kistermelőkkel és beszállítókkal együtt dolgozva kerülnek a tányérokra a legmagasabb minőségű, ínycsiklandó fogások. Az étlapot az évszakok ritmusa formálja, ennek köszönhetően a kínálat folyamatosan frissül, és ezáltal mindig a szezonális hozzávalók kerülnek főszerepbe. A modern bisztrókonyha stílusában a nemzetközi ízek és a hazai gasztronómiai hagyományok találkoznak, így a kortárs megközelítés, könnyed elegancia és egyedülálló természeti környezet alkotnak egységet.

8784 Kehidakustány, Golf utca 1. | Weboldal

Liget Royal Restaurant, Hévíz

A Liget Royal Restaurant gondosan elkészített, minőségi gourmet ételeivel és békebeli, de mégis modern hangulatával egyike Hévíz legjobb vendéglátóhelyeinek. Nyáron érdemes kiülni a virágos, árnyas teraszra, ha pedig több napra érkeznétek, szálljatok meg az étterem hangulatos szobáiban!

8380 Hévíz, Petőfi Sándor utca 7. | Weboldal

Zenit Balaton Étterem & Bar, Vonyarcvashegy

A Zenit három éve hozza el a tányérotokra a Balaton-felvidéki szezonális konyha legjavát, míg a Gault&Millau szakácssapkás étterem története már közel másfél évtizedre nyúlik vissza. Ez pedig a gondosan összeállított étel- és borkínálaton is meglátszik, ahol nincs helye a felesleges tételeknek.

8314 Vonyarcvashegy, Helikon utca 22. | Weboldal

A desszertekről sem feledkeztünk meg: