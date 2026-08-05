11 ingyenesen látogatható galéria a Bartók Béla úton, ami hűsítő menedéket kínál a kánikulában

Budapesten akkor sem kell keresztülszelnetek az egész várost, ha kulturális felfedezőkörre indulnátok: elég, ha csak végigsétáltok a Bartók Béla úton! Az alábbi galériák ráadásul ingyenesen kínálnak nektek jobbnál jobb kiállításokat, így pénztárcabarát módon tudtok művelődni.

Bartók 1 Galéria

A Bartók Béla út rögtön erős kezdéssel indít, hiszen a Szent Gellért térről haladva máris a Sensaria Képzőművészeti Egyesület által működtetett Bartók 1 Galéria előtt fogjátok találni magatokat. A kiállítóteret érdemes persze belülről is megtekinteni, hiszen augusztus 5-től látogatható a hely legújabb kiállítása, a Hetényi Hetek. Az ingyenes tárlaton többek között Szentgróti Dávid, Csiki Emese, Deák Zsuzsanna, Gelencsér János és Tóth Dezső munkáit is meg tudjátok nézni minden nap 12 és 18 óra között.

1114 Budapest, Bartók Béla út 1. | Weboldal | Facebook

KÉK

Bár talán kevésbé illik a hagyományos galériák sorai közé, a városfejlesztés és az építészet iránt érdeklődőknek kihagyhatatlan kulturális megálló a Bartók Béla út és a Csíky utca sarkán álló Kortárs Építészeti Központ, vagyis a KÉK. A helyszínen a témába illő kiállítások mellett ráadásul rendszeresen tartanak kerekasztal-beszélgetéseket, konferenciákat, szakmai fesztiválokat és képzéseket, de még akár városi sétákon is részt vehettek az elhivatott urbanistákból és építészekből álló csapat szervezésében.

1111 Budapest, Bartók Béla út 10-12. | Weboldal | Facebook

K.A.S. Galéria

A Kortárs Alkotók Stúdiójaként is ismert K.A.S. Galériában nem meglepő módon elsősorban a kortárs művészek kerülnek rivaldafénybe. Az absztrakt művészetek kedvelőinek jó szívvel ajánljuk figyelmébe Kováts Nikolett Feszített pillanatok című kiállítását, amit egészen augusztus 21-ig nézhettek meg. Mivel a galéria a hónapban zárva tart, a látogatásotok előtt mindenképpen egyeztessetek a hely munkatársaival, hiszen előzetes időpontfoglalással továbbra is meg tudjátok tekinteni a teljes absztrakció és az asszociatív figuralitás határán mozgó alkotásokat.

1114 Budapest, Bartók Béla út 9. | Weboldal | Facebook

Godot Galéria

Rögtön a K.A.S. mellett, két szinten vár titeket a Godot Galéria. A Godot Kortárs Művészeti Intézet gondozásában működtetett helyen többek között olyan művészek kiállított alkotásaival találkozhattok teljesen ingyenesen, mint a politikai karikatúráiról híressé vált drMáriás, az avantgárd performerként és az A.E. Bizottságból egyaránt ismerős feLugossy László, a Munkácsy Mihály-díjjal kitüntetett Gaál József vagy a vidéki élet mestereként is emlegetett Bukta Imre. Érdemes figyelemmel követni a kiállítótér oldalait, hiszen néha még a fent említett festők tárlatvezetésében is megtekinthetitek a képeket!

1114 Budapest, Bartók Béla út 11-13. | Weboldal | Facebook

BodaArt Galéria

A BodaArt Galéria a Bartók Béla út egyik legfrissebb szereplőjeként hozza el a kortárs képzőművészet legjavát Újbuda szívébe. Az ingyenesen látogatható kiállítóteret nyáron is érdemes útba ejteni, hiszen szezonális tárlatukon a klasszikus és a kortárs magyar művészet olyan kiemelkedő alkotóinak képei néznek vissza rátok a galéria falairól, mint Réti Ágnes, Buday Mihály, Horváth Lajos, Klie Zoltán, Alice Hardy és Kovács Tamás Vilmos. A helyszín keddtől péntekig 11 és 19, szombaton pedig 10 és 14 óra között tart nyitva.

1111 Budapest, Bartók Béla út 20. | Weboldal | Facebook

Faur Zsófi Galéria

A 25 éve töretlenül működő, Faur Zsófia nevével fémjelzett újbudai galéria alighanem a kortárs képzőművészet fellegvára, hiszen a helyszín elsődleges célja a friss hazai művészet népszerűsítése. A hatalmas, letisztult kiállítótérben jelenleg Gábor Áron, Gacsályi Bíborka Lina, Lublóy Zoltán, Magyari Balázs, Romvári Márton, Szirmai Nóra, Szolnoki Szabolcs és Végh András csoportos kiállítását, a Rész és egész című tárlatot tudjátok megtekinteni augusztus 28-ig – azzal azonban nem árt tisztában lennetek, hogy a galéria épp nyári szabadságát tölti, így legközelebb augusztus 21-én nyílik meg a látogatók előtt.

1114 Budapest, Bartók Béla út 25. | Weboldal | Facebook

B32 Galéria és Kultúrtér

Bár a Gárdonyi téren található B32 Galéria az azonos nevű park mögött helyezkedik el, a bejárat ikonikus kék félkörének hála a Bartók Béla út túloldaláról is könnyen észrevehető. A tavaly tizedik születésnapját ünneplő helyszín nem véletlenül megkerülhetetlen közösségi tere a kultúrára szomjazóknak, hiszen itt a színvonalas kortárs kiállítások mellett színházi és zenés előadások is várják az érdeklődőket – igaz, ezek látogatása a díjmentes tárlatokkal szemben minimális összegbe kerülő belépőjegy vásárlásához kötött.

1114 Budapest, Bartók Béla út 32. | Weboldal | Facebook

Resident Art

A Móricz Zsigmond körtér közelében található Resident Art hatalmas ablakai mellett egyszerűen lehetetlen kukucskálás nélkül elhaladni – térjetek be hát ti is a hazai kortárs művészeti élet és műkereskedelem bakancslistás helyszínére! Augusztus 31-ig a Rearview Mirror – Visszatekintés című csoportos tárlatot nézhetitek meg, miután jeleztétek részvételi szándékotokat a hello@residentart.com e-mail címen. A galériát akkor is érdemes felkeresnetek, ha elmélyítenétek tudásotokat a kortárs művészetekkel kapcsolatban, hiszen Schneller János művészettörténész vezetésével szeptembertől decemberig egy hiánypótló, 12 alkalmas bevezető kurzuson vehettek részt.

1114 Budapest, Bartók Béla út 39. | Weboldal | Facebook

Arnoldo Galéria és Kávézó

A Bartók egyik eldugott gyöngyszeme az Arnoldo, ami mellett igen nagy hiba lenne elhaladnotok anélkül, hogy belesnétek az apró művészeti térbe. A rézkarcairól és jellegzetes, pasztellszínű mesevilágáról ismert Gross Arnold előtt tisztelgő galériát még maga a művész nyithatta meg 2014-ben, az itt található állandó kiállítás pedig azóta is a festőművész emlékét őrzi. A helyszínen akár egy csésze kávéval a kézben is gyönyörködhettek a képekben, de a házi brownie-t és a művész grafikáival díszített dobozokban kapható kézműves bonbonokat szintén érdemes kipróbálni.

1111 Budapest, Bartók Béla út 46. | Weboldal | Facebook

Autistic Art

A Kosztolányi térhez közeledve, a Feneketlen-tóval szemben találhattok rá a Bartók legkülönlegesebb galériájára, az Autistic Art tágas, világos termeire. Ahogyan az már a nevéből is sejthető, ebben a galériában nem professzionális művészek munkáit, hanem autizmussal élő fiatalok alkotásait csodálhatjátok meg. Ha pedig vásárlásra adnátok a fejeteket, csak gondoljatok arra, hogy ezzel a döntéssel nem csupán egy egyedi tárggyal lesztek gazdagabbak, de egy hiánypótló helyet és egy jó ügyet is támogattok a pénzetekkel!

1114 Budapest, Bartók Béla út 76. | Weboldal | Facebook

Kornél

Az egésznapos művelődés után bizony nem árt, ha egy finom csésze specialty kávéval és persze még több művészettel frissítitek fel magatokat, így kulturális utazásunkat a Kosztolányi Dezső térnél, a Feneketlen-tó eldugott kultúrkávézójában zárjuk. Bár a Kornél elsősorban kávézóként ismert, a vendégtérben szebbnél szebb nyomatokkal, kiegészítőkkel és képeslapokkal találkozhattok, melyeket meg is tudtok vásárolni, méghozzá igen kedvező áron. A helyszínen legközelebb a Képszövő Műhely tanoncainak kiállítását tekinthetitek meg augusztus 12-től.

1113 Budapest, Kosztolányi Dezső tér 4. | Facebook

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