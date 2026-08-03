12 szabadtéri jógaóra Budapesten, ahol új értelmet nyer a feltöltődés augusztusban

Nyáron a legpazarabb stúdió nem más, mint maga a természet, így számos szabadtéri jógaóra veszi kezdetét Budapesten. Akár ismerkedtek, akár otthonosan mozogtok az ászanák világában, az alábbi események bármelyikét élvezni fogjátok!

Sunset Rooftop Yoga a Continental Hotel tetőteraszán (2026. augusztus 4., 11.)

A város legzöldebb tetőteraszán idén nyáron még kétszer jógázhattok, a Citadellával szemben, élvezve a lemenő nap sugarainak simogatását. A 70 perces gyakorlás során augusztus 4-én a mobilitás, a test rugalmasságának növelése, 11-én, újholdkor pedig a mellkasnyitás kerül fókuszba. A belépő 6000 forint, amiért cserébe egy kis frissítő is jár az óra után.

Tovább az eseményre >>

Jóga a Ligetben (2026. augusztus 5., 12., 19., 26.)

A Millennium Háza mellett, a Rudolf szobornál szerdánként 18 órától különböző tematikájú órákon vehettek részt: augusztus 5-én gerinc, 12-én dinamikus, 19-én stresszoldó jógaóra veszi kezdetét, 26-án pedig ismét a gerinc lesz a középpontban. A részvétel előzetes, online regisztrációt igényel!

Tovább az eseményre >>

Naplementés feltöltődés a Margit-szigeten (2026. augusztus 5.)

Augusztus 5-én ismét találkozik a mozgás öröme és a természet nyugalma a Margit-szigeten, 19 órás kezdettel. A becsületkasszás eseményhez a Nagyréten csatlakozhattok, akár kezdők, akár haladók vagytok. Tökéletes alkalom, hogy a hét közepén egy kicsit kiszakadhassatok a mindennapokból.

Tovább az eseményre >>

Sunset Yoga & Rooftop Pool Lounge a The Private Rooftopnál (2026. augusztus 6.)

Azoknak, akik igazán különleges helyszínen gyakorolnának, medencézéssel egybekötött jógaórát ajánlunk a The Private Rooftop tetőteraszán. 17:00 és 19:15 óra között kedvetekre hűsölhettek a medencében, utána pedig stresszlevezető yin jógán vehettek részt a város felett. Az élmény hangfürdős relaxációval zárul, ha pedig szükséges, matracbérlésre is lesz lehetőség.

Tovább az eseményre >>

Szabadtéri gyakorlás a Margit-szigeten (2026. augusztus 6.)

Hatvan perces slow flow jógával hangolódhattok a hétvégére augusztus 6-án a Margit-szigeten. A nagycsoportos, szabadtéri gyakorlás 18 órától, az Alsó-Nagyrét füves területén fog zajlani, és akár kutyusotok is veletek mehet, az óra végén pedig némi készpénzzel honorálhatjátok a profi oktató munkáját.

Tovább az eseményre >>

Sunset Flow a Millennium Házánál (2026. augusztus 6., 13., 20., 27.)

A jóga szerelmeseinek csütörtök esténként is érdemes lesz kinézniük a Városligetbe, hiszen aznap a Millennium Háza szomszédságában hódolhatnak szenvedélyüknek. A kezdőbarát hatha flow augusztus 6-án, 13-án, 20-án és 27-én is 18:45-kor veszi kezdetét a szabad ég alatt. Ne felejtsetek el regisztrálni, és szánni egy-egy órát magatokra csütörtökönként!

Tovább az eseményre >>

Napindító szabadtéri jóga a Bikás parkban (2026. augusztus 8.)

Nincs is jobb, mint frissítő jógával indítani a hétvégét – pláne, ha még légzőgyakorlatok is emelik a dopamin- és energiaszintet! Ehhez minden adott lesz augusztus 8-án a Bikás parkban, a Tétényi út és a tó közötti területen, hála Petrás Kittynek. Az óra 7:30-kor kezdődik, ha szeretnétek részt venni rajta, üzenetben jelezzétek az oktatónak!

Tovább az eseményre >>

Szabadtéri jóga a Városligetben (2026. augusztus 10., 17., 24., 31.)

Kezdőket és haladókat is szeretettel vár Zsoldos Janka jógaoktató hétfőnként a Városligetben, hogy a hosszú munkanapok után kellőképp feltöltődhessetek. Könnyed, átmozgató flow órákra számíthattok, madárcsicsergéssel, friss levegővel és a természet közelségével átitatva. A részvétel díja 3000 forint, a további részletekért keressétek Jankát Messengeren!

Tovább az eseményre >>

Jóga a naplementében 3.0 a Filozófusok kertjében (2026. augusztus 10.)

Ismét naplementés gyakorlásra invitál Kreitner Krisztina a Filozófusok kertjében, a szobroktól egy karnyújtásnyira. A szabad ég alatt, a város felett egészen új értelmet nyer a jóga nidra, így biztosan maradandó élmény lesz az este mind a 75 mozgással töltött perce. Találkozó 18:50-kor, a matracotokat és a jókedveteket ne hagyjátok otthon!

Tovább az eseményre >>

Jóga piknik a Villa 11 privát kertjében (2026. augusztus 11.)

Ha az előzőről lemaradtatok volna, újra itt az alkalom, hogy jóga pikniken vegyetek részt a Villa 11 privát kertjében. A II. kerületi helyszínen a feltöltődés, az elengedés játssza a főszerepet augusztus 11-én: az este szabadtéri jógával, 18 órakor indul, melyet kristály hangtálas relaxáció követ, az élményt pedig a közös falatozás koronázza meg, mesebeli, zöld miliőben. A részvétel díja 12.000 Ft, a szervezők jógaszőnyeggel és egy kis meglepetéssel is készülnek nektek.

Tovább az eseményre >>

Jóga, meditáció, csillaghullás a Normafánál (2026. augusztus 12.)

Az augusztusi meteorzápor idején, ott, ahol a legkisebb mértékben van jelen a fényszennyezés, igazán különleges jógaórán vehettek részt egy szerda estén. A gyakorlás 19:30-kor kezdődik, hangfürdős meditációval zárul, de utána is érdemes lesz maradni, ledőlni a matracra és együtt vadászni hullócsillagokra a Normafánál. A részvétel díja 4500 Ft, és regisztrációt igényel.

Tovább az eseményre >>

Sunset flow a Filozófusok kertjében (2026. augusztus 29.)

Ingyenes, kezdőbarát jógaórán töltekezhettek augusztus 29-én, naplementekor, a Filozófusok kertjében. A légzésvezérelt flow-nak hála lecsendesülhet az elmétek, a gyakorlás pedig hosszabb relaxációval zárul, mely során Koshi szélcsengő is segíti a teljes ellazulást.

Tovább az eseményre >>

Hűsítő, természetközeli strandok a fővárosban: