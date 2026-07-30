6 letehetetlen könyvújdonság nyárra, aminek ott a helye a strandtáskában

Naptej, némi harapnivaló, és egy jó könyv – a forró napokon nem is kell más a tökéletes délutánhoz. Ha még keresitek a következő olvasnivalót nyárra, mutatunk hat szuper könyvújdonságot, ami vízparti vagy akár otthoni heverészéshez is szuper választás.

Charles Frazier: Éjjeli erdő

Ezúttal az 1960-as évek Észak-Karolinájába kalauzol Charles Frazier, a Hideghegy és A nyomkeresők című kötetek szerzője – a rá jellemző humorral, éles párbeszédekkel, realizmussal és virtuozitással, mely történeteit rendre átitatja. Bár az Éjjeli erdő lapjai szerelemről suttognak, feszült helyzetekből sincs hiány: Luce önként vállalt magánya egy csapásra véget ér, amikor megérkezik nővérének két gyermeke, és neki kell felnevelnie a trauma sújtotta csöppségeket. Az események váratlan fordulatot vesznek, a főhős otthona pedig onnantól kezdve egyszerre hordoz magában reményt és halálos fenyegetést… Az olvasó pedig egy percig sem fog unatkozni!

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Molnár Dávid: Az olasz nagyik nem tévednek

Van valami, amivel mindenki egyetért: egy olasz nagymamánál jobban senki nem ismeri a főzés fortélyait. Molnár Dávid, akiknek a neve bizonyára ismerősen cseng a hazai gasztrokedvelőknek, most a gasztronómia, valamint a kémia szemüvegén keresztül is megvizsgálta specialitásaikat, vagyis a mediterrán konyha kedvenc fogásait. „Az olasz nagyik nem tévednek” nem egy klasszikus értelembe vett szakácskönyv, sokkal inkább egy izgalmas ízutazás, mely során az is kiderül, miért kell pihentetni a fokhagymát, mi történik, amikor megkeverik a rizottót, és mégis honnan tudja egy szicíliai nagymama mindazt, amire a tudomány csak az utóbbi évtizedekben jött rá? Az biztos, hogy ezután nemcsak imádni, de érteni is fogjátok az olasz konyhát!

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Mark Ronson: Az éjszaka népe

Mark Ronsonhoz mindig is közel állt az éjszakai élet világa, szülei révén már gyermekkorában betekintést nyert a bulikultúrába. Aztán megérkezett New York Citybe, és végleg beszippantotta a DJ-zés, a partizás és a hiphop szcénája. Olyan ikonok közt fordult meg, mint Lady Gaga, Adele, Bruno Mars vagy Dua Lipa, így szépen-lassan mindenki megismerte a nevét a sosem alvó városban. Most úgy érezte, eljött az idő, hogy betekintést engedjen a színfalak mögé, és megmutassa azt a csillogást, mely a 90-es években jellemezte a Nagy Almát – íme, „Az éjszaka népe”, egy DJ tollából!

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Mörk Leonóra: Ezüstszélű felhők

Minden rosszban van valami jó, azaz „every cloud has a silver lining”. Az „Ezüstszélű felhők” lapjain minden történet ehhez az örökérvényű igazsághoz kanyarodik vissza, és bebizonyítja, hogy a hétköznapi események márpedig olykor egészen rendkívülivé válhatnak. Mörk Leonóra finom iróniával fűszerezett, mégis tűpontos észrevételeivel ezúttal sem kínál kész válaszokat, helyette inkább megmutatja, hogyan lesz átlag feletti egy jelentéktelennek tűnő pillanat – találkozás egy vadkacsával, egy tepsi frissen sült pogácsa, vagy akár csak egy félbehagyott gondolat.

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Dr. Jason Fung: Az éhség titka

Dr. Jason Fung Az elhízás titka című könyvével korábban már ezreknek nyújtott segítő kezet, új kötetében pedig feltárja azt a három erőt, mely evésre késztet bennünket, társas lényeket. A világhírű nefrológus hiszi, hogy minden az éhségérzeten áll vagy bukik, és hogy a tartós siker érdekében egészen új módon kell megközelíteni a fogyás kérdését. Az éhség titka három aranyszabállyal és ötven gyakorlati tanáccsal segíti a testsúly kontrollálását: megtanítja, hogyan lehet megszakítani az érzelmi evés körforgását, lassítani az emésztést, és ellenállni a társas nyomásnak, mely szüntelenül evésre ösztönzi azt is, aki fogyni vágyna.

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Dudich Ákos: Rammstein – Circus Germanicus

Rammstein-rajongók, figyelem: ha legközelebb könyvesboltban jártok, mindenképp vegyétek le a polcról ezt a képregényújdonságot! Dudich Ákos, akitől a zenei témájú újságcikkek sem állnak távol, papírra vetette, alkotótársa, Metz Ferenc pedig vizuálisan is életre keltette a banda történetét. A Circus Germanicus nem kevesebb, mint 71, fekete-fehér oldalon át feszegeti a határokat és hozza felszínre az önirónia minden formáját – 16 karikás verzióban, lévén, hogy a Rammsteinről van szó.

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