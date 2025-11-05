8 inspiráló életmód és önfejlesztő könyvújdonság őszre, ha elsajátítanál valami újat

A tehetségesebbnél tehetségesebb írók csak úgy ontják magukból a fantasztikus köteteket. Ezúttal az életmóddal és mentális egészséggel foglalkozó könyvek kerültek a terítékre, egészen pontosan 8 újonnan kiadott könyvből készítettünk nektek válogatást.

Dr. Howard J. Luks: Longevitás egyszerűen – A hosszú és egészséges élet nem kell, hogy bonyolult legyen

Megjelent Dr. Howard J. Luks, a sportorvoslásra szakosodott ortopéd sebész legújabb könyve, amelyben kifejti, hogy a hosszú és egészséges életet milyen gyakorlatias stratégiákkal lehet elérni, kimerítő edzések és önsanyargatás nélkül. A könyv rávilágít arra, hogy hogyan befolyásolja az anyagcsere állapota a legtöbb krónikus betegség kockázatát és hogy miért a metabolikus egészség a kulcs a hosszú, kiegyensúlyozott élethez. A Longevitás eloszlatja a közszájon forgó mítoszokat, megérthetjük, hogy hogyan kapcsolódik össze testünk minden rendszere, gyakorlati lépéseket tehetünk a metabolikus egészség fenntartása felé és többé nem dőlünk be semmilyen álinformációnak és drága táplálékkiegészítőnek.

Ari Whitten & Alex Leaf: Ételenergia – Hogyan győzd le a fáradtságot, és legyél életerős egész nap

A mai rohanó világban az ilyen könyvek, mint Ari Whitten és Alex Leaf Ételenergia című műve kincset érnek. A könyvújdonságból megtudhatjuk, hogy hogyan állíthatjuk át a testünket a védekező állapotból az optimális teljesítmény állapotába, hogyan győzhetjük le a krónikus fáradtságot és hogyan töltődhetünk fel energiával. A könyv világos táplálkozási módszereket, konkrét élelmiszereket, szuperfoodokat és táplálékkiegészítőket mutat be, amelyek hozzájárulnak a testünk egészséges működéséhez, emellett növelik a mentális és érzelmi jóllétünket egyaránt.

Bereczkei Tamás: Elhangolódás – A modern civilizáció evolúciós csapdái

Vajon miért szenved az emberiség különböző függőségektől? Miért érezzük magunkat magányosnak még akkor is, ha sok ember vesz körül? Miért ilyen gyakori a stressz, az elhízás és a depresszió? Bereczkei Tamás legújabb munkájában az evolúciós pszichológia perspektívájába helyezi ezeket a nehéz kérdéseket. Problémáink jelentős hányada abból következik, hogy az evolúció során létrejött élettani, érzelmi és megismerési folyamataink nem tudják követni a világunkban zajló őrülten gyors változásokat és emiatt állandóan egyfajta elhangolódás keletkezik. A megoldás talán abban rejlik, hogy követjük őseink mintáját, legyen szó észszerű táplálkozásról, megfelelő testmozgásról vagy bensőséges kapcsolatok kiépítéséről.

Keszthelyi Gabriella: Milyen színű a valószínű? – A véletlen matematikája

Az újonnan megjelent, Milyen színű a valószínű? című kötetben a szerző arra keresi a választ, hogy hogyan szövik át a valószínűségek a mindennapjainkat és miképpen függ össze a matematikai és a kritikai gondolkodás. A könyv világos és gyakorlatias példákkal végighalad a valószínűségszámítás történetén, számtalan izgalmas érdekességgel fűszerezve a témát. Sok látszólagos ellentmondást és kognitív torzításokat is taglalva bemutatja, hogy milyen gátló tényezők vannak jelen a gondolkodásunkban és mi az oka annak, hogy sokszor nem tudjuk helyesen megítélni bizonyos események bekövetkezésének valószínűségét.

Martin Korte: Ésszel a géppel – Hogyan szabaduljunk meg a digitális ingerdömpingtől?

Nyugodtan kijelenthetjük, hogy az életünk szinte minden területét a digitális eszközök uralják, kezdve a munkánktól a magánéletünkön át, egészen az érzelmeinkig és gondolkodásmódunkig. De vajon milyen hatással van az agyunkra és a viselkedésünkre, hogy folyamatosan a képernyőt bámuljuk? Martin Korte szenzációs könyve hatékony módszerekkel segít eligazodni az információs dzsungelben és bátorít arra, hogy tudatosan viszonyuljunk a technológiai eszközökhöz, ne engedjük magunkat elveszni a digitális világ útvesztőjében.

Szakács Adrienn: Pszichológus a polcon – Családi kríziseink

A Pszichológus a polcon című sorozat első kötete olyan élethelyzetekben nyújt támogatást, amelyek komoly lelki küzdelmeket, válságokat és elakadásokat jelentenek számunkra, legyen szó akár egy gyermek születéséről, az iskolakezdésről, válásról vagy egy fontos hozzátartozónk elveszítéséről. Szakács Adrienn pszichológus olvasmányos, közérthető formában nyújt kapaszkodót, hogy ezeken a nehéz helyzeteken túllendülhessünk, feltárva a krízisek lehetséges okait, a megoldásra váró feladatokat és ismertetve az ezekhez kapcsolódó belső folyamatokat.

Toby Walsh: A mesterséges intelligencia legrövidebb története

Napjainkban a mesterséges intelligencia egyre inkább teret nyer, Toby Walsh új kötete azonban zseniális módon foglalja össze mindazt röviden, amit az AI-ról tudni érdemes. A könyv kronologikusan bemutatja, hogy hogyan jutottunk el a mechanikus komputerektől a ma ismert technológiáig, hogyan működtek és mire használták az első robotokat és hogy mi köze a mitológiai lényeknek a ChatGPT-hez. A tudományos alapokon nyugvó ismeretterjesztő könyv szórakoztató módon mutatja be a mesterséges intelligencia létrejöttét, izgalmas tényekkel tűzdelve a történetét.

Dr. Gordon Walker: Útlevél a gombák birodalmába – Kalauz a kalaposgombák és megannyi más csoda varázslatos világába

Dr. Gordon Walker, biológus és mikológus könyve átfogó képet nyújt az élővilág egyik legnagyobb, ám legismeretlenebb csoportjáról, megismerhetjük általa a gombák csodálatos világát. A kötet bemutatja a gombák szaporodási módjait, összetett életciklusaikat, életmódjuk sokszínűségét, gyógyhatásaikat, kulturális szerepüket, sőt még némely mikroszkopikus gombacsoportokkal is megismerkedhetünk. Dr. Gordon Walker mindent összegyűjtött, amit a gombákról tudni érdemes, legyen szó az ökoszisztémában betöltött szerepükről vagy felelős gombagyűjtési gyakorlatokról. Remek kézkönyv azok számára, akik érdeklődnek ezen csodálatos élőlények iránt!

