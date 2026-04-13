7 kivételes életmód és pszichológia témájú könyv tavaszi megújuláshoz

Tavasszal nemcsak az otthonunkban, de a lelkünkben is érdemes nagytakarítást tartani, hogy megújult erővel, kivirágozva vághassunk neki a legszebb évszaknak.

Joe Bagley: Hogyan tegyük boldoggá növényeinket? – Szakértői tanácsok növénytartóknak

Ebben az inspiráló könyvben Joe Bagley osztja meg a szobanövények gondozásával kapcsolatos ismereteit. A szobanövények boldogságát szem előtt tartó látványos kalauz valóságos kincsestára a kertészeti ismereteknek, melyből bőségesen meríthetünk ötleteket az otthonunkhoz és életvitelünkhöz leginkább illő növények kiválasztásához, kedvenceink egészségének megőrzéséhez, valamint ahhoz, mit kezdjünk a kártevőkkel és a betegségekkel. Megtudhatjuk, hogyan tegyük látványossá növényeinket például függőkosarak vagy különleges, személyre szabott floráriumok segítségével. A többnyire kérdezz-felelek stílusú szövegben könnyű tájékozódni és megtalálni a választ szobanövényeinkkel kapcsolatos dilemmáinkra.

Tovább a Scolar Kiadó weboldalára >>

Joós István: Élettérkép

Hol tartasz az életedben? Melyik állomás az, ahonnan nehéz a továbblépés, és melyik próbatételnél érzed azt, hogy nem biztos, hogy teljesíteni tudod? Átélted már, hogy férfivá és nővé válni nem egyszeri esemény, hanem hosszú, szakaszokra tagolódó folyamat, amelyben evolúciós ugrások és válságnak megélt szakaszok követik egymást? Joós István Élettérképe mögött nemcsak saját élmények, hanem sokéves segítői munka is áll, amelynek a tapasztalatai alapján született könyv valóban térképet ad az élethez. A könyv segít felismerni, hol tartunk éppen az utunkon, milyen törvényszerűségek mentén haladunk, és kapaszkodókat kínál ahhoz, hogy tisztábban lássunk rá erre az útra, mélyebben megértsük önmagunkat és a találkozásainkat, és megalkuvás nélkül, de a szükséges bátorsággal és ismeretekkel felvértezve alakítsuk a kapcsolatainkat.

Tovább a Jaffa Kiadó weboldalára >>

Lisa Dee: Öröm és egyensúly ADHD-val – Útmutató nőknek a hatékonyabb mindennapokhoz

Lisa Dee életmód-tanácsadó és edző maga is súlyos fizikai és mentális állapotba került, érzelmi nehézségekkel küszködött. Harmincegy éves korában derült ki, hogy tüneteinek hátterében figyelemhiányos hiperaktivitás-zavara áll. Ebben a könyvben Lisa olyan megoldási stratégiákat kínál, amelyek enyhítették az ADHD-val járó nehézségeit, és azóta is egészséges életmódjának az alapjait jelentik. Tudományos ismeretekre és saját tapasztalataira építve mutatja be, hogyan alakíthatsz ki te is olyan új szokásokat a régi rutinok helyett, amelyek jelentősen megkönnyíthetik a mindennapjaidat. A könyv segít a korlátozó szabályokat és a szégyenből táplálkozó elképzeléseid elhagyásában, az ADHD-s idegrendszert támogató ételek kiválasztásában, a hormonális ingadozás és a menstruációs ciklus kezelésében és a tudatos jelenlét gyakorlásában.

Tovább a Móra Könyvkiadó weboldalára >>

Robert Jackman: A belső gyermeked gyógyítása

A legtöbb ember nem is sejti, mennyi feldolgozatlan érzelmi fájdalmat hordoz magában. Nem értik, miért depressziósak, csalódottak, miért szoronganak vagy érzik magukat áldozatnak, és hogy miért hozzák újra és újra ugyanazokat az önsorsrontó, impulzív döntéseket. Ezek az érzések és döntések gyakran az elveszett belső gyermekből fakadnak, aki megrekedt az időben, és aki stresszhelyzetben átveszi az irányítást, és úgy reagál, ahogyan egy kiszolgáltatott gyermek tenné. A belső gyermek gyógyítása című könyvben Robert Jackman pszichoterapeuta és Reiki-mester segítő kezet nyújt, hogy feltárhasd és meggyógyíthasd gyermekkorod feldolgozatlan sebeit. Fejezetről fejezetre gyengéden vezet közelebb a megsebzéshez, hogy felismerhesd, elismerhesd és végre meggyógyíthasd a fájdalmadat, és végre azt az életet élhesd, amit szeretnél.

Tovább a Jaffa Kiadó weboldalára >>

Simon Akeroyd: 50 kertépítő ötlet – Tippek és tanácsok kültéri és beltéri kertészkedéshez

Akár kicsi a kerted, akár nagy, akár tapasztalt kertész vagy, akár kezdő, ez a kézikönyv a hasznodra lesz. Számos praktikus tanácsot találsz benne, és a segítségével szórakoztató kikapcsolódássá és eredményessé válik a kertépítés. Lépésről lépésre bemutatjuk több egyszerűen megvalósítható kerti elem elkészítését, de megismerheted a gyepszőnyegfektetés trükkjeit éppúgy, mint a japánkertépítés titkait. A színes oldalpárokon könnyen gondozható növényeket ismertetünk, hogy választani tudj, ha veteményeskertre vagy tavaszi rétre vágysz, esetleg éppen a lakásodból varázsolnál őserdőt.

Tovább a Scolar Kiadó weboldalára >>

Szász Máté: A szépségápolás sötét titkai

Mindannyian hallottunk már arról, hogy modern környezetünket elöntötték az egészségünket naponta veszélyeztető vegyületek, szennyezőanyagok milliói. Azzal viszont talán még nem mindenki nézett szembe, hogy valójában nem azért nehéz megszabadulnunk ezektől a mérgektől, mert az technikailag kivitelezhetetlen lenne, hanem mert roppant módon kedveljük őket, és közben csodálkozva csóváljuk a fejünket azon, hogy világszerte drámai mértékben nő az emésztőrendszeri gondokkal, autoimmun megbetegedésekkel, termékenységi problémákkal, daganatos megbetegedésekkel küszködők száma. Ha szeretnél tudatosabb döntést hozni a drogériák végtelen polcsorai előtt állva, és ha fontos számodra a saját és gyermekeid egészsége, a Legkedvesebb mérgeink című sorozat első kötete kötelező olvasmány.

Tovább a Jaffa Kiadó weboldalára >>

Szigeti Ildikó: Pszichokanyar – Terápiás tévedések

A kötet főhőse a szakmai kiégés határán egyensúlyozó, hatvan pluszos Bokros Hanna pszichoterapeuta, akit a kliensekhez és az elbeszéléseikhez fűződő kapcsolatában ismerünk meg. Hanna és a páciensei személyes történeteiben is ott bujkál a nem várt fordulat, minden fejezet fontos motívuma a titok, az elhallgatás. Pokoli játszmáknak lehetünk tanúi, miközben rádöbbenünk, milyen szélsőséges megoldásokra képes az ember, ha igazán küzd valamiért. A szerző olyan tabutémákat döntöget, mint a pedofília, az aszexualitás, a családon belüli homofóbia, az ivarsejt-donáció, a BDSM, az öngyilkosság vagy a poliamória. Szót ejt a poszttraumás stressz zavarról, a no contactról, az autizmusról, a rákról, az ikerlétről és a cancel culture jelenségről.

Tovább a Multiverzum Kiadó weboldalára >>

Könyvújdonságokat is ajánlunk nektek tavaszra:

Kiemelt kép forrása: Shutterstock