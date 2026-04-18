7 zöldellő közösségi kert Budapesten a természet szerelmeseinek

Az urbánus betonrengetegben valóságos menedéket nyújtanak a fel-felbukkanó, zöld szigetek: a közösségi kertek pedig pont ilyenek. Ha a jó idő eljöttével ásót ragadnátok, és saját növényeket nevelgetnétek, itt az idő, hogy felfedezzétek őket! Az alábbi 7 közösségi kert parcellái közt még szuper programok is várnak rátok.

Zsálya Kert

Nem túlzás azt állítani, hogy Zugló a közösségi kertépítés éllovasa. A ZUG Egyesület égisze alatt megannyi zöldfelület ékesíti a városrészt, az első közösségi kert pedig a Zsálya utcában jött létre, 2014-ben. 64 darab, egyenként 10 négyzetméteres ágyás várja a lakosokat, a közösen művelt területek közé pedig rózsakert és gyümölcsös is tartozik – a tartalmas kikapcsolódásról pedig workshopok, nyílt napok, piknikek és egyéb programok gondoskodnak.

1141 Budapest, Zsálya utca | Facebook

Árnyas Kert

Az Árnyas Kert Kispest negyedik, és legnagyobb közösségi kertje: 29 ágyásával, különleges alakzatával nagy kedvence a környékbelieknek. A Köki Termináltól nem messze, a Vak Bottyán utcában került kialakításra – középen kör alakban, kétoldalt pedig ívesen elhelyezett ágyásokban zöldellenek a növények, kicsik és nagyok szorgos munkájának hála. A teendők mellett, persze, szórakoztató élményekből sincs hiány: a tagok télen-nyáron pezsgő közösségi élettel töltik meg az Árnyas Kert udvarát.

1191 Budapest, Vak Bottyán utca | Facebook

Böszikert

A Böszikert indulását patthelyzet váltotta ki: a pandémia hajnalán a Böszörményi úton leálltak egy lakópark építési munkálatai, így a területen 2023-ban parkoló és közösségi park kapott ideiglenesen helyet. Bár jövője még kérdéses, egy biztos: a Hegyvidék első közösségi kertje 34 parcellával és nagy szeretettel várja a lelkes kertészeket.

1126 Budapest, Böszörményi út 20-22. | Facebook

Grundkert

A Grundkert története is hasonlóan kalandos: alulról szerveződve jött létre, és immár a negyedik helyszínen, a Magdolna utcában nyújt feltöltődést a 8. kerületieknek. Náluk szó sincs bandaháborúról – helyette a tagok folyamatosan építik-szépítik a veteményeskertet. Ami pedig a közösségi élményeket illeti, azokból is jócskán akad: tavasszal nyílt napot tartanak, jó időben közös főzéssel és megannyi programmal is rendszeresen előrukkolnak. Az aktualitásokról Facebookon értesülhettek!

1086 Budapest, Magdolna utca 24. | Facebook

Zápor Kert

Tizedik éve virít Óbuda szívében a Zápor Kert, ahol környezettudatos szemléletben, 26 ágyásban termesztenek zöldségeket, fűszereket és gyógynövényeket a harmadik kerületiek. Egyéni és közös művelésre hivatott parcellák egyaránt a kert részét képezik, sőt, tanparcellák is várják a természet szerelmeseit – a legkisebb felfedezők jókedvéről pedig játszótér gondoskodik.

1032 Budapest, San Marco utca 81. | Facebook

Első Kis-Pesti Kert

Az Első Kis-Pesti Kert neve önmagáért beszél: az Irányi Dániel utcai édenkert már 2012 óta nyújt zöld menedéket a paneltömb közepén. A XIX. kerületi természetbarátok itt biztosan megtalálják a számításaikat, hiszen 4,5 négyzetméteres ágyások, sütögetéshez alkalmas terep és ehető sövény is várja őket az üdítő látvány mellett.

1193 Budapest, Irányi Dániel utca | Facebook

Csárdás Kert

24 szabadföldi és 3 emelt ágyással csábít a természet lágy ölére az újbudai Csárdás Kert. A közös parcellák közt ehető virágok és málnás is helyt kapott, a kert több évtizedes története során pedig már számtalan arcra varázsolt mosolyt. Workshopokat is tartanak, hogy a kertészpalánták elsajátíthassák a kertművelés csínját-bínját – majd pedig közösen gyönyörködhessenek munkájuk gyümölcsében.

1112 Budapest, Csárdás utca 2. | Facebook

