5 remek termelői piac Budapest környékén lassú tavaszi hétvégékhez

Bár Budapest is bővelkedik a jobbnál jobb piacokban, néha bizony jólesik magunk mögött hagyni a város nyüzsgését. Szerencsére nagyszerű termelői piacok várnak titeket a fővárostól egy karnyújtásnyira, ahol vidéki idillben, közösségi életérzésben lassulhattok le hétvégén.

Ízvölgy Piknik, Püspökszilágy

A termelői piac, a gasztronómiai vásár, a közösségi életérzés és az idilli vidéki hangulat szerencsés együttállását figyelhetitek meg a Budapesttől 50 kilométerre található, beszédes elnevezésű Ízvölgy Pikniken, ahol több tucat kézműves, helyi termelő kínálatából csemegézhettek. A piacon minden hónap harmadik vasárnapján töltődhettek fel a napsugarakkal no meg persze a legfinomabb házi portékákkal a festői Szilágyi-patak mentén – legközelebb tehát április 19-én vegyétek Püspökszilágy felé az irányt!

2166 Püspökszilágy, Víztározó | Facebook

Nőtincsi NemcsakPiac

A tavasz beköszöntével végre újra gyönyörű környezetben, a Szent István tó partján élhetitek át a piacozás örömét a Nőtincsen található NemcsakPiacon, ahol szintén minden hónap harmadik vasárnapján várnak titeket a mosolygós árusok. A házi finomságok és igényes, kézműves alkotások mellett a vásáron alkalmanként élőzenés fellépők is színesítik a piaci forgatagot, megadva ezzel a hétvége hangulatát. A piacozás után megannyi vásárfiával és élménnyel gazdagodva ti is megértitek majd, miért hangsúlyozzák ennyire a szervezők, hogy a nőtincsi vásár bizony jóval több egy szimpla piacnál.

2610 Nőtincs, Szent István tó | Facebook

Agárdi Almárium

Szombat reggelenként varázslatos átalakuláson megy keresztül az Agárdi Pálinkafőző parkolója: az aprócska teret megtöltik a dolgos árusok, és már 8 órától kezdetét veszi a zsibongás, ami a déli zárásig egy pillanatra sem csillapodik le. A piacon a pékárutól kezdve a friss, szezonális zöldség-gyümölcsig az egyedi ruhákig és kiegészítőkig mindent megtalálhattok, amire csak szükségetek lehet. A vásáron már csak annak mérete miatt is garantált lesz a családias hangulat, a kisebbeknek pedig külön gyerekprogramokkal készülnek a szervezők. Piacozás után pedig feltétlenül sétáljatok egyet a Velencei-tó partján!

2484 Gárdony, Sreiner tanya | Facebook

PlatzPiac, Pilisvörösvár

A pilisvörösvári Kacsa tó partján havonta veszhettek el a háztáji termékek világában, melyet minden alkalommal egy hangulatos, közösséget összekovácsoló piknikkel kötnek egybe a szervezők. A roskadásig megpakolt padok sorában olyan különlegességeket is észrevehettek a jól ismert házi szörpök, lekvárok és péksütemények mellett, mint a színes száraztészták vagy a szilvás gombóc ízű sör. Tavasszal ráadásul az ültetéshez is beszerezhetitek a zöldség- és fűszerpalánták sokaságát, amikkel még sokáig átélhetitek a piac ízeit.

2085 Pilisvörösvár, Kacsa tó | Facebook

Piac a Mohl udvarban, Velence

Szuper közösségi kezdeményezésnek lehettek szemtanúi, ha ellátogattok a velencei Mohl udvarba: a kihasználatlan teret ugyanis piacként nyitották újra, amivel a környékbeli kistermelők és a helyiek is csak jól tudtak járni. A hazai gazdák csupa ízben gazdag, vegyszer- és adalékanyagmentes árut kínálnak, így nektek már csak az a feladatotok, hogy teletöltsétek a kosaraitokat a roppanós mikrozöldekkel, a szabadtartású tojással, az aranyló mézzel és a lédús gyümölcsökkel. A kitelepülők ráadásul izgalmas workshopokkal is várnak titeket, így még új ismereteket is elsajátíthattok itt járva.

2481 Velence, Halász utca 2. | Facebook

Termelői finomságok Budapesten is várnak: