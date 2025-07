11 hangulatos piac a Balatonnál, ahol a legkülönlegesebb portékák landolhatnak a kosarunkban

Nem kérdés, hogy nyáron a legfinomabb desszertek a természet konyhájában készülnek: mézédes dinnyékkel, zamatos barackokkal, roppanós bogyósokkal és vajpuha szilvákkal ajándékoznak meg bennünket a kertek. Az alábbi 11 balatoni piacon a gyümölcsökön kívül ráadásul még sok más friss finomság és kézműves portéka is csak arra vár, hogy hazavigyétek őket!

Liliomkert Piac, Káptalantóti

A Káli-medence zöldellő piaca Káptalantótiban, a Badacsonytól mindössze 7 km-re várja a termelői finomságok szerelmeseit. A Liliomkert Piac minden vasárnap, októberig ráadásul még szombatonként is az északi partra csalogatja a piacozókat – lenyűgöző kínálatával és színes programjaival. A szombati „kispiacon” a gyerekek mesejógával, óriásbuborék-fújással és sok más kalanddal múlathatják az idejüket, míg szüleik a legjobb minőségű termékekkel tömik meg kosaraikat. A vasárnapi „nagypiacon” pedig már az árusok színe-java tiszteletét teszi, hogy egész hétre feltölthessük éléskamrákat!

8283 Káptalantóti, Petőfi utca 13. | Weboldal

Fonyódi Piac

A Balaton legnagyobb piaca szerdánként és szombatonként valóságos kulináris kalandozásra invitál. A közel 3 hektáros területen nyújtózkodó Fonyódi Piac mára már turisztikai látványossággá nőtte ki magát: helyi portékák mellett még nemzetközi ínyencségeket is találunk a somogyi vásárban. A holland sajtos pultja előtt csak úgy kígyózik a sor, de itt még az elragadó kürtőskalácsos bódé is olyan kuriózumokat rejt, mint az erdélyi édesség sajtos vagy az oreós változata. Pékárukból különösen erős a mezőny, de persze zöldségekből, gyümölcsökből, mézekből, húsfélékből, fűszerekből, savanyúságokból és virágokból sincs hiány a Fonyódi Piacon! Érdemes minél korábban érkezni, hogy a messze földön híres piac teljes kínálatát felfedezhessétek.

8640 Fonyód | Weboldal

Tihanyi PIAC placc

A félsziget modern korzója jóval több, mint egyszerű piac: a Tihanyi PIAC placc egy hangulatos találkozóhely, ahol még a szánk is tátva marad a mesés portékák láttán! Hétvégente környékbeli árusok veszik birtokba a rév melletti területet, hogy kézműves finomságokkal gondoskodjanak a pezsgő nyári délelőttről. Alkalmanként még tematikus piacozások, kézműves programok is várják a Tihanyba látogatókat! A régiségek kedvelőinek is bőven tartogat meglepetéseket a különleges helyszín, hiszen a Tihanyi Piac placcon antik csecsebecsékre is vadászhatunk.

8237 Tihany, Tihanyrév | Facebook

Két Kakas Gasztro- és Kézműves Piac, Imremajor

Imremajor – vagy ahogy sokan ismerik, „Majorka” – az utóbbi években a piacozók valóságos Mekkájává nőtte ki magát. A Két Kakas Gasztro és Kézműves Piac a Nagyberek kapujában, mediterrán hangulattal várja minden vasárnap, hogy adalékanyagmentes, természetes, és nem utolsó sorban mennyei finomságok közül csemegézzünk. Szó szerint is, hiszen vásárlás előtt meg is kóstolhatjuk a portékákat! A prémium minőségű füstölt húsok, mézek, tejtermékek, savanyúságok, szörpök, gyógynövényes tinktúrák, kézműves tárgyak, zöldségek és gyümölcsök színpompás kavalkádján túl persze a Kemence Kert finomságai mellett sem mehetünk el szó nélkül. Bónusz tipp: érkezzetek kisvasúttal, amire Balatonfenyvesen szállhattok fel!

8646 Balatonfenyves, Imremajor „Majorka” – Hunyady udvar | Facebook

Lábdi Piac, Hegymagas

Nemcsak a legfrissebb zöldségeket és gyümölcsöket, de a badacsonyi régió ízeit is egytől egyig hazavihetjük, ha a Lábdi Piac felé vesszük az irányt. Ikonikus badacsonyi borok mellett háztáji csemegék idézik fel a térség ízeit, melyeket helyi termelők hoznak el minden szombaton a balatoni piacra. Hegymagason természetesen a család összes tagjára gondoltak: a legkisebbeket állatsimogatóval és kézműves foglalkozásokkal várja az északi part imádott vására.

8265 Hegymagas, Szigligeti utca, 057/12. hrsz. | Facebook

Kincses Somogy termelői piac, Balatonmáriafürdő

Ha igazi kincsekre vadásznátok, Balatonmáriafürdő lesz a ti helyetek: a családias hangulatú Kincses Somogy termelői piaca verhetetlen árakkal és mézédes portékákkal csábít a déli parti településre. Vegyszermentes zöldségek és gyümölcsök mellett húsos kisház, tejes néni és még „balatonos tészta” is vár minden kedden és csütörtökön, a Balaton-parttól egy karnyújtásnyira. A Kincses Somogy termelői piacának portékái egytől egyig kisléptékű, családi gazdaságok keze munkáját dicsérik – nem túlzás azt állítani, hogy itt minden vásárfiának lelke van. Ízig-vérig termelői piac, ahol az igazán korán érkezők arathatják a legnagyobb sikert!

8647 Balatonmáriafürdő, Keszeg utca 4. | Facebook

Termelői Piac és Rendezvénytér, Gyenesdiás

Tavasztól őszig, a legkülönlegesebb kézműves termékekkel várja a nyugat-balatoni ékszerdoboz, hogy belekóstoljunk a hamisíthatatlan piacozás ízébe. Mint ahogy azt a név is sejteti, Gyenesdiáson nem pusztán termelői vásárról van szó: a helyszín rendezvénytérként is remekel, szombatonként például zenés estekkel kedveskednek az odalátogatóknak. A közösségi élményeken túl füstölt és frissen sült húsokkal, kézműves hamburgerekkel, házi süteményekkel, natúr levekkel és egyedi ajándéktárgyakkal is gazdagodhatunk, ha kilátogatunk Gyenesdiás utánozhatatlan gasztrohelyszínére.

8315 Gyenesdiás, Kárpáti korzó | Facebook

Keszthelyi Városi Piac

Keszthelyen kellőképp kipiacozhatjuk magunkat: a Városi Piacon hétfőtől egészen szombatig, két különálló részen vadászhatunk helyi őstermelők portékáira. Az élelmiszerpiacnál megtalálunk mindent, mi szem-szájnak ingere: itt friss zöldségeket, minőségi húsféléket, termelői sajtokat és mézeket találunk, sőt még színpompás palántákat is. Az iparcikkrészleget sem érdemes kihagynotok, ha régiségboltok, ruhaüzletek, vagy akár gyógynövényszaküzletek kínálatából csemegéznétek. Mindemellett a Borbély&Café különleges fodrászat-kávézójába is betérhettek, egy csésze feketére – vagy akár egy hajigazításra!

8360 Keszthely, Piac tér | Weboldal

Dörgicsei termelői piac

A Balaton-felvidék egyik legkedvesebb településén is tudják, hogy a piacozás jóval több, mint egyszerű bevásárlás. A Dörgicsei termelői piac idén nyáron még két alkalommal – augusztus 9-én és 23-án – nyitja meg kapuit, hogy ismerős, mégis új ízekre épülő kínálatával nyűgözze le a településre látogatókat. Ropogósra sült kolbász, zamatos helyi bor, hagyományos sós perec, és olyan lekvár, amit még a nagymama is megirigyelne: csak hogy néhány finomságot említsünk, ami után biztosan elcsábulhattok Dörgicsén! Érkezzetek minél előbb, nehogy elkapkodják előletek a kedvenc csemegéteket.

8244 Dörgicse, Fő utca 18. | Facebook

Óváros Piac, Veszprém

Természetesen a Balaton fővárosában is megtalálják számításaikat a lelkes piacozók: a veszprémi Óváros teret kéthetente vasárnap a legfinomabb csemegéket kínáló árusok lepik el. A városban nagy hagyománya van a piacozásnak, hiszen a teret már a török idők alatt is nyüzsgő vásári forgatag töltötte meg élettel. Ma a történelmi pompában úszó helyszínen frissen sült pékáruk, ízletes tejtermékek, kézműves holmik és termelői zöldségek, gyümölcsök várnak – na meg persze közösségi programok, hogy együtt szerezhessünk nyári emlékeket.

8200 Veszprém, Óváros tér | Facebook

Termelői PIAC, Siófok-Sóstó

Siófok-Sóstó legújabb gyöngyszemét, a város termelői piacát feltétlenül útba kell ejteniük a gasztroőrülteknek balatoni kiruccanásukkor! A Siócamping által életre hívott vásár nem kisebb dologra vállalkozott, mint hogy a helyieket és az odalátogató turistákat a legfinomabb élelmiszerekkel lássa el – és hogy eközben még a tudatos vásárlást is népszerűsítse. Friss zöldségek, gyümölcsök, kézműves sajtok, kencék, savanyúságok, házi tojások, palánták és még olyan ínyencségek is, mint a frittata vagy a quiche is a kosarunkban landolhatnak, ha szerdánként ellátogatunk a Siócamping parkolójába.

8600 Siófok, Pusztatorony tér 1. | Facebook

