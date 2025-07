5 szuper piac Budapesten, ahol a finomságok mellett közösségi élmény is vár

Itt a nyár, a forró évszakkal együtt pedig végre-valahára kedvenc zöldségeink, gyümölcseink is megérkeztek. Szinte vétek lenne kihagyni a piacozást, pláne, hogy az alábbi öt különleges piac jóval több, mint egy-egy hely, ahol vásárolhatunk. Miközben termelői finomságokkal töltjük meg a kosarunkat, közösségi élményekben lehet részünk, sőt, van, ahol még fontos ügyeket is támogathatunk. Induljon hát a piactúra!

Biokultúra Ökopiac

Minden szombaton vár a Biokultúra Ökopiac, Magyarország egyetlen ellenőrzött ökopiaca, hogy fenntartható finomságokkal tölthessük meg kosarunkat – vagy vászontáskánkat. A MomKult mellett húzódó biobazár ökológiai termelésből származó zöldségek és gyümölcsök, friss húsok, mennyei tejtermékek, termelői mézek, natúrkozmetikumok, bioalkoholok és kézműves tárgyak sokaságát kínálja azoknak, akiknek a frissesség mellett az is számít, milyen bolygót hagyunk hátra unokáinknak. A Magyar Biokultúra Szövetségének égisze alatt működő biopiac szombatonként 6:30 és 13 óra között várja a zöld életmódban jártas és az azzal még csak kacérkodó vásárlóit a Hegyvidék szívében.

1124 Budapest, Csörsz utca 18. | Weboldal

Czakó Termelői Piacz

Vásárolj be a legfinomabb termelői csemegékből, igyál egy frissítő kávét, reggelizz vagy akár ebédelj meg a Tabán legrégebbi házában! A Czakó Piaczon megtalálsz mindent, ami a teljes piacozási élményhez szükséges. Az első kerületi kincses szigeten szombatonként 8 és 14 óra között minőségi, helyi élelmiszerekre és még olyan különlegességekre is vadászhatsz, melyeket nem találsz meg a boltok polcain: például vadon termő gombákra, 100%-os gyümölcsvelőkre, jujubára, sőt még magyar citromra is. A Czakó Piaczon szentül hiszik, hogy minőségi termékeket csak és kizárólag etikus módon lehet előállítani. Ezért a termelőkkel való együttműködésük során szigorú elveket követnek, hogy biztosan fenntartható, a környezetvédelemmel és az állatjóléttel összhangban lévő portékák kerülhessenek a kosarunkba.

1016 Budapest, Tigris utca 62. | Weboldal

Szimpla Háztáji Piac

Háztáji finomságok és közösségi élmények a belvárosban? Igen, a Szimplában! Vasárnaponként 9 és 14 óra között az ikonikus helyiség egészen új arcát ismerhetjük meg: termelői portékák, zenekarok, gyerekfoglalkozások és workshopok lepik el a Kazinczy utca 14-es számát. Sőt, a földszinti termelői piac felett, az emeleten egyedülálló jótékonysági programon is részt vehetünk. A Közös Lábos névre keresztelt programnak köszönhetően minden héten lehetőséget kap egy civil szervezet arra, hogy a piacon kapható finomságokból varázsoljon egy-egy húsos és vega fogást. Ezeket pedig adományért cserébe meg is kóstolhatjuk, mellyel az éppen jelenlévő szervezet áldozatos munkáját támogathatjuk. Így a rendhagyó piacozás közben még egy jó ügyet is segíthetünk!

1075 Budapest, Kazinczy utca 14. | Facebook

Pancs gasztroplacc

A kilencedik kerületi Pancs gasztroplacc valójában egy különleges utazópiac: havonta kétszer a Tűzoltó utcai Élesztőházban, szintén két alkalommal pedig a Ferenc téren kerül megrendezésre. Sok más mellett mézédes gyümölcsök, házi fagylaltok, izgalmas mikrozöldek, hazai és nemzetközi kézműves sajtok, fermentált finomságok, gyönyörű virágok és háztáji húsfélék várják a lelkes piacozókat Ferencvárosban – még Budapest egyik kedvenc péksége, a Panificio il Basilico is kitelepül kovászos csodáival. Amíg pedig a szülők kincsekre vadásznak, a gyerekek kreatív foglalkozáson engedhetik szabadjára fantáziájukat, hogy az újrahasznosított anyagok színpompás tárgyakként éledhessenek újjá a zero waste szemlélet jegyében.

1094 Budapest, Tűzoltó utca 22. | 1094 Budapest, Ferenc tér | Facebook

Római-parti Piac

A nyári piacozás tökéletes helyszíne a Római-parti piac, mely szombatonként 8 és 13 óra között a Nánási udvarban várja a kézműves finomságok rajongóit. „Minőségi élelem gyönyörű környezetben” – szól a mottójuk, nem véletlenül. Hidegen préselt őrségi magolaj, friss kürtőskalács, juhtejből készült görög joghurt, „nyújtott vakarcs”, kézműves ékszer, pisztáciás babka, antipasti, termő citromfa, virágvíz és persze színpompás zöldségek, gyümölcsök sokasága is a fantasztikus kínálat részét képezi. A Római-parti Piac mindemellett lehetőséget biztosít III. kerületi civil szervezeteknek, hogy kitelepüljenek és megmutathassák ötleteiket, működésüket – remélve, hogy minél több piacozó beáll a jó ügyek mögé.

1031 Budapest, Nánási út 47-49. | Facebook

