15+ kihagyhatatlan májusköszöntő program a munka ünnepén Budapesten és környékén

Számtalan programmal mozdít ki Budapest és környéke a munka ünnepén, május 1-jén és a hosszú hétvégén. Mutatunk is néhány izgalmas ingyenes programot, amit vétek lenne kihagyni.

Be Massive Majális // Akvárium Klub

Piknikhangulatú bulizásra invitál az Akvárium Klub, 15 órától élvezhetitek ingyenes belépéssel a koktélokat és babzsákokat a szabad ég alatt Metha, Push’n’Ball, Lenny Lenoks, Somazed és Mathrix DJ-szettjeire. Napsugarak, jó italok, ételek, zene és tánc – minden adott tehát ahhoz, hogy jól érezzétek magatokat!

Tovább a Facebook-eseményhez >>

Tavaszi Széll – V. modern majális // Széll Kálmán tér

A modern majálist immár ötödik alkalommal rendezik meg a Széll Kálmán téren. Május 1-jén déltől egészen estébe nyúlóan forgolódhattok street food standok, ételkülönlegességek és gyerekprogramok között a Nemdebár, a 101 Bistro, a Pingrumba, a Sárkány, az Easy és a Zappi közös játszóterén.

Tovább a Facebook-eseményhez >>

Bëlga koncert // Kertvárosi majális

Nem kell kivárni a ‘Fizetésnapot’, mert ingyenes programsorozattal vár az Erzsébetligeti Színház. Napközben sokszínű eseményekre, májusfaállításra várnak benneteket, az estét pedig másfél órás Bëlga koncert koronázza meg, ahol felcsendülnek a zenekar legnagyobb himnuszai.

Tovább a Facebook-eseményhez >>

Színezzük ki a rakpartot! // Jane Haining rakpart

Szeretnél részt venni a világ legnagyobb aszfaltrajzának elkészítésében? Csatlakozz május 1-jén és 2-án a rakpart szezonnyitó dekorálásához, grillezéshez, aszfaltrajzversenyhez! A gyalogosok számára felszabaduló rakpartot ennek örömére ti is megszépíthetitek játékos rajzokkal és freewall-graffitivel.

Tovább a Facebook-eseményhez >>

Városligeti Majális

Fergeteges élményekre invitál a Városligeti Műjégpálya és Csónakázótó április 30. és május 3. között. Rengeteg koncert, performansz és hatalmas vidámpark adja a hangulatot ezúttal a majálishoz. Bábszínház, bűvész- és parkour show, és Lotfi Begi, valamint az Alma Együttes koncertje felel az esemény sokszínűségéért.

Tovább a Facebook-eseményhez >>

Szezonnyitó ünnep // PONTOON

Május 1-jén Hocuspony, valamint a Pontoon Allstars: Baco, Vedat Akdag, Kali és MöB biztosítják a hangulatot a rakpart egyik legszebb helyén. Az esemény további napján fellép még Henri Gonzo és sokan mások is: koccintsatok egyet a munka ünnepére és a szezonnyitásra!

Tovább a Facebook-eseményhez >>

Majális a Bókay-kertben

Rengeteg program, kézműves árusok, finom ételek és italok várnak mindenkit a Bókay-kertben reggeltől estig. Táncfellépők, később pedig a Kállay Saunders Band és a NOX gondoskodnak a májusi hangulatról.

Tovább a Facebook-eseményhez >>

Kulturális séta a Böszörményi úton

A XII. kerület egyik legikonikusabb utcája egész napos programsorozattal hívogatja a könnyűzenei koncertek, kiállítások és színházi előadások iránt érdeklődőket. Nem kell uzsonnát sem hozni, mert közben megismerhetitek és kipróbálhatjátok a Böszörményi út vendéglátóhelyeinek különleges kínálatát!

Tovább a Facebook-eseményhez >>

Nyitóbuli a Dankó udvarban

Kézműves foglalkozások, sportprogramok és közös uzsonna? Május 1-jén szezonnyitó bulira hív a Dankó udvar. A programpaletta a segítő kutyáktól az interaktív dobolásig terjed sok-sok izgalmas, kreatív lehetőséggel az egész család számára.

Tovább a Facebook-eseményhez >>

Vintage Vásár és Majális a Hengermalomban

Eszem-iszom, dínom-dánom vár rátok a Hengermalom udvarán a vintage kincskeresés mellett. A gyerekeket kézműves foglalkozásokkal, óriási homokozóval várják, a nagyobbakat épületbejárásra, illetve retro, vintage, mid century, népi, ipari és antik bútorokkal, tárgyakkal csábítják.

Tovább a Facebook-eseményhez >>

Cinco De Mayo weekend // Tereza

A főváros legbohémabb hangulatú mexikói kertje, a Tereza a pueblai csata győzelmét ünnepli a Nagymező utca 3. szám alatt. Az egész hétvégén át tartó esemény vár mindenkit, aki szereti a mexikói atmoszférát és a különleges italokat. Ez az ünnep a kitartásról, a kultúráról szól – és arról, hogy az életet néha érdemes hangosabban, színesebben, merészebben élni.

Tovább a Facebook-eseményhez >>

Open Air Majális // Kopaszikert

A háromnapos lazulás lángossal, sörrel, DJ-kkel, vasárnap pedig gyermekprogramokkal csalogat a Kopaszi-gátra. Legyen ez a hosszú hétvége az, amikor nem kell rohanni, elég csak kiülni a Duna-partra és élvezni május első napjait.

Tovább a Facebook-eseményhez >>

Tabán Fesztivál 2026

Az évről évre megrendezett Tabán Fesztiválon 16 órától Ferenczi György és a Rackajam, MiniGroup-Török Ádám öröksége, Deák Bill Gyula és a Karthago felelnek a felejthetetlennek ígérkező májusi hangulatért.

Tovább a Facebook-oldalra >>

Csepeli Retró Majális a Daru-dombon

Retró időutazás a Daru-dombon! Egész napos programok, koncertek várják a család apraja-nagyját majálisozni. Süsü, a sárkány, rendőrkutya-bemutató és tánckavalkád a nap első felében, majd ahogy beindul a délután, átveszik a főszerepet a retró slágerek.

Tovább a Facebook-eseményhez >>

Majális Törökbálinton

Fergeteges koncertekkel, játékokkal, színes gyerekprogramokkal és rengeteg meglepetéssel várnak mindenkit Törökbálinton, a Géza fejedelem útján. Szórakoztató gyerekprogramok, finom falatok, jéghideg italok és a hamisítatlan majális-hangulat gondoskodik a tavasz ünnepléséről!

Tovább a Facebook-eseményhez >>

Családi Majális Szentendrén // Postás strand

Önkéntes és civil szervezetek hívnak sport- és élményprogramra a Postás Strandon reggeltől egészen estig bezárólag. Délelőtt strandröplabda-bajnokságra, jógára és hangtálas relaxációra lehet számítani, délután pedig a gyermekeknek kedveskednek táncházzal, bábszínházzal és gólyalábasokkal. Az estét Retro Disco zárja, tűzzsonglőr-produkcióval karöltve.

Tovább a Facebook-eseményhez >>

Még egy vagány program május 1-jére: