Ingyenes programkavalkád költözik a főváros szívébe június első hétvégéjén

Programok kavalkádja lepi el a főváros szívét június első hétvégéjén. A reggeltől estig tartó koncertek és játékok egyszerre szólnak kicsiknek és nagyoknak, a közelről és távolról érkezőknek egyaránt.

A VI. kerület Mária Teréziáról kapta a nevét és már a 19. században is a dinamikus fejlődéséről volt ismert. Sugárútjai és ikonikus épületei mai napig meghatározó szerepet játszanak a főváros kulturális életében.

Terézváros napja alkalmából a Hunyadi téren június első szombatján a nap egészében ingyenes programok gondoskodnak a felhőtlen szórakozásról. Civil szervezetek kitelepülésein kézműveskedhettek, játékos keretek között tanulhattok, 11 órától pedig egy kincsereső nyomozós játékban is részt vehetnek az érdeklődők. A Katáng Zenekar és Lovászi Edina koncertjei mellett az esemény zenei blokkját a Tóth Aladár Zeneiskola interaktív zeneórája teszi teljessé. Az estét a Tűzmadarak utcashow-ja és utcabál zárja.

Nyissátok meg együtt a fesztiválszezont, ünnepeljétek együtt a sokszínű Terézváros nyüzsgő központjában a kerület napját június 6-án a Hunyadi téren!

