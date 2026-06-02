20+ fantasztikus nyárindító program a Dunakanyarban 2026 júniusában

Programok garmadájával kezdi az idei nyári szezont is a Dunakanyar. 2026 júniusában koncertek, hangulatos piknik, üdítő sportprogramok és vásárok várnak rátok a Duna mentén, hogy kikapcsolódhassatok nem messze Budapesttől.

Koncertek a Barlangban // Szentendre (egész júniusban)

Júniusban több alkalommal is bulizhattok kedvenc zenekaraitok koncertjén a Szentendrei Barlangban. Bongor, Galaxisok, Péterfy Bori & Love Band és az Aurevoir. játszanak majd a Dunakanyar egyik legnépszerűbb koncerthelyszínén hétvégéről hétvégére.

TIMSEL – Nyárnyitó a Dunaparton // Szentendre (2026. június 5.)

A TIMSEL először hozza el energikus dob- és fúvóshangzását a Kacsakő Bisztróba, Szentendre egyik leghangulatosabb szabadtéri helyszínére június 5-én. Közvetlen, laza koncertre számíthattok, ahol zenével karöltve ízelítőt kaphattok, milyen, mikor kezdetét veszi a nyár.

Limes piknik // Verőce (2026. június 5.)

Június 5-én egy csokornyi izgalmas, családi programmal vár a verőcei Limes piknik. A Limes Múzeum szervezte hangulatos eseményre vigyetek magatokkal pokrócot, és élvezzétek a délutántól késő estig tartó tudományos- és sportprogramokat, koncerteket, kirakodóvásárt és a Zsengélő Café büféjét!

Fröccsterasz a Kincsem Udvarházban // Göd (2026. június 5.)

Június 5-én szezonzáró programra hív a Gödi Művház Borklubja a Kincsem Udvarházba. Egy igazi retro fröccsterasszal készülnek: kellemes zene, kockás abroszok, piknikhangulat, fröccsök, szörpök és finom falatok várnak egy könnyed nyáresti közösségi program keretében.

Társasjátékok Éjszakája Esztergomban (2026. június 6.)

Június 6-án, szombaton ismét csatlakozik Esztergom a Társasjátékok Éjszakája országos programsorozatához. A játékos kedvű érdeklődőket 18 órától éjfélig várják a Szentgyörgymezői Olvasókörben. Az eseményen a Játékkunyhó társasjáték-kínálatából válogathattok, ahol könnyedebb és összetettebb játékok egyaránt elérhetők lesznek.

Kajakkal a Duna habjain // Zebegény-Vác (2026. június 6.)

Ha felfedeznétek a vízről a Dunát, és közben csodálnátok a napsütést, a partot, a természet szépségeit, csatlakozzatok június 6-án a Zebegényből induló kajak-kenu túrára. Útközben frissítőpontok, fürdés, frizbi, és tollas is színesíti az eseményt.

Dallal a nyárba // Dunabogdány (2026. június 6.)

Idén ismét megrendezésre kerül a Dallal a nyárba június 6-án Dunabogdányon. Vidám, élményekkel teli napra invitálnak a családdal együtt, ahol a zenéé, a játéké és a közös kikapcsolódásé a főszerep. Állomásos játékok, ugrálóvár és finom falatok kísérik a nyárindító zenebonát.

Barlangi látogatónap // Esztergom (2026. június 7.)

Barangoljatok a Sátorkőpusztai-kristálybarlangban! Június 7-én megismerhetitek az Esztergomtól nem messze fekvő barlang kutatástörténetét, miközben egy vezetett túrán bejárjátok a barlangot és megcsodáljátok különleges képződményeit.

Mozgás Éjszakája 2026 // Budakalász (2026. június 12.)

Sportoljatok ingyen Budakalászon a Mozgás Éjszakáján június 12-én! Este 7 órától egészen hajnali 1 óráig próbálhatjátok ki magatokat különböző sportágakban: a gyertyafényes jógától a kispályás fociig mindenki megtalálhatja a kedvére való programot.

Mamma Mia! – kertmozi // Szentendre (2026. június 12.)

Idén is megnyitja kapuit a Szentendrei Skanzen kertmozija, június 12-én este kerül a szezon első filmje a vászonra. Sötétedés után a legnyáriasabb hangulatú filmet, a Mamma Mia!-t nézhetik meg a mozikedvelők.

Filmplakát, antik tárgyak, régiségek és könyvvásár // Szentendre (2026. június 12-13.)

Ha rajongói vagytok a régi filmeknek és a vintage stílusnak, akkor irány a RaktArt régiségvására június 12-én és 13-án Szentendrén. Ezen a hétvégén a plakátoké a főszerep, de könyveket, hanglemezeket és sok más kincset is találhattok majd.

Váci Könyvnap (2026. június 13.)

Ingyenes programra hívja a Váci Könyvnap a lelkes olvasókat június 13-án. Kerekasztal-beszélgetésre tudományos és irodalmi szekcióval, majd könyvbemutatókra lehet számítani. Megtekinthetitek a Fésűs Éva-100 rajzpályázat legkiemelkedőbb alkotásait is, és kézműveskedés keretében könyvjelzőt is készíthettek.

Táncház a csillagos ég alatt // Esztergom (2026. június 13.)

Az Esztergom Táncegyüttes és a Szent Antal Esztergomi Ferences Gimnázium szeretettel vár mindenkit évadzáró rendezvényére június 13-án a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziumba. Ez a program nektek szól, ha szeretnétek táncot tanulni vagy csak érdekel a néptánc és népzene világa.

Bolhapiac a Szabadmag-Miegymásban // Nagymaros (2026. június 14.)

Válogass a kincsek között Nagymaroson június 14-én, vasárnap 10-től 14 óráig a Szabadmag-Miegymásban. Mint mindig, ruhák, háztartási holmik, régiségek, játékok, biciklik keresik új tulajdonosukat. A Miegymás már reggel 9-től nyitva lesz: a piacolóknak és vásárlóknak hideg-meleg szendvicsekkel, sütivel, kávéval és frissítő italokkal készülnek.

Vox Insana Kamarakórus – kortárs koncert // Dunabogdány (2026. június 14.)

Ingyenes koncertet ad június 14-én a Vox Insana Kamarakórus Dunabogdányban a Dunakanyar Kortárs Zenei Fesztiválon. A sokszínű repertoárban kifejezetten magyar kortárs kórusműveket fognak megszólaltatni, a koncert után pedig a szerzőkkel is lesz lehetőség találkozni.

Filmkvízest a Belgában // Göd (2026. június 15.)

Ingyenes kvízestre invitál június 15-én a Belga Étterem & Bár, ahol a filmeké lesz a főszerep. Mérjétek össze tudásotokat csapatban, ki ismeri jobban a klasszikusokat, kedvenceket, ki figyelt jobban az idézetekre, szereplőkre és más filmes apróságokra.

Mesék Éjszakája – ingyenes mesedélelőtt // Vác (2026. június 19.)

Ingyenes programra várja az egész családot a Metamorphoses Meseterápiás Egyesület június 19-én, Vácon. A szabadtéri programon pikniktakarókon ülve meseterapeuták mondanak mesét délelőtt 10 és 11 óra között.

Füstölgő Piknik // Zebegény (2026. június 20.)

Idén ünnepli 9. szülinapját a zebegényi Füstölgő Sarok BBQ, ennek örömére pedig június 20-án különleges piknikre várják vendégeiket a domboldalon. A parázson sütött és grillezett finomságok mellett a Ribizli Édesműhely süteményválogatása emeli a gasztroélményt, a jó hangulatért pedig zene és jéghideg italok felelnek majd.

Múzeumok Éjszakája // Vác (2026. június 20.)

Kilenc helyszínen várják a tudományok szerelmeseit június 20-án a váci Múzeumok Éjszakáján. Időszakos kiállításokon, gasztonómiai programokon, kézműves foglalkozásokon, koncerteken, táncházon és még rengeteg különleges eseményen vehettek részt egyetlen karszalaggal, ami az összes váci múzeumban belépésre jogosít.

Szentendrei Múzeumok Éjszakája (2026. június 20.)

Egy város, egy este, egy karszalag, tíz helyszín: Szentendre múzeumai idén is várnak mindenkit Szent Iván-éji programjaikkal június 20-án a művészet és a gasztronómia jegyében. A Ferenczy Múzeumi Centrum és a Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Skanzen) késő délutántól várja a zene, képzőművészet, tánc és irodalom kedvelőit sokszínű, érdekesebbnél érdekesebb programdömpinggel.

Völgyfesztivál Nyár // Vác (2026. június 20-21.)

A váci Szent Iván-napok alkalmából hétvégén át tartó koncertsorozattal várnak titeket a nyári Völgyfesztiválon június 20-án és 21-én. A hétvégén többek között fellép a Pokolgép és az Ossian is.

Capella Savaria és a Purcell Kórus koncertje // Vác (2026. június 26.)

A 42. Régi Zenei Napok idén június végétől rengeteg különleges koncertet tartogat a zenekedvelőknek. Június 26-án a váci Fehérek templomában lesz a programsorozat nyitókoncertje, amin felcsendül a magyar kötődésű Joseph Haydn egyik leghíresebb műve, a d-moll Nelson-mise is.

