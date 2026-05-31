10 csodás új családi film a Netflixen és társain, nem csak gyereknapra

Gyereknap alkalmából összegyűjtöttük nektek az elmúlt egy év legnépszerűbb családi filmjeit a magyar streamingoldalakról.

Egymás bőrében (Netflix)

Egy aprócska erdei lény és egy fenséges madár hirtelen testet cserélnek, így kénytelenek összefogni, hogy túléljék életük legvadabb kalandját.

Zootropolis 2. (Disney+)

Judy Hopps és Nick Wilde nyomozók egy titokzatos hüllő nyomába erednek, aki Zootropolisba érkezik, és felforgatja azt.

Rosszfiúk 2. (Skyshowtime, Telekom)

A megváltozott Rosszfiúk igyekeznek, hogy jók legyenek, de ehelyett azon kapják magukat, hogy bele lettek rángatva egy nagyszabású, világkörüli rablássorozatba, melynek mesteri irányítói egy új bűnbanda, akikre senki sem számított: a Rosszcsajok.

Gru 4 (Netflix)

Az új bébi születésével Gru élete csodásan alakul – mígnem egy régi rivális visszatér, hogy bosszút álljon, ezért Gru kénytelen elmenekíteni a családját és a minyonokat.

Boszorkányok (Netflix)

Egy fiú és a nagymamája találkoznak egy elbűvölően gonosz boszorkányszövetséggel és annak kegyetlen, gyerekgyűlölő vezetőjével – és ki kell védeniük az ördögi terveiket.

Lilo & Stitch – A csillagkutya (Disney+)

A Disney 2002-es animációs klasszikusának élőszereplős újragondolása, egy magányos hawaii lány és egy szökevény földönkívüli története, aki segít helyreállítani a lány széthullott családját.

Vad robot (Netflix)

Egy lakatlan szigeten rekedt segítőkész robot a helyi állatokkal együtt próbál túlélni, és új célra lel, amikor befogad egy magára hagyott kislibát.

Kacsalábon (HBO Max)

Egy bájos kacsacsalád Jamaicába indul nyaralni, ám kalamajkába kerülnek, amiből csak újdonsült barátaik segítségével evickélhetnek ki.

Álmaidan (Netflix)

Egy lány és kisöccse saját álmaik vad és abszurd tájaira utaznak, hogy arra kérjék a kívánságokat teljesítő Álmok Urát, adjon nekik tökéletes családot.

David Attenborough: Gorillák között (Netflix)

Sir David Attenborough, a veterán természettudós elmeséli egy lenyűgöző gorillacsoport történetét a 70-es évekbeli első találkozásuktól napjainkig.

További szuper családi filmek 2026-os gyereknapra: