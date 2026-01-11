10 szívmelengő film az egész családnak, amely havas, téli tájakra kalauzol

Akár kint a szabadban élveztétek a havazás minden pillanatát, akár az otthon melegét választottátok a hétvégén, este már jól esik megpihenni. Kuckózzatok be egy nagy pokróc alá némi nasi társaságában, és merüljetek el varázslatos történetekben: ezeket a télies filmeket a család apraja-nagyja imádni fogja.

Narnia krónikái (Disney+)

A C. S. Lewis hétkötetes gyerekkönyv-sorozatából készült Narnia-filmek ugyan 15-20 éve jelentek meg, még ma is megunhatatlan klasszikusnak számítanak. A történet a második világháború alatt játszódik: a Pevensie-gyerekeket vidékre küldik a németek bombázta Londonból, akik egy hóbortos professzornál találnak menedéket. Egyikőjük játék közben elbújik a hatalmas szekrényben, és váratlanul Narnia havas tájain, mesebeli lények közt találja magát. Az itt lakók békés földje azonban az örök tél fogságában vergődik, hiszen a gonosz fehér boszorkány elátkozta azt – a gyerekek feladata, hogy kiszabadítsák őket.

Jégvarázs (Disney+)

Legyen hóó, legyen hóóó, dúdoltátok ti is a héten a friss hóban taposva, ami nagyjából megmutatja, mennyire ikonikus még ma is a 2013-ban bemutatott Jégvarázs. És ha már úgysem szabadultok a dallamtapadástól, miért ne nézhetnétek meg újra ezt a tanulságos animációs filmet? Miután a Hókirálynő, Elza örök télbe taszítja a királyságot, reménytelenül optimista (és naiv) nővére, Anna összefog Olaffal, a hóemberrel, illetve a barátságos hegyi emberrel, Kristoffal, hogy megtörjék a varázslatot. Bár izgalomban nem lesz hiány, ne aggódjatok: a film végén a szeretet ereje titeket is átmelenget majd.

Mr. Popper pingvinjei (Disney+)

A januárban szülinapját ünneplő Jim Carrey tiszteletére nézzétek meg a 2011-ben debütáló, a tőle megszokott humorral teli családi filmet, amelyben egy komoly, elfoglalt üzletembert alakít. A bonyodalmak akkor kezdődnek, amikor főszereplőnk megtudja, hogy egy pingvint örökölt – ám az állatcsalád hamarosan új tagokkal bővül. Bár Mr. Popper eleinte ódzkodik a változástól, ahogyan az elvárható, hamarosan megszereti az új társaságot, és rájön, hogy a munka helyett vannak sokkal fontosabb dolgok is az életben.

A vadon hívó szava (Disney+)

Bár a színészt keményebb filmekből is ismerhetjük, Harrison Ford most egy igazán kellemes családi mozihoz adta a nevét. A vadon hívó szavában azonban nem ő az egyetlen főszereplő: a városi környezethez szokott óriási kutya, Buck is legalább ennyire fontos karakter. A történet szerint a kutyus véletlenül kerül el kényelmes otthonából, azonban az 1890-es évek Alaszkájában, az aranyláz közepette is hamarosan megtalálja a helyét falkavezérként. A 2020-as feldolgozás az 1993-as alapmű után készült – döntsétek el ti, hogy melyik változatot szeretnétek megnézni!

Eddie, a sas (HBO Max)

Az igaz történet alapján készült Eddie, a sas igazi lélekemelő vígjáték egy borongós téli napra: Eddie kétballábas, cserébe viszont nagyon lelkes síugró, aki ráadásul egyedüliként képviseli a brit színeket az 1988-as Calgary téli olimpián. Így aztán rajta van a világ szeme: vajon képes lesz-e – szó szerint – megugrani a hatalmas feladatot? A Taron Egerton és Hugh Jackman főszereplésével készült film jó példa arra, hogy sosem szabad feladni, hogy érdemes küzdeni, és nem a győzelem a legfontosabb – bár valljuk be, néha az is nagyon jól tud esni.

Az arany iránytű (Apple TV)

Nicole Kidman, Sir Ian McKellen, Daniel Craig, Eva Green és Sam Elliott – csak pár név a sztárparádét felvonultató 2007-es filmből, akik garantálják, hogy remek estétek lesz, ha Az arany iránytűt nézitek meg. A történet szerint Lyra, az árva kislány az oxfordi Jordan College neveltje, egyben egy párhuzamos világ lakója. A fantáziavilág azonban korántsem barátságos: a mindent uraló Magisztérium sötét képviselői gyerekeket rabolnak el – egyesek szerint azért, hogy az Északi-sarkon található kísérleti állomásra vigyék őket. Amikor Lyra legjobb barátja is eltűnik, a kislány elindul, hogy megmentse.

Idétlen időkig (HBO Max)

Az időjós Phil tipikusan önző, cinikus, szűklátókörű alak, aki utálja a világot és személyiségével pokollá teszi mások életét. Amikor vidékről kell tudósítania, már alig várja, hogy visszatérhessen Pittsburghbe. Ebben azonban megakadályozza egy váratlan hóvihar, amelyről korábban azt jósolta, hogy nagy ívben elkerüli a környéket. A furcsaságoknak azonban itt még nincsen vége: Phil másnap reggel úgy ébred, hogy megismétlődik vele az előző, nyomorúságos nap. A következő nap sem változik a helyzet, és a következőn sem… Phil pedig kezd becsavarodni.

Kutyahideg (Disney+)

Mesés tájak és imádnivaló kutyusok – mi kellene még egy tökéletes esti mozizáshoz? Ha ti is akkor izgultok igazán, amikor a főszereplő állatokért kell aggódni, a Kutyahideg a ti filmetek: Jerry (Paul Walker) egy tudóscsoport túravezetője az Antarktiszon, aki nyolc szánhúzó kutyáért felel. Ám amikor az évszázad vihara közeledik, evakuálják a bázist. Abban a hitben, hogy a kutyákért hamarosan visszajönnek, Jerry kiköti a nyolc ebet, a visszatérést azonban a vihar meghiúsítja. Jerry azonban szerencsére törődik bele a helyzetbe, és mindent megtesz azért, hogy kimentse hű társait.

Jégkorszak-filmek (Disney+)

Bár a Jégkorszak-filmszéria első darabja döbbenetesen régen, 2002-ben jelent meg, Sid, Manfred és Diego – no meg az eleségéért hihetetlenül küzdő motkány – kalandjait lehetetlen megunni. Az már csak hab a tortán, hogy sok filmmel ellentétben a Jégkorszak olyan folytatásokat kapott, amikre szintén érdemes rááldozni az időtöket – így ez a megmosolyogtató matiné akár több estét is lefedhet, már ha nem tartotok rögtön filmmaratont belőle!

Apróláb (Apple TV)

A barátságos jetik békésen élnek biztonságos és vidám otthonukban. Nyugodt, boldog hétköznapjaikra csupán egyvalami vethet árnyat: titokzatos lábnyomokra bukkannak, amelyek egy furcsa, ismeretlen lénytől származnak. Ám egy jeti úgy gondolja, ő tudja a megoldást: azt állítja, a rejtélyes lény egy addig ismeretlen, kis lábú fajtól származik, amelyik rejtőzködő életét él. Megtalálni ugyan nem könnyű, de talán érdemes – és elindul, hogy felkutassa az ismeretlen fajt. A 2018-as zenés animációs film megható üzenete a felnőttek számára is maradandó élmény lesz.

Ha inkább téli sorozatokat néznétek: