10 bekuckózós sorozat, ha a hó fogságában ragadtatok

Sok-sok éve nem láttunk annyi havat, mint amennyi a héten hullott. Ha az időjárás átírta a hétvégi terveiteket, ne aggódjatok: mire kettőt pislogtok, már ki is végeztétek az alábbi 10 sorozat jópár évadát. Pokrócokat, nasikat elő, indulhat a sorozat-maraton!

Virgin River (Netflix)

Egy tragikus esemény után Melinda Monroe hátrahagyja Los Angelest és korábbi életét, hogy áttegye székhelyét az apró, kaliforniai városkába, Virgin Riverbe. Megismerkedik a helyiekkel, köztük egy igazán különleges férfival is, aki szépen lassan átírja a nővérként tevékenykedő Mel terveit. Jó hír, hogy ha végignéztétek mind a 6 évadot, március 12-én érkezik is a következő!

Mythic Quest (Apple TV)

A Mythic Quest a videójátékok világába kalauzol, sok-sok hummoral, gyakran jó nagy adag abszurdommal. A fejlesztőcsapat tagjai közt ott van a zseninek tartott igazgató, a tehetséges, mégis alulértékelt programozó, és persze a producerek, az írók, a fejlesztők – ki-ki a maga ambícióival, mégis ugyanazt a célt kitűzve.

Sarolta királyné – Egy Bridgerton-történet (Netflix)

Figyelem, Bridgerton-rajongók: ez a minisorozat garantáltan megmelengeti a szívetek a hideg időben! A népszerű sorozat spin-offja Sarolta királyné fiatal éveit mutatja be, szerelmét és házasságát III. György királlyal, a hatalom, a felelősség és a boldogság örök kérdéseit boncolgatva. Akkor is szuper választás, ha még nem merültetek el a Bridgerton kosztümös világában!

Anne, E-vel a végén! (Netflix)

A Lucy Maud Montgomery kultikus regényéből készül adaptáció főhőse az élénk fantáziával és vörös hajkoronával megáldott árva, Anne – e-vel a végén. Miközben a kislány otthonra talál, a szívmelengető jelenetek során azt is megtanulja, mit jelent szeretni, elfogadónak és önazonosnak lenni.

Hazudj! (Disney+)

A romantikus dráma borzongató jelenetei során láthatjuk, miként alakulhat egy szenvedélyesen induló párkapcsolat manipulatív és mérgező viszonnyá. A pszichológiai mélységekre épülő történet arra is rávilágít, miért is nehéz kilépni az efféle kapcsolatokból – könnyed kikapcsolódást nem, viszont annál több dilemmát ígérve a nézőknek, január 13-tól új évaddal.

Bármit, csak ezt ne (Netflix)

A szabadszájú podcaster és az új élet kapuja előtt álló rabbi váratlanul egymásba szeretnek – ehhez pedig a kotnyeles családtagoknak is van egy-két keresetlen szavuk… És akkor még nem is beszéltünk az igencsak eltérő életstílusokról, mely néha még a vártnál is nevettetőbb helyzeteket képes szülni. Kristen Bell és Adam Brody párosa még a leghidegebb napokon is képes megmelengetni a szíveteket!

Vásott szülők (Netflix)

Sarah úgy dönt, két gyermekével hazaköltözik a szüleihez, hogy kicsit összekapja magát a válása után. Csakhogy a mindennapok cseppet sem olyanok a családi fészekben, mint ahogy azt ő elképzelte… Egy dolog viszont biztos: a feltétel nélküli szeretet – na meg a humoros jelenetek.

A telhetetlen (Netflix)

Patty – Debby Ryan – világ életében küzdött két dologgal: a pluszkilókkal és a rosszindulatú megjegyzésekkel. Majd egyszer csak ledobja a felesleget, visszatér a gimibe, és hirtelen mindenki a barátja akar lenni. Ám a lány nem felejt, sőt: telhetetlen bosszúvágya fekete komédiával átitatott jeleneteket teremt…

Szentjánosbogár lányok (Netflix)

A Szentjánosbogár lányok egy évtizedes barátság fejezeteibe enged betekintést, a felnőtté válás rögös útjától kezdve a karrier, a szerelem és a családi drámák örök körforgásán át. A szívmelengető jelenetek pont olyan jólesőek, mint egy kis lelassulás a hosszú hét után!

A jó hely (Netflix)

A cseppet sem feddhetetlen Eleanor halála után tévedésből a Jó Helyre kerül – ám annak kapui nem mindenki számára állnak tárva-nyitva. Azért, hogy ottmaradhasson, megpróbál jó emberré válni… végülis jobb később, mint soha.

Kiemelt kép: Netflix

Felemelő kikapcsolódás év elejére: