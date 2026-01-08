Hangulatos sétára invitál a téli csodavilágot megidéző tó partja Budapesttől nem messze

A tavasszal és nyáron virágokban pompázó, angolkerttel körülvett tó partja nemcsak a melegebb hónapokban kiváló úti cél, hiszen jelenleg igazi téli mesevilágba borulva várja a sétálókat.

Az Oroszlány mellett, történelmi jelentőségű Majki Kamalduli Remeteség szomszédságában található terület nyáron igazi horgászparadicsom, a hidegebb hónapokban pedig ideális helyszín egy csendes sétához festői környezetben.

A Majki-tó a 18. században létesült mesterséges vízfelületként, melyet az Eszterházy család alakított ki a környező park részeként. A tavat szomorúfüzek, tölgyek és mocsári cédrusok ölelik körbe.

Az idei hóesés a környéket sem kímélte: az amúgy is egyedülálló hangulattal rendelkező tópart elképesztő látványt nyújt és mivel nem egy sokak által látogatott úti cél, tökéletes helyszín a csendes, nyugodt téli feltöltődésre.

A képeket a Magyarország legszebb helyei – a Funzine csoportja Facebook-felületén tették közzé. A csoportba szívesen várunk minden természetjáró profi és hobbifotóst, aki szívesen megosztaná munkáit a csoporttagokkal, illetve adott esetben olvasóközönségünkkel is.

