5 mesébe illő látnivaló a zimankós Dunakanyarban, ami télen is felfedezésre csábít

Téli hétvégéken nincs is jobb feltöltődés, mint rétegesen felöltözni, túrabakancsot húzni, és nyakunkba venni a természetet. Nagyszerű opciókat kínál erre a fővároshoz közeli Dunakanyar, ahol számos gyönyörű kirándulóhely vár ránk decemberben.

Csóványosi-kilátó, Diósjenő

A Börzsöny egyik legimpozánsabb csúcsa a 938 méter magas Csóványos, amelynek tetején 22 méteres kilátótorony magasodik. Embert próbáló, félnapos kirándulás vezet a csúcsig, ha a Királyréthez közel eső Cseresznyefa parkolóból indulunk. Végül a 133 fokból álló csigalépcső megmászása után a túrázót lélegzetelállító panoráma fogadja: a környező hegyek és völgyek látványa minden irányban lenyűgöző. A kilátó teraszáról jól kivehetők a Dunakanyar kanyargó vonalai, a Börzsöny sűrű erdőkkel borított lankái és tompa csúcsai. Tiszta időben a távolban a Selmeci-hegység vulkanikus vonulatai – a Szitnya és a Madaras – is kirajzolódnak, sőt olykor még a Magas-Tátra sziluettje is feldereng a láthatáron.

Látó-hegy, Vác

Ha igazán különleges szemszögből szeretnénk ránézni a téli Dunakanyarra, hódítsuk meg a Vác mögött emelkedő Naszályt! Túránk Kosdról indul, és ugyanoda tér vissza, nagyjából 10 kilométeres távot és 460 méternyi szintemelkedést bejárva. A zöld jelzés mentén kezdjük a kapaszkodást, majd rátérünk az Országos Kéktúra útvonalára. Útközben érdemes egy kis kitérőt tennünk a misztikus hangulatú Násznép-barlanghoz, mielőtt elérnénk a 652 méteren fekvő csúcsot, melyet egy geodéziai torony koronáz meg. Lefelé a Kéktúra ösvényén haladunk tovább, majd a sárga körút jelzést és a kék háromszöget követve érünk fel az 534 méteres Látó-hegyre. Innen tárul elénk túránk legszebb látványa: a Dunakanyar íve és a Szent Erzsébet-kereszt fenséges sziluettje.

Tündérkapu, Esztergom

A Pilis északi peremén, a hegyek között már messziről feltűnik a Strázsa-barlang impozáns sziklaíve. Téli időszakban a gyakran jégcsapokkal díszített sziklák és a fehérbe burkolózó táj különösen varázslatossá teszik a látványt. A bejárat, a Tündérkapu, ilyenkor valóban nevéhez méltó: a 290 méteres magasságban nyíló barlangból feltekintve a csipkézett kőhidak közül a fagyos égbolt ragyogása szűrődik át, mintha egy jégpalota kapuján néznénk a fényt, a környék téli csendje pedig csak fokozza a hely érintetlenségét. A Strázsa-barlang fokozottan védett terület, ezért lezárt járatai kizárólag a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának engedélyével fedezhetők fel.

Visegrádi vár

Visegrád kihagyhatatlan nevezetessége a város fölé magasodó fellegvár, amely a Várhegy tetején trónol, míg alatta a masszív Salamon-torony őrzi a múltat. A vár mai formáját Károly Róbert uralkodása alatt nyerte el, és több fontos történelmi esemény, köztük az 1335-ös királytalálkozó is itt zajlott. A történelemkönyvek mellett a legendák is életben tartják emlékét, hiszen Mátyás király és hitvese, Beatrix királyné különösen kedvelték ezt a helyet. A fellegvár bejárása nemcsak időutazás, hanem páratlan kulturális élmény is, amelyet gazdag kiállítások és a Dunakanyar téli pompában tündöklő panorámája tesz felejthetetlenné.

Rezső-kilátó, Dobogókő

Tirts Rezső egykori erdőtanácsos a magyar természetjárás egyik meghatározó alakja volt. Nevéhez fűződik a Pilisi Parkerdő részletes feltérképezése, valamint Dobogókő első turistajelzéseinek megalkotása. A tiszteletére épített, Dobogókő közelében álló kilátó méltó emléket állít munkásságának. A tágas teraszról lenyűgöző körpanoráma tárul elénk: a Dunakanyar látványa innen a legteljesebb, a távolban pedig a Prédikálószék impozáns gerince, a Visegrádi-hegység, a Börzsöny, a Mátra és a Selmeci-hegység lágyan hullámzó vonulatai is kivehetők. Valódi katarzisélmény szétnézni innen a harapnivalóan friss téli levegőben.

