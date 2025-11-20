5 bekuckózós kávézó a Dunakanyarban, ahol megpihenhetünk egy tartalmas kirándulás után

A Dunakanyar vidéke az év bármely időszakában gyönyörű és egyben talán kihagyhatatlan is. Viszont ahogyan beköszöntenek a hidegebb napok, jó, ha néhány meleg menedék is vár ránk, miután felfedeztük a festői kirándulóhelyeket. Mutatjuk is a legbájosabb kávézókat a környéken!

Zsengélő Café, Verőce

Ha azon morfondíroznátok, hogy hol indítsátok a napot, akkor bátran mondhatjuk, hogy a Zsengélő Café egy biztos pontja lehet a hosszúra elnyúlt, lassú reggeleknek. A specialty kávét, a frissen készített kakaós csigát vagy épp a klasszikus reggelifogásokat Gorka Géza keramikusművész égetőkemencéje mellett fogyaszthatjuk el, míg nyáron a hangulatos teraszon hódolhatunk a gasztronómiai élvezeteknek. Ám vétek lenne csak reggel erre járni, ugyanis esténként többek között koncertekkel, könyvklubokkal, de még kiállításmegnyitókkal is felpezsdítik itt a kulturális életet. A már említett kemence társasága pedig nem véletlen, hiszen a kávézóhoz az egykori kerámiaműhelyt alakították át, így hát nem ad meglepetésre okot, hogy mellette Gorka Géza Kerámiamúzeumára is rátalálhatunk.

2621 Verőce, Szamos utca 22. | Facebook

+ Kirándulástipp: Borbély-hegyi kilátó

Verőcén, a Keresztelő Szent János szobortól induló piros háromszög jelzés vezet fel minket a Borbély-hegyi kilátóteraszhoz, ahonnan egy egészen kivételes szögből tekinthetünk le a hullámzó lankák előtt kanyargó Dunára.

Gazebo Café, Leányfalu

Ha az otthon ízeinek nehezen mondanánk búcsút, akkor a Gazebo Café reggelifogásaiban aligha csalódhatunk: többféle tojásrántotta, tükörtojás és melegszendvics is csak arra vár, hogy a lassú reggeleket bearanyozza számunkra. Az egész napos löketről pedig a széles kávékínálat gondoskodik, míg az esti, visszafogott, baráti tivornyák kísérői a sör és borkorcsolyák lesznek az italok mellett. Tehát a gomba alakú épületben minden adott, mi szem-szájnak ingere, sőt egy pár hete már fűtött teraszuk oltalmából is élvezhetjük őszi-téli fogásaikat, néhány pohár forralt borral egyetemben.

2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 124. | Facebook

+ Kirándulástipp: Vörös-kő

A Leányfalu felett magasodó Vörös-kőnél szintén páratlan kilátásnak lehetünk szemtanúi; a Szentendrei-szigetet, a Cserhát vonulatait és a Naszály tájsebét madártávlatból csodálhatjuk meg az emelkedőt megmászva. A lélegzetelállító panorámát pedig a Leányfalu-Pócsmegyer rév megállóhelytől indulva, a P jelzést követve érhetjük el.

Karnevál Kávéház és Gasztrobár, Szentendre

Szentendre macskaköves főterén vár ránk a Karnevál Kávéház és Gasztrobár, ahol 10 és 12 óra között füstölt lazacos croissant-tal vagy akár töltött bundáskenyérrel is indíthatjuk a napot, egy-két korty Bányai kávéval kísérve. Később pedig egy egészen multikulturális étlap színe-javán kalandozhatunk végig. Ugyanis a magyar konyhát például a tanyasi csirkemell képviseli, India ízeit a csirke curry idézi meg, míg a tapasok és mezzék Spanyolország és a Közel-Kelet világát hozzák el Szentendrére. A gasztronómiai élvezeteknek pedig hangulatos belső tér ad otthont, amely tökéletes helyszíne lehet a baráti beszélgetéseknek, családi összejöveteleknek egyaránt.

2000 Szentendre, Fő tér 20. | Facebook

+ Kirándulástipp: Anna-völgyi vízesés

Szentendre szomszédságában bukkanhatunk rá a Bükkös-patak zuhatagára, amely kicsik és nagyok számára is felejthetetlen élményt nyújthat. A könnyű sétával megközelíthető vízesés főleg az esőzések után és tavasszal mutatja meg teljes pompáját, ám ez ne riasszon el senkit attól, hogy az év bármely szakában tegyen egy könnyű, erdei sétát a környéken. Ha pedig erre járunk, akkor úti céljaink közé a Dömörkapu-vízesést és a Vasas-szakadékot is feltűzhetjük.

Babszem Kávézó, Esztergom

A mediterrán életérzés, francia sikk és a hazai, otthonos hangulat kéz a kézben jár a Babszem Kávézóban, amely néhány éve tárta szélesre ajtaját az esztergomiak előtt. A kávézóban minden adott, ami egy meghitt beszélgetéshez dukál, ínycsiklandozó szendvicsek, valamint helyben készült, házi sütemények hivatottak arra, hogy levegyenek a lábunkról mindannyiunkat. Viszont a hely repertoárja itt nem áll meg, ugyanis ősszel olyan különleges italokat is kóstolhatunk náluk, mint például a golden latte (kurkumával és egyéb fűszerekkel megspékelve) vagy a céklás latte.

2500 Esztergom, Simor János utca 13. | Facebook

+ Kirándulástipp: Kis-Strázsa-hegyi kilátó

Bár a Kis-Strázsa-hegy tetején álló kilátó csupán szakvezetett túrák alkalmával látogatható, az itt elénk táruló csodás panoráma miatt érdemes előre leszervezni az utunkat, hogy végül 233 méter magasból tekinthessünk le Esztergomra és vidékére.

MÁZ specialty kávézó, Göd

Göd 2024 novemberében lett gazdagabb első specialty kávézójával, ahol vallják, a kávé nem csupán egy ital, hanem valódi szenvedély. Ennélfogva a csészékben rejlő koffeinbombák gondosan válogatott, brazil kávészemekből készülnek, melyek crema-ját szakképzett baristák csalogatják elő. A barna arany mellett pedig az ételek sem bújhatnak el, gourmet szendvicsekkel, kézműves süteményekkel, croissant-okkal varázsolják el itt az ízlelőbimbóinkat.

2131 Göd, Nemeskéri-Kiss Miklós út 100. | Weboldal | Facebook

+ Kirándulástipp: Gödi Homoksziget

A Gödi Homoksziget egy igazi vadregényes világot tár fel előttünk, ám a látványért meg kell dolgozni, ugyanis a Tó Bisztró mellett kell betérünk az erdőbe, majd átvágnunk egy holtágon, ahol olykor térdig ér a víz, és végül sáros talajon érkezünk meg a Duna vize mellé.

