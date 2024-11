15 szuper hely a Dunakanyarban ősz végi kikapcsolódáshoz

Hangulatos városok, lélegzetelállító panorámapontok, vadregényes túraútvonalak és remek gasztrohelyek sorakoznak a Dunakanyar vidéken. Ha hátrahagynátok pár napra a városi rengeteget, akkor válogassatok közöttük kedvetekre!

Barangolás a Dunakanyar leghangulatosabb településein

Szentendre

A Dunakanyar megannyi bájos települése közül nehezen lehetne kiválasztani az igazi favoritot, hisz ha útnak indulunk, akkor Budapesttől egészen Esztergomig szebbnél szebb ékszerdobozok kincsei között válogathatunk. Mégis, ha a romantika szele meglegyint minket, akkor szinte egészen biztosan Szentendréig fúj, hiszen a város szűk, kacskaringós macskaköves utcái, valamint a Dunakorzó festői sétánya mindenkit levesz a lábáról.

A Dunakanyar egyik kapujának is nevezett település azonban nem csupán hamisíthatatlan hangulatáról, a hajdanvolt időket megidéző rokokó, barokk épületeiről híres, hanem gazdag kulturális örökségéről is, így hát erre járva a Ferenczy Múzeumi Centrum alá tartozó kiállítóterek sokasága hív minket izgalmas képzőművészeti kalandozásra. De a városból nem távozhatunk a Retro Design Center nyújtotta retró életérzés, valamint a Karácsonyi kiállítás által megidézett ünnepi hangulat nélkül sem.

Vác

Szentendrét elhagyva, Vácra érdemes kerékpárunkat is magunkkal vinni, ugyanis hazánk egyik leglátványosabb kerékpáros útvonala szeli át a várost. Ha pedig lepattanunk a nyeregről és búcsút intünk a Duna menti útnak, akkor a település barokk főtere, a váci vár, a Püspöki Palota, a Diadalív, a Ligeti-tó, a Hétkápolna, valamint a Tragor Ignác Múzeum kiállításai tárják elénk maradéktalanul Vác elbűvölő arcát.

Visegrád & Zebegény

Mindeközben Visegrádon a középkor szellemei várnak ránk a Fellegvár és a Visegrádi Királyi Palota több száz éves falai között. Ám az időkapszulából kilépve is tartogat még számunkra jó néhány kedves meglepetést a Dunakanyar, hiszen Zebegényben a Napraforgó-házakkal díszített mesebeli utcák, a Kós Károly-kilátó panorámája és a Szőnyi István Emlékmúzeum gyűjteménye vehet le minket a lábunkról.

Esztergom

És még nem is említettük a Dunakanyar fővárosát, Esztergomot, amely a térség történelmi és kulturális fellegvára, többek között az Esztergomi Bazilikát, az Esztergomi várat és Vármúzeumot, a Balassa Bálint Múzeumot, illetve a Duna Múzeumot magába foglalva.

Dömöst se hagyjátok ki, ha a Dunakanyarban jártok:

Ha túrabakancsban is felfedeznétek a Dunakanyar mesés vidékét

Anna-völgyi vízesés, Szentendre

Szentendre szomszédságában bukkanhatunk rá a Bükkös-patak zuhatagára, amely kicsik és nagyok számára is felejthetetlen élményt nyújthat. A könnyű sétával megközelíthető vízesés főleg az esőzések után és tavasszal mutatja meg teljes pompáját, ám ez ne riasszon el senkit attól, hogy az év bármely szakában tegyen egy könnyű, erdei sétát a környékén. Ha pedig erre járunk, akkor úti céljaink közé a Dömörkapu-vízesést és a Vasas-szakadékot is feltűzhetjük.

Apátkúti-völgy, Visegrád

Mohával lepett sziklatömbök, gázlók és zúgók sokasága tarkítja az Apátkúti-völgy útvonalát, amely a Visegrádi-hegység egyik legszebb szurdokvölgyeként írta be magát sokunk emlékezetébe. A helyenként szűk, míg máshol kiszélesedő patakvölgyben vízesésekre, tavakra és erdei játszóterekre is lelhetünk, miközben a tündérek lakta helyen kalandozva közvetlenül a patak mellett, sziklafalakkal körülölelve haladhatunk előre.

Vaskapu-szikla, Pilisszántó

Egy hajdani hévizes barlang lehengerlő mementója a Vaskapu-szikla, amelynek impozáns, erózió által formált boltívei közül a legnagyobb nyílású 15 méter széles és 8 méter magas. Az ámulatba ejtő mészkőképződményt Pilisszántótól Klastrom felé tartva érhetjük el. Utunk elvezet a cisztercita templom és kolostor romjai, a Klastrom-forrás mellett, mígnem egy meredek kaptatón érünk fel a Vaskapu-szikláig és annak lélegzetelállító panorámáig.

Látó-hegy, Vác

Ha Vác festői utcáit madártávlatból is megcsodálnánk, akkor fel kell másznunk a Látó-hegy sziklás ormára. Az 534 méter magas hegyen állva a Budai- és a Visegrádi-hegységet, valamint a Dunakanyart sorjában ékesítő hegycsúcsokra láthatunk rá. A meseszép kilátást pedig Kosdról, a zöld jelzésen elindulva gyűjthetjük be magunknak egy 10 kilométer hosszú körtúra során.

Tündérkapu, Esztergom

A Pilis északi részének legnyugatibb felén a Strázsa-barlang sziklaboltozatát már messziről kiszúrhatjuk, hisz méreteivel és szépségével azonnal a látóterünkbe kerül. Ennek előcsarnoka a Tündérkapu, amelynek elnevezése nem véletlen, ugyanis a 290 méteres magasságban létrejött barlang bejáratánál felfelé tekintve csipkézett kőhidakkal közrefogott ablakokon nézhetünk az égre fel. A máig érintetlen hely egyedülálló növényvilága és barlangjai miatt a fokozottan védett területek közé tartozik, azonban egy lezárt járat kizárólag a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság engedélyével látogatható.

Kalandozzatok két keréken a Dunakanyarban:

Gasztrokalandozás két látnivaló között

Passata, Szentendre

Szentendre belvárosa nem lenne teljes a mennyei nápolyi pizzák nélkül, amelyeket sokak örömére süt napról napra a Passata csapata már 2 éve. Szívvel-lélekkel, igazi szenvedéllyel készítik az itáliai finomságot, amelynek receptjét folyamatosan tökéletesítik, a fenséges ízeket pedig minőségi alapanyagokkal biztosítják. Kreativitásuk a margheritától egészen a gourmet pizzák legjaváig szárnyal.

2000 Szentendre, Alkotmány u. 2. | Facebook | Weboldal

Farm Burger, Vác

A kézműves hamburgerek szemet és lelket gyönyörködtető változatát a váci Farm Burger hozza el a Dunakanyarba, és nem is akárhogyan. Ugyanis a burgerezőben komolyan veszik az ipart, s oly elhivatottsággal készítik a hamburgereket, hogy még a hozzávalók egy részét is a kertjükben termelik meg. Ám ez nem köti őket röghöz, hiszen a konyhában egészen az amerikai kontinensig vagy éppen Olaszországig repülnek, ezzel minket is egy kulináris utazásra hívva. Ha pedig édes bűnözésbe terveznénk esni, akkor a házi készítésű süteményeik lesznek ebben segítségünkre.

2600 Vác, Március 15. tér 21. | Facebook | Weboldal

Piac42, Esztergom

Reggel, délben este hű társunk lehet a gasztronómiai élvezetek habzsolásában a Piac42 bisztró, ahol reggel 8 órától a klasszikus reggelik, délben a hetente változó kínálat hazai ízei, míg este a folyamatosan megújuló bor- és koktélkínálatuk vesz le a lábunkról. Bár van, ami állandó, hiszen az à la carte étlapjukról nem hiányozhat a 42 Burger, amelybe nehezen lehet belekötni. Az ételek minőségének zálogát a friss, saját termelői kertjükből érkező alapanyagok jelentik.

2500 Esztergom, Simor János u. 26. | Facebook | Weboldal

Sakura Cukrászda, Nagymaros

Nagymaros legédesebb kincse a Sakura, amelynek megálmodója az igazi lokálpatrióta, Balogh Nóra. De természetesen nem csupán a városért rajong Nóri, hisz már kiskora óta bújta a szakácskönyveket, s a cukrászat iránti szenvedélye azóta sem hagyott alább. Ennek köszönhetően ülhetünk be most a Sakurába, ahol a modernebb és a hagyományos sütemények is megférnek egymás mellett, így a mono desszerteken, mousse csodákon, vegán édességeken felül Dobos-tortára és társaira is lelhetünk a pultban. A mennyei kínálatot pedig tovább színesítik a szezonális újdonságok sokasága.

2626 Nagymaros, Magyar u. 11. | Facebook

Zsengélő Café, Verőce

Ha azon morfondíroznátok, hogy merre indítsátok a napot, akkor bátran mondhatjuk, hogy a Zsengélő Café egy biztos pontja lehet a hosszúra elnyúlt, lassú reggeleknek. A specialty kávét, a frissen készített kakaós csigát vagy éppen a klasszikus reggeli fogásokat Gorka Géza keramikusművész égetőkemencéje mellett fogyaszthatjuk el, míg nyáron a hangulatos teraszukon hódolhatunk a gasztronómiai élvezeteknek. A kemence társasága pedig nem véletlen, hiszen a kávézóhoz az egykori kerámiaműhelyt alakították át, így hát nem ad meglepetésre okot, hogy mellette Gorka Géza Kerámiamúzeumára is rátalálhatunk.

2621 Verőce, Szamos u. 22. | Facebook

Megannyi idilli falu vár még rátok Budapest vonzáskörzetében: