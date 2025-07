7 kihagyhatatlan klasszikus zenei koncert júliusra a zenei kalandok kedvelőinek

Báli forgatagokba, ókori városokba és páratlan pompába kalauzolnak minket a legnagyobb operaklasszikusok és komolyzenei koncertek idén júliusban, természetesen a műfaj nagymestereinek előadásában. A Magyar Állami Operaház, a Budapesti Filharmónia Társaság, a Margitszigeti Szabadtéri Színpad és számos művész gondoskodik róla, hogy ne teljen el a nyár klasszikus zenei kalandozás nélkül!

Nabucco // Margitszigeti Szabadtéri Színház (2025. július 24., 26.)

Verdi egyik legismertebb, érzelmekkel átitatott operája méltó éke a Margitszigeti Szabadtéri Színház nyári repertoárjának. A nagyszabású operabemutatóban Nabuccot, a címszereplő babiloni királyt Kálmándy Mihály, Kossuth-díjas operaénekes, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja alakítja. A szabadtéri teátrum hagyományaihoz híven számos külföldi operaénekest is meghívott az ikonikus szerepek megformálására: Abigélt Oksana Dyka, a MET csillaga, Ismaelt a velencei születésű fiatal tenor, Riccardo Gatto, Fenenát pedig Elmina Hasan alakítja. A legendás „Va, pensiero…” pedig a Kodály Filharmonikusok és a Kodály Kórus Debrecen előadásában csendül fel! Július 24-én és 26-án a szabadság iránti olthatatlan szerelem, színarany gondolatok és a zeneirodalom gyöngyszemei lengik be a nyári éjszakát, Dénes István karmester dirigálásával, Bán Teodóra rendezésében.

Tovább a weboldalra >>

Az Álarcosbál // Magyar Állami Operaház (2025. július 10., 12., 15.)

Karneváli szezon vette kezdetét az Operaházban: idén júliusban Verdi klasszikusát, az Álarcosbált tűzte műsorára az impozáns intézmény. Féltékenységi dráma, politikai gyilkosság, megannyi intrikával átszőve, mindez színpompás, korhű jelmezekkel és díszlettel, az olasz opera nagymestere, Giuseppe Verdi tollából, a Magyar Állami Operaház színpadán – júliusban még három alkalommal, 18:30-as kezdettel! A páratlan szereposztást Kesselyák Gergely karmester erősíti, aki csaknem 20 év után újra vezényli Az álarcosbált.

Tovább a weboldalra >>

Beethovennel a szabadban // Brunszvik-kastély, Martonvásár (2025. július 12., 19.)

Hol máshol merülhetnénk el stílusosabban Beethoven szimfóniáiban, mint a Brunszvik-kastély mesés kertjében! A német zeneszerző számos alkalommal járt Martonvásáron – műveit ezúttal a Nemzeti Filharmonikusok Zenekara eleveníti meg, még két alkalommal a nyár folyamán. Július 12-én a zenekar főzeneigazgatója, Vashegyi György vezényel, míg 19-én Farkas Róbert veszi át a karmesterpálcát. Éljétek át, ahogy gyönyörű muzsikaszó száll a park árnyas fáinak lombjai felett!

Tovább a weboldalra >>

Egy nap Sostakovics // Zeneakadémia (2025. július 20.)

A 10. Fesztivál Akadémia Budapest jubileumi programkínálatát valóságos zenei kuriózum gazdagítja: július 20-án a Zeneakadémia impozáns falai között egy teljes napon át minden Sostakovicsról fog szólni. A világhírű zeneszerző művészetébe a magyar és nemzetközi zenei élet kiválóságai által pillanthatunk be. A koncertek mellett megismerhetjük a művész leveleit, memoárjait is – Mácsai Pál felolvasásában megelevenednek Sosztakovics levelei és Testamentum című életregényének részletei is. Így a fantasztikus zeneművek mögött felfedezhetjük Sostakovics emberi arcát, annak minden kételyével, bátorságával együtt.

Tovább a weboldalra >>

Egy délután a Brunszvik-családdal // Brunszvik-kastély, Martonvásár (2025. július 26.)

Július végén zenés történelemidézésnek ad otthont a martonvásári Brunszvik-kastély. A különleges délutánon – mely a Brunszvik Teréz 250 programsorozat részét képezi – színvonalas programokon kapcsolódhat ki a család apraja-nagyja, miközben elmélyíti ismereteit a dallomok világáról. 16 órakor interaktív, zenés gyerekfoglalkozás várja a kicsiket, majd 17 órától rendhagyó történelmi séta veszi kezdetét a kastély falain innen és túl. A napot a Budapesti Filharmónia Társaság jóvoltából táncbemutatóval egybekötött kamarakoncert koronázza meg, mely házigazdája a rendkívül fiatal, de még annál is népszerűbb zenetörténész, Mona Dániel lesz.

Tovább a Facebook-eseményre >>

A csengő // a Magyar Állami Operaház országjáró turnéja

Idén nyáron országszerte 18 helyszínen élvezhetjük Donizetti népszerű vígoperáját a Magyar Állami Operaház Gördülő Opera néven futó sorozatának jóvoltából. A csengő minden korosztály számára remek szórakozást nyújt, ráadásul most magyar nyelven, igazán egyedi előadásban élvezhetjük: a darab színpadául egy „21. századi ekhós szekér”, vagyis egy erre a célra kialakított, színpaddá formálható félpótkocsi fog szolgálni. És hogy mit tegyünk, ha egy szerelmes éjszakai órán megszólal a csengő? Ezt Donizetti sziporkázó humorral átitatott egyfelvonásos operája júliusban még 10 helyszínen árulja el!

Tovább a weboldalra >>

Mozart Planet // a Concerto Budapest országjáró turnéja

„A klasszikus zene által jobb hellyé válhat a világ” – vallja a Concerto Budapest, mely a Petőfi Kulturális Program támogatásával idén év végéig ötven helyszínen osztja meg a klasszikus zene semmihez nem fogható élményét.

A Mozart Planet néven futó koncertsorozat célja, hogy még a legkisebb településekre is eljusson az élőzene varázsa. A koncerteken Mozart remekművei mellett Haydn, Mendelssohn, Bach, Beethoven, Schubert, Vivaldi, Bartók és Kodály kamaraegyüttesekre komponált alkotásai is felcsendülnek.

Tovább a weboldalra >>

Szerencsére színdarabokból sem lesz hiány: