7 szabadtéri színház szerte az országban, ahol különleges előadásokkal készültek a nyárra

Nincs is jobb, mint a forró nyári nap zárásaként lehuppanni egy szabadtéri színház nézőterére és átadni magunkat a színpad és az esti csillagok fényeinek. Még jobb, ha a kulturális élményt egy kis kiruccanással is egybekötjük: mutatunk 7 szabadtéri színházat szerte az országban, ahol garantált a nyáresti kikapcsolódás.

Centrál Nyár a Szigligeti Várudvarban

Szerencsére nyáron is élvezhetjük a Centrál Színház nagysikerű előadásait: augusztusban 14 estére két előadás is a Balatonhoz költözik. A Szigliget Várudvarban augusztus 5. és 10. között a tavalyi évad közönségkedvenc bemutatóját, a Játék a kastélyban című előadást tekinthetjük meg Alföldi Róbert, László Zsolt, Balla Eszter és Puskás Samu főszereplésével, Puskás Tamás rendezésében. Majd augusztus 13. és 20. között a budapesti színház újdonságát, A testőr című előadást láthatja a közönség. A felhőtlen kikapcsolódásról a főszereplők, Balsai Móni, Schmied Zoltán, Györgyi Anna és Kaszás Gergő gondoskodnak, Molnár Ferenc vígjátékát Ujj Mészáros Károly rendezte.

8264 Szigliget, Kisfaludy utca 30. (Szigligeti Várudvar) | Weboldal

Szarvasi Vízi Színház

A békési város nyaranta kulturális csodavilágot teremt, a Vízi Színház valóságos Vénuszként bukkan felszínre Szarvason. Ahogy azt neve is sejteti, a teátrum nemcsak hogy szabadtéri, de még a víz felett is helyezkedik el. Az ezer fős nézőtér kinézete modern csavarral idézi meg a klasszikus görög színház világát, a színpad pedig egyedülálló módon a vízfelszínen foglal helyet. Vígjátékok, drámák és operettek egyaránt helyet kaptak a repertoárban: a Víg özvegyet, Csehov Medvéjét, a Játékszín sikerdarabját, az Aranylakodalmat, sőt még egy cirkuszi showt is megtekinthetünk a rendhagyó környezetben.

5540 Szarvas, Petőfi utca 7. | Weboldal

Zsámbéki Nyári Színház

Színházi előadások és irodalmi estek, mindez műemléki környezetben, a természet lágy ölén: megnyitotta idei évadát a Zsámbéki Nyári Színház! A település nagy múlttal bír nyári színjátszás terén, a középkori várromokra épült Zichy-kastély árnyas udvarát évtizedek óta veszik birtokba a színházrajongók – sőt, idén egy alkalommal a Romtemplom is várja a nagyérdeműt. A Zsámbéki Nyári Színház hétvégente színvonalas produkciókkal készül: Vecsei H. Miklós és Szabó Balázs újabb 10 Cseh Tamás-dallal tér vissza, valamint Háy János Passióját és Thuróczy Szabolcs önálló estjét is megtekinthetjük a festői környezetben.

2072 Zsámbék, Zichy Miklós tér 3. (Zichy-kastély) | Weboldal

Szegedi Szabadtéri Játékok

Szeged a szabadtéri színjátszás fellegvára: a mediterrán hangulatú megyeszékhely büszkélkedik hazánk legnagyobb befogadóképességű szabadtéri színházával, mely nyaranta közel 70 ezer látogatót csalogat a nézőtérre. Idén júliusban is a Dóm tér deszkáira költözik az Ezeregy varázslatos világa Geszti Péter dalszövegeivel, majd a színpadot a musical-örökzöld Rebecca veszi át. Vadonatúj feldolgozásban, Ember Márk és Brasch Bence közreműködésével láthatjuk A 3 testőr című musicalt, sőt még Hippolyt, a lakáj kacagtató történetét és Woody Allen Brooklyn-i meséjét is megtekinthetjük a 2025-ös Szegedi Szabadtéri Játékokon.

6720 Szeged, Dóm tér | Weboldal

Gyulai Várszínház

Hazánk legrégebbi várszínháza a gyulai téglavár udvarán lévő különleges tószínpadon és városszerte megannyi helyszínen, szinte minden nap elkápráztatja idén nyáron a nagyérdeműt. Az összművészeti programsorozat repertoárját saját rendezések mellett nívós vendégprodukciók is színesítik. Egyenesen Erdélyből érkezik Tevje, hogy Gyulán is felcsendülhessenek a Hegedűs a háztetőn slágerei, de megtekinthetjük Molière Képzelt betegét, a Kőszívű ember fiait és a Dzsungel könyvét is. A miniszter félrelép komédiájának köszönhetően pedig idén nyáron is hangos kacagás tölti majd meg a gyulai éjszakát.

5700 Gyula, Kossuth Lajos utca 13. | Weboldal

Kőszegi Várszínház

A Jurisics-vár nyaranta a könnyed, prózai darabok mellett operák, operettek, komolyzenei hangversenyek, utcaszínházi produkciók, táncelőadások és folklórprogramok színes kavalkádjával kínál felejthetetlen estéket a Kőszegi Várszínházba látogatóknak. Pokorny Lia (majdnem) elárulja a tökéletes boldogság receptjét egyszemélyes darabja közönségének, Kálid Artúr és Molnár Piroska szereplésével érkezik a Hyppolit, a lakáj, július végén pedig Csányi Sándor Bányai-Kelemen Barnával és Pál Andrással karöltve, egy csepp őrülettel és jó sok humorral hozza el friss produkcióját 21 az egyben címmel a „hős városba”.

9730 Kőszeg, Rajnis utca 9. | Weboldal

Gödöllői Királyi Kastély

Gödöllő legnépszerűbb turisztikai célpontjának, a Gödöllői Királyi Kastélynak pompáját idén nyáron számos előadás emeli. A Díszudvarnál szebb helyszínt elképzelni sem lehetne, hiszen a lélegzetelállító, barokk stílusú kastély fő szárnyai között foglal helyet, sőt, még a meseszerű angolkertre is ráláthatunk! A Sisi nyári színház vadonatúj darabjai mellett még vendégelőadásokat is élvezhetünk a festői környezetben. Szulák Andrea és Kocsis Dénes feleleveníti Cserháti Zsuzsa valamint Máté Péter emlékét egy zenés est során, de a DÍVÁK, vagyis Détár Enikő, Fésűs Nelly és Ladinek Judit is érkezik fergeteg koncertshow-jukkal. Az önfeledt kacagásról pedig Adorjáni Bálint, Elek Ferenc, Fenyő Iván és Nagy Sándor gondoskodik az Apád füle című vígjáték sziporkáival – sok más komédia mellett.

2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély | Weboldal

