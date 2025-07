7 klasszikus zenei koncert Budapesten és környékén, amit ámulatba ejtő helyszínen élvezhetünk

Nyáron sem maradnak hallgatnivaló nélkül a klasszikus zene szerelmesei, ráadásul szebbnél szebb helyszíneken csendülnek fel a mesés dallamok. Legyen szó a természet lágy öléről vagy a főváros pezsgő rengetegéről, az biztos, hogy a forró hónapok alatt is megéri belevetnünk magunkat a zenés kalandok sokaságába.

Tér-Zene koncertek // Kossuth tér (2025. július – augusztus)

A zenerajongóknak minden héten érdemes ellátogatniuk az Országházhoz, hiszen tovább dübörög a Tér-Zene ingyenes koncertsorozata. A népszerű program keretein belül nemcsak a hazai, de a világzene gyöngyszemei is felcsendülnek: a Budapesti Filharmóniai Társaság koncertjei mellett még Dél-Amerikába és Japánba is elrepülhetünk a Zenélő Budapest vendégműsorainak köszönhetően. Öveket becsatolni, júliusban és augusztusban csütörtökönként 17 órakor irány a Kossuth tér!

Nyáresti koncertek a Szent István parkban (2025. július 6., 20., augusztus 3., 17.)

Vasárnaponként 19 órától a kultúráé lesz a főszerep a Szent István Parkban: az ingyenes Nyáresti koncerteken a legkiválóbb művészek lépnek a nagyérdemű elé, hogy könnyed, felemelő vagy akár romantikus dallamokkal töltsék meg a XIII. kerület kedvenc parkját. Szabó T. Annának, Csákányi Eszternek, Hajdú Stevenek, a Liszt Ferenc Kamarazenekarnak, valamint Grecsó Krisztiánnak és Beck Zolinak köszönhetően vers és próza zenésen fűszerezi meg a forró nyári hónapokat.

TV vs. Mozi – Filmzenekoncert // MOMkult (2025. július 19.)

A régi filmek és sorozatok emlékét felülírhatja ugyan a streamingszolgáltatók hihetetlen kínálata, de az akár évtizedekkel ezelőtt rögzült dallamok máig ott csengenek a fülünkben. Július 19-én, a Danubia filmzenekoncertjén bemutatott zenei időutazás során olyan klasszikusok kerülnek egymás mellé, mint az Egy asszony illata és a Volt egyszer egy Vadnyugat, a Dallas vagy a Star Trek zenéje. Retro-rajongóknak és filmzeneőrülteknek kötelező program!

Kollár Klemencz Kamarazenekar erdei koncert // Szentendre (2025. július 26.)

Kicsik és nagyok, zene- és természetbarátok számára is kihagyhatatlan élménnyel jelentkezik a Kollár Klemencz Kamarazenekar. Július 26-án, 19 órakor a szabad ég alatt, pokrócunkon heverve, tábortűz mellől élvezhetjük a formáció koncertjét Szentendrén. Friss levegő, jó társaság, fülbemászó dallamok – az élményt a Dömörkapu Rengeteg ínycsiklandó falatjai teszik teljessé! A legjobb, hogy a szervezők természetesen négylábúinkat is szeretettel várják.

SERENATA – Gyertyafényes koncert a csillagok alatt //Benczúr kert (2025. augusztus 11.)

Gyertyák ezrei közt csendülnek fel kedvenc műveink, melyeket gitár és cselló kelt életre a Benczúr kertben. A fiatal művészek, Dénes Dorottya és Szigeti Bence nem kisebb feladatra vállalkoznak mint, hogy a zeneirodalom legikonikusabb szerelmi vallomásait újragondolva csempésszék fülünkbe. A SERENATA középpontjában Vivaldi Négy évszaka áll, de a Hattyúk tava, sőt még Andalúzia tüzes dallamai is a felejthetetlen est részét képezik augusztus 11-én.

Filmzenekoncert a Szentendrei Skanzenban (2025. augusztus 22.)

Filmrajongók, figyelem: augusztus 22-én a Szentendrei Skanzen is Hollywood legfényesebb zenei csillagaitól lesz hangos! Kedvenc filmjeink fülbemászó dallamait a Duna Szimfonikus Zenekar előadásában, Horváth Gábor karmester vezényletével hallgathatjuk meg a kihagyhatatlan est során, 20 órától. Felcsendülnek A Keresztapa, az Aladdin, a Pókember, a Harry Potter, a Schindler listája és még megannyi kasszasiker ikonikus betétdalai – mozi helyett most irány Szentendre!

Égbolt-hegy-zene // Svábhegyi Csillagvizsgáló (2025. augusztus 29.)

Hol máshol is állíthatnának méltóbb emléket William Herschel csillagászati és zeneművészeti munkásságának, mint a Svábhegyi Csillagvizsgálónál! Augusztus 29-én a klasszicista kupola mellől nemcsak ragyogó csillagok, de lenyűgöző melódiák is rabul ejtik a Vass Lajos Szimfonikus Zenekar közönségét. Az Uránuszt is felfedező csillagász szimfóniái tökéletes aláfestést nyújtanak napnyugtakor a nyárzáró kikapcsolódáshoz – az éteri élmény garantált!

