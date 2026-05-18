Ingyenes koncertsorozattal, igazi örömzenével pezsdül fel a pesti zsidó negyed egykori főutcája

Immár ötödik alkalommal tér vissza a zsidó negyedbe a nagy népszerűségnek örvendő, ingyenes utcai örömzene-sorozat, melyet egy hónapon keresztül élhettek át a környék legszebb utcájának forgatagában.

Különleges élő zenés koncertsorozattal ajándékozza meg Erzsébetváros lakóit és a zsidó negyedbe látogató turistákat a Spinoza Színház és Kávéház. Közel egy hónapon keresztül, minden csütörtökön zsidó zene csendül fel a Dob utcában, a színházzal szemben lévő Carl Lutz-emlékműnél.

A koncerteken a korábbi évekhez hasonlóan a hazai zsidó zenei élet kiemelkedő művészei lépnek fel. Ennek megfelelően május 28. és június 25. között olyan zenészek lépnek majd színpadra, mint Nógrádi Gergő és Teszter Nelli, a Sabbathsong Klezmer Band, Fellegi Balázs és Neumark Zoltán, de szintén meghallgathatjátok a három jiddise mame, vagyis Klein Judit, Fenyő Fruzsina és Váradi Eszter Sára triójának előadását.

Idén először ráadásul egy külföldi együttes is csatlakozik a fellépők sorához: a szlovák Samaria Klezmer Band koncertjét a fesztivál utolsó napján élvezhetitek.

További információt a rendezvényről ide kattintva, a Spinoza Színház weboldalán találtok.

Még egy szuper ingyenes élményfesztivált ajánlunk májusra: