6 pazar rózsakert Budapesten, ami látványával beragyogja a nyárelőt

A nyár közeledtével valóságos édenkertté válik a főváros, és szebbnél szebb virágok gondoskodnak róla, hogy a hétköznapok szürkesége valósággal köddé váljon. Itt az idő, hogy megálljatok, és közelebbről is felfedezzétek a pompás virágszigeteket: május végétől a rózsakerteket ajánljuk figyelmetekbe!

Budatétényi Rózsakert

A Budatétényi Rózsakert a maga 2,5 hektáros területével nemcsak a főváros legnagyobb rózsakertjeként, hanem Magyarország legnagyobb rózsagénbankjaként is ismert. A tavasz beköszöntével közel 9000 db, 60-70 éve nemesített rózsatő bimbózásának lehettek szemtanúi a XXII. kerületi virágoskertben. A 2017-ben felújított pihenőkert padokkal szegélyezett sétautakkal és számos kultúrtörténeti érdekességgel, ingyenes belépéssel várja a látogatókat, a kisebb csoportok pedig szakvezetésen is részt vehetnek: a dél-budai rozárium ráadásul olyan kincset érő fajtákat rejt, melyek világviszonylatban is ritkaságnak számítanak!

1223 Budapest, Park utca 2. | Facebook

Gellért-hegyi rózsakert

2024 nyarán illatozó szenzációval bővült Budapest látképe: a Gellért-hegy Jubileumi parkjában meseszép rózsakert került kialakításra Budapest 150. születésnapjának örömére. A káprázatos édenkertben 50-féle rózsafajt csodálhattok meg, a szivárvány minden színében virító virágágyások közé pedig még évelőket is telepítettek, az igazán felejthetetlen látvány érdekében. Tar István Budapesti lány elnevezésű szobra mellett a főváros rózsáját is meglelitek itt, mely nem más, mint egy gyönyörű barackszínű ’Großherzogin Luise’ – ha valamiért, ezért megéri felkapaszkodni a Gellért-hegy majd’ legmagasabb pontjára!

1118 Budapest, Verejték utca 2.

Millennium Háza

A Millennium Háza és környéke szó szerint újjászületett néhány éve, a park átfogó rehabilitációja során pedig egy igazán egyedülálló rózsakerttel is gazdagodott a Városliget. Az egykor Olof Palme-házként ismert épület bejáratánál nem kevesebb, mint 1500 rózsatő és színpompás rózsalugas idézi meg Budapest aranykorát, a kert közepén ráadásul egy pompás Zsolnay-kút is díszeleg, mely még tovább fokozza a miliő romantikáját. Legyen szó randevúról, piknikezésről a barátokkal, vagy ejtőzésről egy könyvet lapozgatva, a Millennium Házának rózsakertjénél pazarabb helyszínt keresve sem találtok majd!

1146 Budapest, Olof Palme sétány 1. | Weboldal

Gül Baba Türbe és Rózsakert

A „Rózsák Atyja”, a tekintélyes oszmán katona-szerzetes Buda ostromának napján, 1541-ben hunyt el – örök nyugalomra így a magyar fővárosban lelt. Így lett Gül baba síremléke az iszlám legészakibb zarándokhelye, a rózsadombi mauzóleum tövises ékei pedig városszerte ismertek. Ha sikeresen megmásztátok a macskakővel borított domboldalt, Gül Baba Türbéjénél több ezer növény ejt majd ámulatba: rózsakülönlegességek, terebélyes fák és kúszónövények közt andaloghattok, miközben Budapest látképét is élvezhetitek. Ha pedig kigyönyörködtétek magatokat, tekintsétek meg a kulturális központ kiállítását is, és zárjátok a délutánt egy csésze feketével!

1023 Budapest, Mecset utca 14. | Weboldal

Margitszigeti rózsakert

A Margitsziget szívében már a 19. században is pompázott rózsakert, mely az évek során egyre szebb és szebb lett, majd új otthonra lelt. Napjainkban a sziget közepén, a vadaspark szomszédságában terül el, és árasztja el a környéket bódító virágillattal: 2021-ben a sétánynál emlékkavicsokat is elhelyeztek, melyek a koronavírus áldozatainak emlékét őrzik a Margitszigeten. A csodás rózsakavalkád nyár elején kezd virágba borulni, a látványt pedig egynyári növények és zöldellő farengeteg koronázza meg. A szemfülesek még Arany János szobrát is felfedezhetik a közelben, a tölgyfák alatt, ahol a legendás költő oly sokszor ragadott tollat.

1007 Budapest, Margitsziget

Szent István park

Egy egykori ipari negyed helyén, több mint 90 évvel ezelőtt jött létre a Szent István park, melyet manapság már Újlipótváros zöld szíveként szokás emlegetni. A városi oázisban hatalmasra nőtt akácok, platánok, hársak, nyírfák és még egy védett szivarfasor is megidézi az eredeti park hangulatát, a homokos játszótér mellett pedig tavasszal és nyáron virágba boruló ágyások látványában is gyönyörködhettek. Nem mehetünk el szó nélkül a park impozáns rózsalugasa mellett sem, mely a nyár közeledtével 240 rózsafajtával fogja elkápráztatni a látogatókat – ejtsétek hát útba egy újlipótvárosi andalgás alkalmával!

1137 Budapest, Szent István park

