Bódító Budapest: 5 virágos helyszín napsütötte élményekhez

Végérvényesen beköszöntött a tavasz a fővárosba: ahogy melegszik az idő, egyre jobban áhítozunk a természet semmihez sem fogható közelségére. Szerencsére Budapest számos pontja borult idén is virágba – összegyűjtöttük hát, merre gyönyörködhettek színpompás parkok, kertek látványában. 

Széllkapu park 

Már lassan öt éve invitál tavaszi sétára a 26 ezer m²-es Széllkapu park, ahol háromdimenziós függőkert, cseresznyefaliget, látványos napelemek és 355 új fa mentén andalogva szívhatjátok magatokba a napsugarakat. Az egykori Ganz iparterületet korábban pusztuló gyárépületek csúfították, mára azonban egy modern, változatos növényzettel tarkított városi park áll a helyén, mely Közép-Európa egyik legnagyobb pihenőparkjaként lett ismert. Itt aztán hódolhattok a hanami-élménynek – a Széllkapu park bakancslistás helyszín a cseresznyefavirágzás kedvelőinek! 

Fotó: Millenáris (Facebook)

Tóth Árpád sétány 

Budapest egyik legszebb tavaszi sétaútvonala egykor híres-neves költőnk várnegyedbéli andalgásainak kedvelt helyszíne volt. A Tóth Árpád sétány valóságos tavaszi attrakció, melyet számtalan fővárosi imád – nem csoda, hiszen tökéletes fotópont, hála a pompás díszcseresznyefáknak. A sétány mindkét oldalát dús fasor szegélyezi: keletre vadgesztenyék között lakóházak, nyugatra Krisztinaváros és a budai hegyek magasodnak. A japán díszcseresznyék virágai áprilistól májusig festik rózsaszínre a mesés panorámát – nézzétek meg saját szemetekkel, miért is annyira népszerű látványosság! 

Fotó: Hegybíró Miklós

Szent István park 

Egy egykori ipari negyed helyén, több mint 90 évvel ezelőtt jött létre a Szent István park, melyet manapság már Újlipótváros zöld szíveként szokás emlegetni. A városi oázisban hatalmasra nőtt akácok, platánok, hársak, nyírfák és még egy védett szivarfasor is megidézi az eredeti park hangulatát, a homokos játszótér mellett pedig tavasszal és nyáron virágba boruló ágyások látványában is gyönyörködhettek. Nem mehetünk el szó nélkül a park impozáns rózsalugasa mellett sem, mely a nyár közeledtével 240 rózsafajtával fogja elkápráztatni a látogatókat – ejtsétek hát útba egy újlipótvárosi andalgás alkalmával! 

Fotó: Dornics Szilvia

Zuglói Japánkert 

A Mogyoródi úttól alig egy sarokra található az ország egyik első japánkertje, amelyet a Varga Márton Kertészeti és Földmérési Technikum névadó kertésze tervezett és építtetett 1928-ban. A Zuglói Japánkert számos természetbarát szívbe belopta már magát: a legenda szerint Takamacu herceg és felesége is ellátogatott ide, és olyannyira elbűvölte őket a távol-keleti paloták kertjeit idéző park, hogy több növényt is adományoztak a zuglói oázisnak. A 3000 m²-es kertet tagolt partvonalú tórendszer formálja, lépőkövekkel könnyítve a rejtett zugok felfedezését és a meditatív séta élményét, a parkban pedig még egy kínai mamutfenyő és egy himalájai selyemfenyő is otthonra lelt. 

1149 Budapest, Kövér Lajos utca 1. | Weboldal

Fotó: Vódli József

Vérszilvafasor a XIV. kerületben 

Meseszép fák csempésznek színeket a Kerepesi út folyton nyüzsgő környékére: a Pillangó utca és az Örs vezér tere közötti szakaszon húzódó vérszilvafasort egyszer mindenkinek meg kell tekintenie! A hatalmas, akár nyolc méteresre is megnőtt fák lombkoronája évről évre virágba borul – vöröses-bordó leveleikkel és rózsaszín virágaikkal számtalan természetfotós szívébe belopták már magukat. A főváros első számú vérszilvafasora ráadásul csodás illattal is hirdeti a tavaszt. Érdemes minél előbb útba ejteni a XIV. kerület pompás látványosságát, hiszen a vérszilvafa viszonylag hamar elvirágzik. 

Fotó: Szilárd Enikő

Még több virágos helyszín:

30 virágzó arborétum és kert Budapesten és környékén, ami tavaszi sétára invitál

Íme, egy csokornyi meseszép arborétum, kert, park és sétány Budapesten, ahol csodás virágok látványa fogad tavasszal. 

