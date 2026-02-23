Kecskemét kincsei: 9 parádés látnivaló a Dél-Alföld ékszerdobozában

Talán nem is gondolnátok, mennyi csodás látnivalót tartogat Kecskemét – ejtsétek hát útba Bács-Kiskun vármegyeszékhelyét, és fedezzétek fel minél több szegletét!

Cifrapalota

Mi mással is kezdhetnénk, mint Kecskemét ékével, mely 1903 óta ejt ámulatba helyieket és látogatókat egyaránt a belváros szívében. A Márkus Géza által tervezett szecessziós épületet bérpalotának szánták: az évek során a lakásokon kívül üzletek és kaszinó is működött benne, napjainkban pedig a Kecskemét Katona József Múzeum központi bemutató helye. Homlokzatán színes majolikák, tetején mázas cserepek és díszes kémények kaptak helyet – utóbbiak a pécsi Zsolnay gyár remekművei. Jó, ha tudjátok, hogy a Cifrapalotát jelenleg dekorfólia fedi, felújítása előreláthatólag 2028-ban ér majd véget – ám az élet addig sem áll meg, számtalan kulturális programot rendeznek benne.

Bazsalikomos kert és pékség

Kecskemét belvárosában valóságos oázis várja a természet, na meg a finomságok szerelmeseit. A Bazsalikomos kertnek hála tágas, fűszernövényekkel tarkított teraszon válthatjátok meg a világot, isteni kávék és ropogós péksütik társaságában – vagy akár elvitelre is kérhettek valamilyen napindító finomságot. Az „ehető” kertet kézműves pékség és teabolt öleli körbe, és még workshopokon is részt vehettek az üde gasztrohelyen.

Katona József Emlékház

A Bánk bán szerzője 1791-ben Kecskeméten látta meg a napvilágot – szülőháza napjainkban múzeumként, tárt kapukkal vár mindenkit, aki megismerkedne Katona József életével és munkásságával. Az emlékház remek példája a 18. századi parasztpolgári építészetnek: magas, zárt, zöldre színű ajtaja mellett jellegzetes, kecskeméti népi építészeti elemek garmadája figyelhető meg rajta. A sarokházat a Katona József és a Bánk bán utca találkozásánál lelitek meg.

Kecskeméti Arborétum

A Kiskunság fővárosának ingyenesen látogatható arborétuma Kecskeméttől autóbusszal és autóval is könnyen megközelíthető, a terület pedig három fő részre, véderdősávra, tölgygyűjteményre és egy gyűjteményes részre osztható – utóbbit 14 ösvényen keresztül sétálhatjátok végig. A 15 állomásos tanösvényen színes táblák mesélnek Kecskemét éghajlati sajátosságairól, valamint az arborétum állat-, növény-, gomba- és élénk rovarvilágáról. A tanösvényről letérve további hangulatos kis ösvényeken barangolhattok a több, mint 800-féle fásszárú növény között, a vízinövényekkel benépesített kerti tó megcsodálása után pedig a hangulatosan kialakított pihenőhelyen szusszanhattok egyet.

Magyar Fotográfiai Múzeum

Több mint egymillió darabból álló gyűjteményével a Magyar Fotográfiai Múzeum kihagyhatatlan látnivaló, ha művészeti kincsek nyomába erednétek. Az épület magyar és külföldi-, kortárs- és történeti fényképeket, negatívokat, gépeket, tárgyakat és dokumentumokat őriz, legrégebbi darabja pedig nem más, mint egy 1840-ben készült dagerrotípia. André Kertész, Moholy-Nagy László, Robert Capa… csak hogy néhányat említsünk a legismertebb nevek közül, akik alkotásait megtekinthetitek. Ami pedig az épület történetét illeti, fordulatokból nem volt hiány: 1890-ben épült, nem sokkal később az ortodox zsidó hitközség megvásárolta, zsinagógává alakította, majd a második világháborút követően jó ideig üresen állt, mígnem birtokba vette a Magyar Fotográfiai Múzeum.

Sutus Vendéglő

Ha megéheztetek a nagy városnézésben és valami finomra vágytok, ki ne hagyjátok a Sutus Vendéglőt, mely a magyar konyha színe-javát kockás terítőre varázsolja. A családi vállalkozásként működő étterem pénztárcabarát, változatos fogásai mellett kedves kiszolgálásáról is messze földön híres – érdemes hát asztalt foglalni, hogy mindenképp hódolhassatok a tradicionális élvezeteknek!

Katona József Nemzeti Színház

A színházrajongóknak is érdemes útba ejteniük a Dél-Alföld központját: a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház ráadásul építészet szempontjából sem utolsó! Az impozáns épületet bécsi mesterek tervezték – ugyanazok, akik a Vígszínház terveit is készítették. A teátrum külseje mellett repertoárja is szemrevaló: remek vígjátékok, lebilincselő drámák, és zenés előadások közül is válogathattok.

Kecskeméti Vadaskert

A Kecskeméti Vadaskert elsősorban hazai vadak és őshonos magyar háziállatok bemutatására szakosodott, három hektáros területével pedig hazánk legkisebb állatkertjeként tartják számon. Az őshonos fajokon kívül oroszlánok, liszt-majmocskák, papagájok, tigrisek, medvék és még sok más állat is mosolyt csal a látogatók arcára – na meg a rengeteg program, mely kicsiknek és nagyoknak egyaránt tartogat izgalmakat.

Benkó Zoltán Park

Kecskemét szívében az aktív kikapcsolódás szerelmesei is megtalálhatják a számításaikat: a Benkó Zoltán Parkot csak úgy emlegetik, mint a kikapcsolódás fellegvára. A 174 hektáros, füves-fás parkban egy csodás tó is helyt kapott, melynél minden adott, hogy különböző vízisportoknak hódolhassatok. Ha úgy tartja kedvetek, a térség legmagasabb pontjára, a mesterségesen létrehozott Benkó-dombra is felkapaszkodhattok, melyről csodás kilátás nyílik a parkra és a városra. Érdemes lesz nyáron is visszatérni, fürödni, ejtőzni a homokos parton, majd bográcsozni egy nagyot!

