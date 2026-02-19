Tavaszváró kirándulás Szarvason: 9 kihagyhatatlan hely a Körös elbűvölő városában

A tavasz közeledtével érdemes Békés vármegye felé venni az irányt, hiszen Szarvas csodálatos városa megannyi felfedeznivalóval várja az egész családot.

Szarvasi Arborétum

Szarvason található hazánk egyik legnagyobb, 82 hektáron elterülő arborétuma, mely 1600 fa- és cserjefajtának ad otthont. Ezek közül is kiemelkedik a 150 éves mamutfenyő, melyet nagy becsben tartanak az arborétum kertészei. A tájkertben több vezetett séta kalauzol el a változatos fafajták között, miközben a hely sokszínű növény- és állatvilágát, valamint a Titkok kertjének rejtélyeit is megismerhetitek. Rossz idő esetén pedig a Varázstanya botanikai kiállítása, az üvegház teknősei, kaktuszai, illetve a szabadulószobák izgalmai várnak rátok.

5540 Szarvas, I. külkerület 9. | Weboldal | Facebook

Mini Magyarország makettpark

A hatalmas arborétum felfedezése után még maradjatok a területen, hiszen az itt található, két hektáros Mini Magyarország makettpark szintén kihagyhatatlan látványosságnak számít. A kiállításon olyan országszerte híres épületek kicsinyített mását tekinthetitek meg, mint az Országház, a pécsi dzsámi, az egri vár, a kecskeméti Cifrapalota vagy a szegedi dóm, de hazánk vizei, így a Tisza, a Duna és a Balaton sem maradhatott le a térképről. Az országjárás a határon túl is folytatódik, hiszen Erdély, Felvidék és Kárpátalja nevezetességeit egyaránt megcsodálhatjátok.

5540 Szarvas, I. külkerület 9. | Weboldal

Körösvölgyi Állatpark

A tavasz első heteiben nem biztos, hogy megérkezik a várva várt napsütés – de ne aggódjatok, hiszen hűvösebb időben is megmelengetik majd a szíveteket a Kőrösvölgyi Állatpark imádnivaló lakói. Ha nagyobb kört tennétek, csak maradjatok az állatpark környékén, hiszen az azt körülölelő Körös-Maros Nemzeti Parkban még számos látnivaló vár rátok, közöttük a Halásztelki-tanösvény és egy lebilincselő kiállítás is. Február végéig az állatpark csak hétvégén tart nyitva, márciustól azonban minden nap meglátogathatjátok a 2100 méteres sétányt, ahol több mint 50 faj több száz egyedét tudjátok szemügyre venni.

5540 Szarvas, Anna-liget 1. | Weboldal

Tessedik Sámuel Múzeum

Nem érdemes látogatás nélkül elhaladni a városközpontban található Tessedik Sámuel Múzeum mellett sem, hiszen remek állandó és időszakos kiállítások várnak titeket. Ha március 31-ig keresitek fel a helyet, még elcsíphetitek A szépség útja című japán kiállítást, mely a haikuk és a hagyományos tárgyak segítségével mutatja be a japán kultúra kincseit. A tárlatokat interaktív eszközök színesítik, melyek a kisebbek számára is szórakoztatóvá teszik az élményt. Kívülről is érdemes pár percet szánni az épület megtekintésére, hiszen a barokk stílusú intézmény nemrég átfogó felújításon esett át.

5540 Szarvas, Vajda Péter utca 1. | Weboldal

Erzsébet-liget

A kiállítás után tegyetek egy kellemes kört a közelben lévő Erzsébet-ligetben, ahol a Sisiről elnevezett park élővilágát egy 7 állomásos, 1200 méter hosszú tanösvényen ismerhetitek meg közelebbről, a kőrisek, tölgyek, valamint a mocsári ciprusok között barangolva. Szintén itt található a Tessedik Sámuel Múzeumhoz tartozó Ruzicskay Alkotóház is, ahol a Szarvason született, Munkácsy Mihály-díjas és Kiváló- és Érdemes Művész Ruzicskay György festő műveiből összeállított állandó kiállítást tudjátok megnézni, valamint felfedezhetitek a művész és családjának hagyatékát is.

5540 Szarvas, Erzsébet-liget

Róka és Mackó speciality kávézó

Ha a múzeumok után jólesne egy kis felfrissülés és pihenő, rövid sétával vegyétek célba a hangulatos Róka és Mackót, ahol a prémium speciality kávék mellett nassolnivalóban sem lesz hiány. Amennyiben tartalmasabb étkekre vágynátok, válasszatok a minden földi jóval megpakolt kézműves hamburgerek és a nagyszerű nápolyi stílusú pizzák közül – garantált, hogy egyikben sem fogtok csalódni. A fogyasztásotok után ráadásul helyi termékek kínálatából is válogathattaok, aminél jobb ajándékot keresve sem találhattok, akár magatoknak vennétek valamit emlékbe, akár a rokonokat lepnétek meg egy szuvenírrel.

5540 Szarvas, Szabadság út 32. | Facebook

Szlovák Tájház

Egy módos szlovák parasztcsalád mindennapjainak lehettek részesei a Szlovák Tájházban. A XIX. században felhúzott épület valóban korhű élményeket kínál: már a hosszú, nyitott folyosóval összekötött helyiségek is visszarepítenek a múltba. A tisztaszobában az eredeti falfestés lett visszaállítva, míg a belső kamrában az eredeti koromfestés látható. Ezen kívül egy Luther Mártont ábrázoló, zenélő képet is megtekinthettek, valamint egy faragott bölcsőben, egy csuklós támlájú padban és a hímzett ködmönökben is gyönyörködhettek, melyek nem véletlenül számítanak a ház legértékesebb darabjainak.

5540 Szarvas, Kálvin utca 1. | Weboldal

Evangélikus templomok

Szarvas két gyönyörű evangélikus templommal is büszkélkedhet, az Ó- és az Újtemplom ráadásul igen közel vannak egymáshoz. Előbbi története egészen az 1700-as évek utolsó évtizedéig nyúlik vissza, ekkor kapott ugyanis engedélyt a megépülésre. A templomban a már megismert Tessedik Sámuel és Boczkó Dániel lelkészek is tartottak istentiszteleteket. Az Újtemplom megépítésére még száz évet kellett várni. Francsek Imre építész munkáján számos stílus megjelenik: a vörös téglás falakon eklektikus, gótikus és neoromán jegyeket is észrevehettek.

Ótemplom: 5540 Szarvas, Vajda Péter utca 2. | Újtemplom: 5540 Szarvas, Szabadság út 70.

Szarvasi Szent Klára Gyógyfürdő

Ha kikapcsolódással töltenétek a szarvasi kirándulásotokat, feltétlenül látogassatok el a Szent Klára Gyógyfürdőbe, ahol az élménymedence mellett a termálvízben és a pezsgőfürdőben is áztathatjátok magatokat, míg a kisebbeket a gyermekmedence várja. A teljes körű stresszoldásról a kétféle szauna, szolárium és masszázs gondoskodik, de akár a 25 méteres úszómedencében is felfrissülhettek. Érdemes figyelemmel kísérni a fürdő oldalait, hiszen néhány alkalommal még az éjszakai fürdőzést is kipróbálhatjátok, ahol felejthetetlen hangulatban lazulhattok.

5540 Szarvas, Kossuth utca 23. | Weboldal

