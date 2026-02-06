Télbúcsúztató kirándulás az elfeledett Ormánság rejtett gyöngyszemei között

Bár egészen az ország legdélebbi csücskéig kell utaznunk, mégis megéri a tavasz közeledtével bevállalni a hosszabb eljutási időt, hogy felfedezzük az Ormánság rejtett kincseit és méltatlanul a feledés homályába vesző népi szokásait.

Batthyány-Draskovich-kastély és Sellyei arborétum

A barokk stílusú Draskovich-kastélyt eredetileg a Batthyány család építtette, ami végül az 1800-as évek elején nászajándékként cserélt gazdát, amikor Batthyány-Strattmann Erzsébet férjhez ment Draskovics Károlyhoz. A műemléki védelem alatt álló kastély a XVIII. század közepén nyerte el mai formáját. A kastélyhoz tartozó hatalmas botanikus kert késő télen mutatja legszebb arcát: már februárban virágzásnak indulnak a védett növényfajok. A park emellett több száz lombhullató, illetve örökzöld fafajtájának is otthont ad.

7960 Sellye, Köztársaság tér 1. | Weboldal

Eperfa Tájház

A Kelet-Ormánság csöppnyi faluja, Szaporca aprócska kiterjedése ellenére megannyi izgalmas látnivalóval és programlehetőséggel vár. Ha erre jártok, mindenképpen ejtsétek útba az Eperfa Tájházat, ahol az ormánsági térség népi szokásaival, régre visszanyúló hagyományaival ismerkedhettek meg. Ez a bűbájos helyszín azonban nem csak az érdekes kiállításai miatt különleges: a helyszínen ugyanis nem szednek belépőt, a tájház becsületkasszával működik a helyi egyesület lelkes tagjai munkájának hála. A kertben imádnivaló háziállatok várják a látogatókat, akikért a gyerekek és a felnőttek egyaránt rajongani fognak.

7843 Szaporca, Kossuth Lajos utca 56. | Weboldal

Hétöles-tó

Az Eperfa Tájház meglátogatása után feltétlen ejtsétek útba a környéken található tavat, ami nem véletlenül kapta a Hétöles-tó nevet, hiszen tényleg csupán hét ölnyi a kiterjedése. Az apró tó azonban nem csak emiatt fogja rabul ejteni a szívetek: a parton gyönyörű és csendes környezetben élhetitek át a természet nyugodt békéjét, ami miatt a környékbeliek is vissza-visszajárnak ide megpihenni. A magatokkal hozott harapnivalókat az itt található fedett asztaloknál tudjátok elfogyasztani, ahol akár sütögetésre is lehetőségetek nyílik. Ha szerencsétek van, és szép időt fogtok ki, a tó körüli aszfaltozott út egy kellemes biciklizéshez legalább annyira ideális.

7843 Szaporca

Ős-Dráva Látogatóközpont

Az egész évben nyitva tartó látogatóközpont tökéletes kikapcsolódást kínál azoknak, akik a természet közelében szeretnének feltöltődni, de kirándulásuk alatt szívesen tanulnának az adott helyről. Az Ős-Dráva Látogatóközpont az Ormánság természeti értékeit, valamint hagyományait mutatja be komplexen és élményközpontúan. A főépületben a térség természeti és kultúrtörténeti értékeit bemutató, interaktív kiállítást nézhetitek meg, ahol az ormánsági néprajznak is fontos szerep jut. Ne hagyjátok ki a tanösvényeket sem, ahol megtudhatjátok, hogyan lehetséges az egykori, ártéri gazdálkodást a jelenbe átültetni, illetve megismerkedhettek a Dráva élővilágával egyaránt. A területet madármegfigyelő, madárgyűrűző állomás és fedett foglalkoztató teszi még érdekesebbé.

7843 Szaporca | Weboldal

Kazettás templomok // több helyszínen

Az Ormánság 18. századi, fakazettás templomai máig megőrizték varázsukat. Az egyedi, kézzel festett fapanelek között felfedezhettek virág- és rácsmintás, illetve vallási jelképekkel gazdagított elemeket is, amelyek között aligha találhattok két egyformát. A templomok egy része alapvetően zárva tart, a kulcsot pedig a falubeliek között kell keresni, akik természetesen ezer örömmel mesélnek szeretett templomaik történetéről – olyan lelkesedéssel és szenvedéllyel, amit egy hivatásos idegenvezető sem tudna ilyen jól átadni. A belépés általában ingyenes, néhány helyen azonban – például a kórósi templomban – jelképes összeget kérnek.

